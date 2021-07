Geek+ et Circle K lancent le plus grand entrepôt intelligent d'Asie pour les livraisons de produits alimentaires

Une centaine de robots mobiles déployés pour garantir le micro fulfilment

DÜSSELDORF, Allemagne, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Geek+, leader mondial de la robotique logistique, annonce le lancement réussi de 100 robots mobiles autonomes (AMR) dans le centre de distribution de Circle K. Il s'agit du plus grand entrepôt intelligent d'Asie pour les produits alimentaires, une étape décisive dans la transformation technologique du groupe.

Aujourd'hui, le centre de distribution de 130 000 m² gère l'approvisionnement de plus de 300 magasins de proximité Circle K, servant plus de 600 000 clients par jour.

Avec des volumes importants expédiés vers différentes destinations et une sélection de plus d'un million de produits allant de petits articles du quotidien aux denrées alimentaires et produits frais, Circle K cherchait à automatiser son entrepôt et rationaliser ses processus logistiques à grande échelle.

Lit Fung, vice-président et directeur général de Geek+ APAC, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir notre système soutenir Circle K avec la précision, l'efficacité et la flexibilité nécessaires pour servir son vaste réseau de magasins de proximité. Notre système robotique piloté par l'IA permet de rationaliser les opérations d'entrepôt, ce qui aide nos clients à améliorer leur compétitivité dans un environnement en constante évolution. »

Les AMR permettent de rendre automatiques de nombreuses tâches traditionnellement longues et pénibles comme la recherche et le déplacement des marchandises dans l'entrepôt. En retour, ils créent un environnement de travail plus sûr pour les employés tout en leur permettant de monter en compétence. Grâce à un logiciel intelligent et à la technologie du QR code, le réseau de robots déplace les étagères des marchandises commandées depuis la zone de stockage jusqu'aux employés postés à leur station de travail.

La flexibilité de l'organisation des étagères mobiles - optimisation des rotations des robots – densité de stockage - réactivité face à la demande - apporte une souplesse indispensable aux opérations de la chaîne d'approvisionnement. En outre, les AMR peuvent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour mieux supporter les périodes de forte demande.

Bruce Ma, directeur général de la logistique de Circle K Hong Kong, a déclaré : « Face aux défis importants auxquels notre équipe est confrontée, nous souhaitons améliorer l'expérience des clients et des employés en réinventant notre chaîne d'approvisionnement grâce aux technologies d'automatisation. »

Avec des marchés en constante évolution et des difficultés à anticiper la demande future, la flexibilité obtenue grâce à la digitalisation et à la visibilité en temps réel est essentielle pour construire une chaîne d'approvisionnement agile.

À l'avenir, Geek+ et Circle K travailleront en étroite collaboration pour assurer l'allocation précise et en temps voulu de millions de produits de qualité au vaste réseau de magasins de proximité Circle K.

À propos de Geek+

Geek+ est une entreprise technologique mondiale à la tête de la révolution de la logistique intelligente. Nous appliquons des technologies avancées de robotique et d'IA pour réaliser des solutions flexibles, fiables et hautement efficaces destinées à la gestion des flux logistiques et Supply Chain.Geek+ compte plus de 300 clients et a déployé plus de 20 000 robots dans le monde entier. Fondée en 2015, Geek+ compte près de 1200 employés et possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong et à Singapour.

