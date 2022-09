A Fujifilm revela o portefólio expandido de soluções de pulmonologia com a adição de um novo endoscópio

A adição do novo endoscópio – o EB-710P Slim Bronchoscope – significa que a Fujifilm pode oferecer o seu mais abrangente conjunto de produtos de pulmonologia, desde a despistagem até ao planeamento do tratamento.

DUSSELDORF, Alemanha, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Fujifilm revela o seu crescente portefólio de soluções de pulmonologia no congresso internacional da sociedade respiratória europeia (ERS - European Respiratory Society), em Barcelona, com a adição de um novo broncoscópio fino.

A Fujifilm, embora conhecida pelos seus sistemas de endoscópios pioneiros, também é um fabricante ativo de broncoscópios e de outras soluções de pneumologia. Através da adição do seu mais recente endoscópio, o EB-710P, a Fujifilm pode agora disponibilizar o seu portefólio mais poderoso e abrangente de soluções de pulmonologia e broncoscopia para melhorar os resultados dos doentes e o diagnóstico precoce.

Os profissionais de saúde enfrentam continuamente o desafio de fazer mais com menos: menos financiamento e menos tempo. A falta de capacidade na despistagem do cancro do pulmão pode provocar atrasos no diagnóstico; o diagnóstico precoce é vital na obtenção de melhores resultados no tratamento dos doentes. A gama alargada de produtos da Fujifilm significa a capacidade de apoiar melhores vias de diagnóstico e planeamento de tratamento para pacientes que sofram com a saúde pulmonar, ajudando os profissionais de saúde a melhorar os cuidados dos doentes.

O conjunto de soluções de pulmonologia inclui uma ampla oferta de produtos que um pulmonologista poderia precisar para toda a via de tratamento de pacientes de diagnóstico – desde soluções de despistagem, tais como raios X e TC, soluções de diagnóstico, tais como sistemas endoscópicos, broncoscópios, mini-sondas de ultra-sons e planeamento de navegação broncoscópica, até software de IA de ponta e software de planeamento cirúrgico.

A gama alargada de produtos inclui o sistema de raios X FDR Nano, que é uma máquina de raios X digital digital leve, compacta e altamente portátil que utiliza as tecnologias de imagem patenteadas da Fujifilm. Além disso, o sistema de raios-X FDR Xair oferece portabilidade e operabilidade únicas, o que significa que este pode ser usado dentro das casas dos pacientes, lares de idosos e cuidados médicos de emergência, permitindo que os médicos tenham tempo para proporcionar o melhor atendimento aos pacientes de forma eficiente.

A gama alargada de produtos foi revelada no congresso Internacional ERS em Barcelona, onde especialistas respiratórios se reúnem para apresentar e discutir os mais recentes avanços científicos e clínicos em toda a área da medicina respiratória.

No evento, os delegados podem ver o vasto portefólio de pulmonologia no stand de exposições da Fujifilm, ao mesmo tempo que são convidados a dar formação nas sessões de laboratório de competências da Fujifilm.

Os delegados também podem visitar o EndoRunner, um centro de formação móvel com equipamento da Fujifilm que viaja para hospitais e conferências e oferece aos médicos a oportunidade de utilizarem as suas soluções de broncoscopia. Para mais informações sobre o EndoRunner aceda a fujifilm-endoscopy.com/endorunner.

Samiran Dey, Diretor Europeu de Desenvolvimento Empresarial da Fujifilm Europe, afirmou: "A Fujifilm é um amplo fornecedor de soluções de pulmonologia que apoia os médicos, desde a despistagem até ao planeamento do tratamento. Com o nosso portefólio em expansão e uma vasta gama de equipamentos médicos, estamos concentrados em melhorar os resultados dos doentes e em inovar para um mundo mais saudável. Ao escolher a Fujifilm, pode contar com um parceiro para as suas necessidades de diagnóstico pulmonar, ao mesmo tempo que promove diagnósticos rápidos através de produtos inovadores. Como parceiro de confiança dos profissionais de cuidados de saúde em pulmonologia, estamos orgulhosamente ao seu lado."

