Fosun International celebra acordo de cooperação estratégica com HSBC China

SHANGHAI, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited ("Fosun International", código de ações: 00656.HK) e HSBC Bank (China) Limited (HSBC China) renovaram um acordo de cooperação estratégica (o "Acordo") hoje para fornecer forte apoio à Fosun International e suas subsidiárias ("Fosun") nos aspectos de operação global e capacidades de investimento, estratégias de crescimento, recursos financeiros, etc.

Na presença de Wang Qunbin, Co-Presidente da Fosun International, e Wang Yunfeng, Presidente e Director Executivo do HSBC China, Zhang Houlin, Vice-Presidente Sênior e Co-CFO da Fosun International, e Ma Jian, Vice-Presidente Executivo e Director de Banco Comercial do HSBC China assinaram hoje um acordo de cooperação estratégica no Bund Finance Centre da Fosun em Shanghai, marcando uma maior cooperação entre a Fosun e o HSBC. As duas partes trabalharão juntas para apoiar o objetivo estratégico de estabilizar o crescimento econômico, promover o desenvolvimento de alta qualidade das empresas privadas e fazer novas e maiores contribuições para avançar tanto na prevenção da pandemia quanto no desenvolvimento econômico e social.

Wang Qunbin, co-presidente da Fosun International, disse: "Como um grupo global de consumidores orientado para a inovação, após 30 anos de desenvolvimento, a Fosun tornou-se uma das poucas empresas domésticas equipadas com operações globais e capacidades de investimento, e acumulou profundos recursos de tecnologia e inovação. A Fosun possui um portfólio de negócios diversificado, alocação de ativos globalizada, e sempre manteve bom relacionamento com instituições financeiras, resultando em suas operações comerciais estáveis e capital abundante. Enquanto continua a desenvolver os quatro segmentos de negócios de Saúde, Felicidade, Riqueza e Manufatura Inteligente, a Fosun permanece fiel à sua aspiração original e cumpre ativamente sua responsabilidade corporativa. Desde o surto de COVID-19, a Fosun tem contribuído para a prevenção da pandemia e promovido a retomada do trabalho e da produção de forma ordenada. O HSBC sempre é um importante parceiro estratégico de longo prazo da Fosun. No futuro, a Fosun continuará a trabalhar com o HSBC para aprofundar continuamente nossa estratégia de globalização, fortalecer nosso investimento e desenvolvimento em inovação contínua, cumprir ativamente a responsabilidade social corporativa para fazer maiores contribuições ao desenvolvimento econômico e social nacional."

Wang Yunfeng, Presidente e Director Executivo do HSBC China, disse: "Como uma empresa privada líder na China, a Fosun vem inovando ativamente em vários campos e promovendo a globalização ao longo dos anos, e tem desempenhado um papel importante na prevenção de COVID-19 e na retomada do trabalho e da produção. Com a nossa vantagem de rede global e capacidade de serviço local, o HSBC está comprometido em fornecer suporte financeiro a empresas privadas com visão global como a Fosun e contribuir para o crescimento e a transformação da economia chinesa. Por meio dessa renovação do acordo de cooperação estratégica, o HSBC reforçará ainda mais a sua cooperação com a Fosun para promover a situação de ganho mútuo para ambas as partes em mais campos, fornecendo suporte para o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade das empresas privadas."

O HSBC é uma instituição financeira de renome internacional. Por meio deste Acordo, a Fosun International e o HSBC China estão comprometidos a reforçar a cooperação entre as duas partes. Com base no alinhamento estratégico, vantagens complementares e apoio mútuo, as duas partes realizarão uma cooperação abrangente no futuro.

Gong Ping, Diretor Executivo e CFO da Fosun International, e Chen Yue, Co-CFO da Fosun International e Co-Gerente Geral do Departamento de Gestão de Tesouraria do Grupo participaram da cerimônia de assinatura.

Sobre Fosun

Fundada em 1992, a Fosun é um grupo global de consumidores orientado à inovação, dedicado a fornecer produtos e serviços de alta qualidade para famílias em todo o mundo nos segmentos de Saúde, Felicidade, Riqueza e Manufatura Inteligente. Em 2007, a Fosun International Limited foi listada no main board da Bolsa de Valores de Hong Kong (código de ações: 00656.HK). Em 2021, a receita total da Fosun International foi de RMB 161,3 bilhões e os ativos totais atingiram RMB 806,4 bilhões. A Fosun International ocupa o 589º lugar na lista Forbes Global 2000 de 2022, com uma classificação ESG AA avaliada por MSCI.

SOURCE Fosun