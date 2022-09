Receita da Fosun International no primeiro semestre de 2022 foi de RMB 82,89 bilhões, um aumento de 17,7% em relação ao mesmo período de 2021

HONG KONG, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Fosun International Limited (código de ações HKEX: 00656, referida como "Fosun International") e as suas subsidiárias (coletivamente referidas como "Fosun" ou "Grupo") anunciaram no dia 30 os seus resultados financeiros para os primeiro seis meses de 2022 (referido como "Período do Relatório").

No primeiro semestre de 2022, no contexto complexo e volátil do macroambiente externo, a Fosun demostrou a sua tenacidade do desenvolvimento sustentável, e realizou crescimento constante na receita do Grupo, atingindo 82,89 bilhões de RMB, um aumento de 17,7% em relação ao mesmo período de 2021; o lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora atingiu RMB 2,70 bilhões; o lucro operacional corporativo[1] foi de RMB 2,33 bilhões, um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2021.

Ao mesmo tempo, a situação financeira do Grupo manteve-se estável e a sua estrutura de capital continuou a ser otimizada, estabelecendo uma base financeira sólida para o desenvolvimento estável e de longo prazo do negócio. Os financiamentos no mercado aberto doméstico e exterior, incluindo empréstimos sindicalizados, totalizaram RMB 17,67 bilhões; a caixa, os saldos bancários e os depósitos a prazo foram abundantes, atingindo RMB 117,65 bilhões; o custo médio da dívida foi de 4,5%, que estava num nível historicamente baixo.

Durante o Período do Relatório, os quatro segmentos de negócios de Saúde, Felicidade, Riqueza e Manufatura Inteligente do Grupo se desenvolveram de forma constante. A receita total do segmento de saúde foi de RMB 23,37 bilhões, um aumento de 21,2% em relação ao ano anterior. A receita total do segmento de Felicidade foi de RMB 32,07 bilhões, representando um aumento de 12,5% em relação ao ano passado. A receita total do segmento de Riqueza foi de RMB 22,97 bilhões, um aumento de 16,9% em comparação com o ano anterior. A receita total do segmento de Manufatura Inteligente foi de RMB 5,13 bilhões, um aumento de 43,6% comparando com o ano passado.

A Fosun consolidou ainda mais o seu posicionamento como um grupo global da indústria de consumo familiar e continuou a aprimorar os quatro principais capacidades de inovação, globalização, ecologia FC2M e sistema FES, de modo a garantir o desenvolvimento estável e de longo prazo do grupo. Durante o Período do Relatório, a Fosun possui uma distribuição industrial profunda em mais de 30 países e regiões, com uma receita de RMB 38,76 bilhões do exterior, representando 46,8% da receita total. O investimento em ciência e inovação[2] aumentou significativamente, atingindo RMB 4,6 bilhões, um crescimento anual de 21%, e resultados notáveis foram alcançados em ciência e inovação. O ecossistema FC2M registrou recentemente 18 milhões de novo membros, com um total de 414 milhões de membros operacionais[3], e o valor total criado pelo ecossistema[4] excede RMB 3,8 bilhões. O FES (Fosun Entrepreneurship & Ecosystem System) tem evoluído continuamente na prática, e tem sido promovido e profundamente aplicado em várias indústrias do Grupo, criando um valor de mais de RMB 1 bilhão através de redução de custos e aumento de eficiência.

Guo Guangchang, presidente da Fosun International, disse: "Este ano marca o 30º aniversário da fundação da Fosun. A Fosun continua a ser resiliente e de longo alcance, trabalhando junto com clientes, parceiros, investidores e todos os setores da sociedade para criar um ecossistema de felicidade e compartilhar o valor da Fosun."

1 Lucro operacional corporativo: inclui a contribuição de lucro dos principais membros do Grupo, dos quais o lucro dos membros listados A-share é ajustado para excluir o ganho/a perda dos itens não recorrentes. 2 O investimento em ciência e inovação inclui investimento em pesquisa científica (despesa e capitalização), mas não inclui investimento em digitalização. 3 Número de membros operacionais: Aqueles que concordaram com os termos oficiais de associação da marca e concederam direitos de privacidade em qualquer canal e retiveram ativamente informações pessoais, incluindo números de telefone celular para satisfazer consumidores identificáveis, acessíveis e rastreáveis, são definidos como membros registrados, ou seja, membros operacionais. A partir de 2021, a estatística inclui consumidores dentro do ecossistema de Fosun Health. 4 O valor criado pelo ecosistema refere-se à contribuição de receita (não removidos itens repetidos) criada diretamente ou indiretamente pelas empresas no ecossistema Fosun para outras empresas no ecossistema, incluindo, mas não se limitando a vendas cruzadas ecológicas, cocriação de produtos ecológicos, contribuição de associação ecológica , transformação de vendas de membros e colaboração de vendas ecológicas, investimento industrial conjunto, capacitação de cooperação de financiamento, coordenação de recursos industriais, etc.

