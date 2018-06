GAC Group recrute des talents étrangers en Europe

Selon les statistiques, plus de 400 personnes ont participé au Salon dans les 2 villes allemandes. Parmi eux, plus de 200 candidats ont déjà eu un entretien. En tout, près de 600 participants sont attendus aux événements de recrutement dans les trois destinations européennes, et près de 250 candidats passeront un entretien individuel.

GAC Group s'est fixé comme objectif de faire partie des top 100 premières sociétés mondiales d'ici 2027 qui marquera le 30e anniversaire de la fondation du Groupe, et pour son 40e anniversaire en 2037, de devenir l'une des plus puissantes entreprises mondiales au niveau de la compétitivité.

« GAC Group va déployer des talents de classe internationale sur l'ensemble de la chaîne industrielle afin de stimuler l'industrie automobile en Chine, » a commenté Hanjun Chen, vice-président de GAC Group et également responsable du Salon de recrutement. Le Groupe dispose de trois atouts majeurs pour attirer les élites: une ambiance créatrice pilotée par le talent ; une plateforme propice au développement d'innovations prometteuses et un système bien rodé pour encourager et soutenir cette innovation.

GAC Group accélère depuis ces dernières années le déploiement de véhicules intelligents et connectés avec de nouvelles énergies. Il propulse ses efforts dans de nouveaux domaines et de modes de fonctionnement novateurs tels que les véhicules à énergie durable, la conduite autonome et le covoiturage. Il s'est par ailleurs activement consacré à l'édification de systèmes modernisés pour la recherche et développement, la conception, internet+, les échanges commerciaux, la finance, l'assurance, les services, etc. En avril 2017, GAC Group a lancé la construction de son Parc Industriel pour NEV, véhicules à énergie alternative (New Energy Vehicles), intelligents et connectés. Ce Parc va couvrir une zone d'une surface de 5 km2 environ avec un investissement dépassant 7 milliards de dollars US. GAC Group a en outre établi avec succès son centre de R et D dans la Silicon Valley ainsi qu'un autre Centre de conception précurseur à Los Angeles. Il se prépare à présent à la mise en place d'un autre centre de R et D à Détroit.

LA SOURCE Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.