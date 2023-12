Full-Life Technologies start met de bouw van een GMP productiecentrum in België voor de verdere ontwikkeling van zijn end-to-end-oplossing voor radiofarmaceutica

GEMBLOUX, België, 8 december 2023 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies (Full-Life), een volledig geïntegreerd wereldwijd bedrijf voor radiotherapie, maakte vandaag de bouw bekend van zijn nieuwe productiecentrum conform Good Manufacturing Practices (GMP) in Gembloux, België, voor de productie van radiofarmaceutica. Deze strategische investering heeft tot doel de end-to-end-oplossing van Full-Life verder te ontwikkelen door de op een logistiek belangrijke locatie de productiecapaciteit voor radiofarmaceutica uit te breiden om ervoor te zorgen dat patiënten wereldwijd tijdig voorzien worden van hun geneesmiddelen. Het bedrijf markeerde de gelegenheid met een openingsceremonie.

"Vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in de evolutie van Full-Life tot een geïntegreerd bedrijf in radiofarmaceutica en benadrukt ons streven naar perfectie en innovatie op het gebied van radiotherapeutica", aldus Philippe van Put, General Manager van Full-Life Technologies Europe. "Efficiënt beheer van de toeleveringsketen en van productie zijn de sleutel tot de ontwikkeling en commercialisering van radiofarmaceutica. Dit productiecentrum zal zorgen voor een betrouwbare aanvoer voor klinische ontwikkeling en Gembloux biedt ons een duidelijk voordeel, gelegen in het hart van Europa's biotech innovatiecorridor, met de professionele expertise die ruim aanwezig is en een sterk logistiek netwerk."

De heer Van Put vervolgt: "We willen onze dankbaarheid betuigen aan de Waalse regering voor hun partnerschap en steun bij het bevorderen van een gunstige omgeving voor de radiofarmaceutische industrie."

Het 4.000 m2 grote, hypermoderne pand, dat zal dienen als het productiecentrum van Full-Life, integreert een duurzaam ontwerp met automatisering en digitale systemen voor kwaliteitscontrole. Centraal in de bedrijfsvoering staat het streven naar kosteneffectiviteit en naar controle en betrouwbaarheid binnen de toeleveringsketen. Het productiecentrum, dat op een perceel van 17.000 m2 gebouwd zal worden, is speciaal ontworpen voor de productie van een breed spectrum aan radiofarmaceutica.

De openingsceremonie bracht experts uit de sector, zorgprofessionals, leiders uit de gemeenschap en investeerders samen om het baanbrekende project van Full-Life in Gembloux te vieren en een mijlpaal in de missie van Full-Life te erkennen.

Over Full-Life Technologies

Full-Life Technologies Limited ("Full-Life") is een volledig geïntegreerd wereldwijd radiotherapeutisch bedrijf met vestigingen in België, Duitsland en China. We streven ernaar om de volledige waardeketen voor radiofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling, productie en commercialisering te bezitten om klinische impact voor patiënten te leveren. Het bedrijf is van plan om kernproblemen waar radiofarmaceutica tegenwoordig mee te maken heeft, aan te pakken door middel van innovatief onderzoek dat gericht is op de behandelingen van morgen. We bestaan uit een team van snel evoluerende ondernemers en wetenschappers met een bewezen staat van dienst op het gebied van levenswetenschappen, radio-isotopenonderzoek en klinische ontwikkeling.