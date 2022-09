Fujifilm dévoile un portefeuille élargi de solutions de pneumologie avec l'ajout d'un nouvel appareil

L'ajout du nouvel appareil, le bronchoscope fin EB-710P, permet à Fujifilm de proposer sa gamme la plus complète de produits de pneumologie, du dépistage à la planification du traitement.

Le portefeuille de produits élargi a été dévoilé lors du Congrès international de l'ERS à Barcelone, où se réunissent des experts de tous les domaines de la médecine respiratoire.

Vous pourrez découvrir les produits par vous-même sur le stand d'exposition de 100 m² de Fujfilm, ou à l'EndoRunner, un centre de formation mobile situé en dehors du Congrès et équipé de matériel Fujifilm.

DUSSELDORF, Allemagne, 4 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Fujifilm dévoile son portefeuille de solutions de pneumologie en pleine expansion au Congrès international de la Société Européenne de Pneumologie (ERS) à Barcelone avec l'ajout d'un nouveau bronchoscope fin.

Fujifilm, bien que réputé pour ses systèmes d'endoscope pionniers, est également un fabricant actif de bronchoscopes et d'autres solutions de pneumologie. Grâce à l'ajout de son dernier appareil, l'EB-710P, Fujifilm peut désormais proposer son portefeuille le plus puissant et le plus complet de solutions de pneumologie et de bronchoscopie pour améliorer les résultats des patients et le diagnostic précoce.

Les professionnels de santé doivent continuellement relever le défi de faire plus avec moins : moins de financement et moins de temps. Un manque de capacité dans le dépistage du cancer du poumon peut retarder le diagnostic ; un diagnostic précoce est essentiel pour améliorer les résultats des patients. Le portefeuille de produits élargi de Fujifilm permet d'améliorer les voies de diagnostic et la planification du traitement des patients souffrant de problèmes de santé pulmonaire, aidant ainsi les professionnels de santé à améliorer les soins aux patients.

La gamme de solutions de pneumologie comprend un vaste choix de produits dont un pneumologue peut avoir besoin pour l'ensemble du parcours de soins diagnostiques aux patients, qu'il s'agisse de solutions de dépistage comme la radiographie et le scanner, de solutions de diagnostic comme les systèmes endoscopiques, les bronchoscopes, les mini-sondes à ultrasons et la planification de la navigation bronchoscopique, jusqu'aux logiciels d'IA et de planification chirurgicale de pointe.

Le portefeuille de produits élargi comprend le système de radiographie FDR Nano, un appareil de radiologie numérique léger, compact et hautement portable qui utilise les technologies d'imagerie brevetées de Fujifilm. De plus, le système de radiographie FDR Xair offre une portabilité et une opérabilité uniques, ce qui signifie qu'il peut être utilisé au domicile des patients, dans les maisons de retraite et dans les services médicaux d'urgence, ce qui laisse aux médecins le temps de fournir des soins optimaux aux patients de manière efficace.

Le portefeuille de produits élargi a été dévoilé lors du Congrès international de l'ERS à Barcelone, où se réunissent des experts en médecine respiratoire pour présenter et discuter des dernières avancées scientifiques et cliniques dans tout le domaine de la médecine respiratoire.

Lors de cet événement, les délégués pourront découvrir le vaste portefeuille de produits de pneumologie sur le stand d'exposition de Fujifilm, tout en étant invités à suivre une formation pratique dans le cadre des sessions du laboratoire de compétences de Fujifilm.

Les délégués pourront également visiter l'EndoRunner, un centre de formation mobile équipé de matériel Fujifilm, qui se rend dans les hôpitaux et les conférences et offre aux médecins la possibilité d'utiliser leurs solutions de bronchoscopie. Pour en savoir plus sur l'EndoRunner, consultez le site fujifilm-endoscopy.com/endorunner.

Samiran Dey, responsable du développement commercial européen chez Fujifilm Europe, a déclaré : « Fujifilm est un vaste fournisseur de solutions de pneumologie qui soutient les cliniciens du dépistage à la planification du traitement. Avec notre portefeuille en expansion et notre vaste gamme d'équipements médicaux, nous nous concentrons sur l'amélioration des résultats des patients et l'innovation pour un monde plus sain. En choisissant Fujifilm, vous pouvez compter sur un seul partenaire pour vos besoins de diagnostic en pneumologie, tout en réalisant des diagnostics rapides grâce à des produits innovants. En tant que partenaire de confiance des professionnels de santé dans le domaine de la pneumologie, nous sommes fiers d'être à vos côtés. »

Notes aux éditeurs

À propos de Fujifilm en Europe

Fujifilm exploite plus de 50 entreprises et succursales du groupe en Europe, et emploie environ 6 000 personnes dans les secteurs de la R&D, de la fabrication, des ventes et des services, avec FUJIFILM Europe GmbH, basée à Düsseldorf, en Allemagne, opérant comme siège stratégique pour la région. Dans toute l'Europe, les entités de Fujifilm sont présentes dans une variété d'industries, notamment dans le domaine de la technologie médicale, les produits biopharmaceutiques, les matériaux électroniques, les produits industriels, les produits chimiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le stockage de données et tous les aspects de la photographie. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise s'est davantage concentrée sur les soins de santé, du diagnostic à la prévention et au traitement. Aujourd'hui, Fujifilm en Europe fournit l'ensemble des soins aux patients, en plus de la recherche, du développement et de la fabrication de traitements avancés, de thérapies géniques et de vaccins, ainsi que des supports de culture cellulaire et des solutions de médecine régénérative.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : fujifilm.com

À propos de FUJIFILM Holdings Corporation

Basée à Tokyo, au Japon, la société FUJIFILM Holdings Corporation apporte des solutions de pointe à un large éventail d'industries mondiales en tirant parti de ses vastes connaissances et des technologies fondamentales développées dans sa quête constante de l'innovation. Ses technologies de base exclusives contribuent à divers domaines, notamment les soins de santé, les systèmes graphiques, les matériaux hautement fonctionnels, les dispositifs optiques, l'imagerie numérique et les produits documentaires. Ces produits et services sont basés sur son vaste portefeuille de technologies chimiques, mécaniques, optiques, électroniques et d'imagerie. Pour l'exercice clos au 31 mars 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires global de 19,28 milliards d'euros, à un taux de change de 131 yens pour un euro. Fujifilm est engagée en faveur d'une gestion responsable de l'environnement et d'une bonne responsabilité d'entreprise.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : holdings.fujifilm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496681/Fujifilm_Logo.jpg

SOURCE Fujifilm