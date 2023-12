Full-Life Technologies ouvre la voie à une usine de fabrication BPF en Belgique pour faire progresser sa solution de bout en bout pour les produits radiopharmaceutiques

GEMBLOUX, Belgique, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (Full-Life), une entreprise mondiale de radiothérapie entièrement intégrée, a annoncé aujourd'hui la construction de son nouveau site de fabrication conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Gembloux en Belgique, pour les produits radiopharmaceutiques. Cet investissement stratégique vise à faire progresser la solution de bout en bout de Full-Life en améliorant ses capacités de production radiopharmaceutique à un centre logistique clé pour garantir l'approvisionnement et la livraison en temps voulu aux patients du monde entier. La société a célébré l'occasion avec une cérémonie d'inauguration.

« Ce jour est une étape importante dans l'évolution de Full-Life vers une société radiopharmaceutique intégrée et souligne notre engagement envers l'excellence et l'innovation en radiothérapie, a déclaré Philippe van Put, directeur général de Full-Life Technologies Europe. La fabrication efficace et la gestion de la chaîne d'approvisionnement sont essentielles au développement et à la commercialisation des produits radiopharmaceutiques. Cette installation assurera un approvisionnement fiable pour le développement clinique, et Gembloux nous offre un avantage net, grâce à son emplacement au cœur du corridor d'innovation biotechnologique européen, à son riche réservoir d'expertise professionnelle et à son solide réseau logistique. »

M. van Put a ajouté : « Nous tenons à exprimer notre gratitude au Gouvernement régional wallon pour son partenariat et son soutien à la création d'un environnement propice à l'industrie radiopharmaceutique. »

L'installation ultramoderne de 4 000 mètres carrés, qui servira de centre de production de Full-Life, intègre une conception durable avec des systèmes d'automatisation et d'assurance qualité numérique. Au cœur de ses opérations se trouve l'engagement à maintenir le contrôle et la fiabilité au sein de sa chaîne d'approvisionnement et à atteindre la rentabilité. L'installation, qui occupera 17 000 mètres carrés, est spécifiquement conçue pour produire un large éventail de produits radiopharmaceutiques.

La cérémonie d'inauguration a réuni des experts de l'industrie, des professionnels de la santé, des responsables de la communauté et des investisseurs, pour célébrer le projet révolutionnaire de Full-Life à Gembloux et reconnaître une étape importante dans la mission de Full-Life.

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited (« Full-Life ») est une société mondiale de radiothérapie entièrement intégrée présente en Belgique, en Allemagne et en Chine. Nous cherchons à posséder l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, de la production et de la commercialisation de produits radiopharmaceutiques afin d'obtenir un impact clinique pour les patients. L'entreprise prévoit de s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui affectent les produits radiopharmaceutiques aujourd'hui par le biais d'une recherche innovante qui vise les traitements de demain. Nous sommes composés d'une équipe d'entrepreneurs et de scientifiques dynamiques ayant fait leurs preuves dans le domaine des sciences de la vie, de la recherche sur les radio-isotopes et du développement clinique.