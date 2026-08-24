Galaxea AI、WRC 2026の「生産性の覚醒（Productivity Awakening）」展示会でフルスタック能力とエンボディドAIの汎化能力を実証

北京、2026年8月24日 /PRNewswire/ -- Galaxea AIは、2026年世界ロボット会議（WRC）における「生産性の覚醒（Productivity Awakening）」展示会を終了しました。一般的な動作に焦点を当てたロボット展示とは異なり、同社は10種類以上のマルチシナリオデモを披露してフルスタックの強みとエンボディドAIの汎化能力を示し、エンボディドAIが研究室での実験段階から信頼性の高い産業実装へと移行していることを実証しました。

Galaxea AIは、ミニプログラム経由のリアルタイム注文に対応する、世界初の閉ループ型ロボット式ダークストア・フルフィルメントシステムを発表しました。個別ケースごとの再プログラミングを必要とせず、数万点に及ぶSKU、ランダムな商品配置、作業の中断に対応し、変形しやすい袋状アイテムの取り扱いにおける課題を解決しました。会期中、同システムは900件のフルサイクル注文、1,775回のピッキング、1,560回の梱包サイクルを完了し、安定した性能を実証しました。

Galaxea AI’s robot demos were on display at the 2026 World Robot Conference

同社はまた、世界初の「ロボットによるロボット組立」アプリケーションの実演も行いました。視覚位置決め、双腕協調動作、力覚フィードバックに加え、強化学習に基づくエンボディド基盤モデルを活用することで、長時間サイクルの量産組立において、手動ティーチングと比較して30%以上の速度向上を達成しました。

Galaxea AIは、製造、物流、商業サービス向けに、30自由度、双腕20kgの可搬重量、8時間の稼働時間を備えた新世代の車輪型双腕ロボット「Nexo」を初公開しました。開発者向けプラットフォーム「Lemo」と二足歩行ヒューマノイド「Kengo」が、同社の製品ポートフォリオを一段と充実させました。

二足歩行ロボットのパルクール訓練、外乱に強い段ボールの折りたたみ、あらゆる形状の物体把持、工業用部品の仕分けなどを含むその他のデモでは、位置のズレやランダムな姿勢といった意図的な外乱を加え、現実世界の不確実性を再現しました。段ボールの折りたたみデモでは、度重なる干渉下においても、1日あたり4,000回の安定したサイクルを達成しました。

基調講演において、創業者兼CEOのJiyang Gao氏は「1+3+N」戦略を発表しました。「ハードウェア＋インテリジェンス」の原則に基づいて構築されたこの戦略は、ロボットハードウェアの「Galaxea Dynamics」とエンボディド基盤モデルの「Galaxea Model」を組み合わせ、3つの主要製品ラインをカバーするとともに、パートナーエコシステムを通じた幅広い業界への展開を実現します。

「当社が目指しているのは、派手で一過性のパフォーマンスではありません。当社は、目的を理解し、変化に適応し、自律的に意思決定を行うロボットを構築しています。当社のブースで行われたすべての実機デモは、この長期的な目標に向けた着実な一歩となります」とGao氏は述べました。

当社について

2023年9月に設立されたGalaxea AIは、「ハードウェア＋インテリジェンス」戦略のもと、エンボディドAI基盤モデルおよびロボットを独自に開発しています。スタンフォード大学、Physical Intelligence（π）、Huaweiなど、世界トップクラスのクライアント約100社にサービスを提供しています。詳細については、galaxea-dynamics.com をご覧ください。

SOURCE Galaxea AI