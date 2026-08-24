Galaxea AI a démontré ses capacités full-stack et la généralisation de l'IA incarnée lors de son expo « Productivity Awakening » au WRC 2026

PÉKIN, 24 août 2026 /PRNewswire/ -- Galaxea AI a conclu son exposition « Productivity Awakening » dans le cadre de la World Robot Conference (WRC) 2026. Contrairement aux démonstrations robotiques classiques centrées sur le mouvement, l'entreprise a présenté plus de dix démonstrations multi-scénarios afin de mettre en avant sa force full-stack et la généralisation de l'IA incarnée, illustrant le passage de l'IA incarnée de la recherche en laboratoire à un déploiement industriel fiable.

Galaxea AI’s robot demos were on display at the 2026 World Robot Conference

Galaxea AI a dévoilé le premier système robotisé en boucle fermée au monde de préparation de commandes en dark store pour les commandes en direct issues de mini-programmes. Sans nécessiter de reprogrammation propre à chaque cas, il a traité des dizaines de milliers d'UGS, des placements aléatoires d'articles et des interruptions de tâches, tout en résolvant les défis liés à la manipulation de sacs déformables. Tout au long de l'événement, il a mené à bien 900 commandes complètes, 1 775 opérations de prélèvement et 1 560 cycles d'emballage, démontrant ainsi la stabilité de ses performances.

L'entreprise a également fait la démonstration de la première application au monde d'assemblage d'un robot par un autre robot. En s'appuyant sur le positionnement par vision, la coordination à deux bras et le retour d'effort, ainsi que sur des modèles fondamentaux d'IA incarnée pilotés par apprentissage par renforcement, cette approche a permis un gain de vitesse de plus de 30 % par rapport à l'apprentissage manuel pour l'assemblage de masse à cycle long.

Galaxea AI a présenté en avant-première Nexo, son robot mobile à deux bras de nouvelle génération, doté de 30 degrés de liberté, d'une charge utile de 20 kg pour les deux bras et d'une autonomie de 8 heures, destiné aux secteurs de la fabrication, de la logistique et des services commerciaux. La plateforme de développement Lemo et l'humanoïde bipède Kengo sont venus compléter son portefeuille de produits.

D'autres démonstrations — notamment l'entraînement au parkour de robots bipèdes, le pliage de cartons épais, la préhension d'objets arbitraires et le tri de pièces industrielles — ont eu recours à des perturbations intentionnelles sous forme de décalages de position et de poses aléatoires afin de reproduire les incertitudes du monde réel. La démonstration de pliage de cartons a permis d'effectuer 4 000 cycles quotidiens stables malgré des interférences répétées.

Lors de son discours d'ouverture, Jiyang Gao, fondateur et CEO, a dévoilé la stratégie « 1+3+N ». Construite autour du principe « Hardware + Intelligence », cette stratégie associe Galaxea Dynamics pour le matériel robotique à Galaxea Model pour les modèles fondamentaux d'IA incarnée, couvrant trois grandes lignes de produits et un large déploiement sectoriel via des écosystèmes de partenaires.

« Notre objectif n'est pas de réaliser des coups d'éclat ponctuels et spectaculaires. Nous concevons des robots capables de comprendre des objectifs, de s'adapter aux changements et de prendre des décisions de manière autonome. Chaque démonstration en conditions réelles sur notre stand nous rapproche un peu plus de cet objectif à long terme », conclut Gao.

À propos de nous

Fondée en septembre 2023, Galaxea AI développe en interne des modèles de base d'IA incarnée et des robots dans le cadre de sa stratégie « Hardware + Intelligence ». Elle compte parmi ses clients près de 100 entreprises internationales de premier plan, notamment l'Université de Stanford, Physical Intelligence (π) et Huawei. Pour en savoir plus, rendez-vous sur galaxea-dynamics.com.