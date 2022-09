Fosun International conclut un accord de coopération stratégique avec HSBC China

SHANGHAI, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited ("Fosun International", code boursier : 00656:HK) et HSBC Bank (China) Company Limited ("HSBC China") ont renouvelé aujourd'hui un accord de coopération stratégique ("Accord") afin d'apporter un soutien solide à Fosun International et à ses filiales ("Fosun") en matière d'opérations et de capacités d'investissement mondiales, de stratégies de croissance future, de ressources financières, etc.

En présence de Wang Qunbin, co-président de Fosun International, et de Wang Yunfeng, président et directeur exécutif de HSBC China, Zhang Houlin, vice-président senior et co-directeur financier de Fosun International, et Ma Jian, Executive Vice Président, Directeur de commercial banking de HSBC China ont signé aujourd'hui un accord de coopération stratégique au Centre financier du Bund de Fosun à Shanghai, marquant ainsi la poursuite de la coopération entre Fosun et HSBC. Les deux parties travailleront ensemble pour soutenir l'objectif stratégique de stabilisation de la croissance économique, promouvoir le développement de haute qualité des entreprises privées, et apporter des contributions nouvelles et plus grandes pour faire avancer à la fois la prévention de la pandémie et le développement économique et social.

Wang Qunbin, co-président de Fosun International, a déclaré : " En tant que groupe mondial de consommateurs axé sur l'innovation, Fosun est devenu, après 30 ans de développement, l'une des rares entreprises nationales dotées de capacités d'exploitation et d'investissement à l'échelle mondiale, et a accumulé de profondes capacités technologiques et d'innovation. Fosun dispose d'un portefeuille d'activités diversifié, d'une allocation d'actifs mondialisée et il a toujours entretenu de bonnes relations avec les institutions financières, ce qui lui a permis d'avoir des opérations commerciales stables et un capital abondant. Tout en continuant à développer les quatre secteurs d'activité que sont la santé, le bonheur, la richesse et la fabrication intelligente, Fosun reste fidèle à son aspiration initiale et assume activement sa responsabilité d'entreprise. Depuis le début de la COVID-19, Fosun a contribué avec efficacité à la prévention de la pandémie et a favorisé la reprise du travail et de la production de manière ordonnée. HSBC a toujours été un important partenaire stratégique à long terme de Fosun. À l'avenir, Fosun continuera à travailler avec HSBC pour approfondir continuellement notre stratégie de mondialisation, renforcer notre engagement en faveur de l'innovation continue et du développement, remplir activement la responsabilité sociale de l'entreprise afin de contribuer davantage au développement économique et social du pays."

Wang Yunfeng, président et directeur exécutif de HSBC China, a déclaré : "En tant qu'entreprise privée de premier plan en Chine, Fosun a activement innové dans de nombreux domaines et promu la mondialisation au fil des ans. Elle a joué un rôle important dans la prévention de la pandémie de COVID-19 et la reprise du travail et de la production. En s'appuyant sur l'avantage de son réseau mondial et sur sa capacité de service local, HSBC s'engage à fournir des soutiens financiers aux entreprises privées ayant une vision globale comme Fosun, et à contribuer à la croissance et à la transformation de l'économie chinoise. Grâce à ce renouvellement de l'accord de coopération stratégique, HSBC renforcera encore sa coopération avec Fosun, favorisera la situation gagnant-gagnant des deux parties dans plus de domaines, de manière à promouvoir le développement durable et de qualité des entreprises privées. "

HSBC est une institution financière de renommée internationale. Par cet accord, Fosun International et HSBC China s'engagent à renforcer leur étroite relation de coopération et les deux parties mèneront à l'avenir une coopération globale sur la base de l'adéquation stratégique, des avantages complémentaires et des soutiens mutuels.

Gong Ping, directeur exécutif et directeur financier de Fosun International, et Chen Yue, co-directeur financier de Fosun International et co-directeur général du département de gestion de la trésorerie du Groupe, ont assisté à la cérémonie de signature.

À propos de Fosun

Fondé en 1992, Fosun est un groupe mondial de consommateurs axé sur l'innovation qui se consacre à fournir des produits et des services de haute qualité aux familles du monde entier dans les segments de la santé, du bonheur, de la richesse et de la fabrication intelligente. En 2007, Fosun International Limited a été cotée au tableau principal de la Bourse de Hong Kong (code boursier : 00656.HK). En 2021, le chiffre d'affaires total de Fosun International était de 161,29 milliards de RMB et le total des actifs s'élevait à 806,4 milliards RMB. Fosun International se classe au 589e rang sur la liste Forbes Global 2000 en 2022, avec une note MSCI ESG de AA.

SOURCE Fosun