Full In Partners annonce un co-investissement dans Vinted

VILNIUS, Lituanie, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- Full In Partners , un fonds d'actions de croissance basé à New York, a annoncé un investissement dans Vinted , le plus grand et dynamique marché européen d'échanges inter-consommateurs, spécialisé dans les vêtements d'occasion et les articles pour enfants. L'ensemble de l'opération, menée par Lightspeed Venture Partners, s'élève à 128 millions d'euros et permettra à Vinted de renforcer sa position de leader en Europe.

Elodie Dupuy, la cofondatrice de Full In Partners, a déclaré : « Chez Full In, nous aspirons à œuvrer de concert avec les équipes directives pour amener les entreprises générationnelles vers de nouveaux sommets. Après mon passage au Conseil d'administration il y a quelques années, j'ai dit à qui veut l'entendre que Vinted est une entreprise unique et je suis absolument ravie de m'associer de nouveau à leur équipe. »

« Lorsqu'il y a quatre ans, l'entreprise a connu des difficultés, Elodie m'a mise en relation avec Vinted », a déclaré Thomas Plantenga, le PDG de Vinted. « Avec l'équipe, nous avons élaboré une stratégie de redressement qui a sauvé l'entreprise et nous a permis de nous positionner comme leader sur le marché européen. Le soutien du Conseil d'administration, en particulier celui d'Elodie, s'est avéré essentiel, et c'était un véritable plaisir de retrouver Full In sur notre route lorsque nous avons procédé à notre dernier tour de table, mené par Lightspeed. »

À propos de Full In Partners

Full In Partners est un nouveau fonds d'actions de croissance dirigé par des femmes, fondé par Elodie Dupuy, Jess Davis et Eric Tonkyn et basé à New York. La société s'attache à changer la façon de recueillir des fonds pour les entrepreneurs à travers des technologies propriétaires et une stratégie de valeur ajoutée, d'orientation et de relation après investissement. Pour en savoir plus sur Full In, rendez-vous sur https://fullinpartners.com/

À propos de Vinted

Vinted est le plus grand marché international en ligne d'échanges inter-consommateurs (C2C) en Europe, spécialisé dans la mode d'occasion et fort d'une base croissante de 25 millions d'utilisateurs répartis sur 12 marchés. Fondée en 2008 en Lituanie, par Milda Mitkute et Justas Janauskas, la société est aujourd'hui dirigée par Thomas Plantenga, son PDG. Se fixant comme objectif de faire de l'occasion le choix privilégié à l'échelon mondial, Vinted aide ses membres à vendre et à acheter des vêtements et des accessoires d'occasion, faisant du shopping une expérience mobile et sociale grâce aux rapports directs entre les membres de la communauté. La start-up européenne est basée à Vilnius, dispose de bureaux à Berlin, Prague et Varsovie et compte plus de 300 employés. Pour en savoir plus sur Vinted, rendez-vous sur https://www.vinted.com/

Contact : Jacob Cole, Press@FullInPartners.com

Liens connexes

fullinpartners.com



SOURCE Full In Partners