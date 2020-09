Geek+ lance le S100C, un système de tri intelligent des paquets de grande taille

Le S100C fait gagner 30 % d'espace et réduit les opérations chronophages pour un tri plus sûr, plus précis et plus efficace.

DÜSSELDORF, Allemagne, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Geek+, un des leaders mondiaux des robots mobiles autonomes, est fier d'annoncer le lancement de son nouveau robot S100C de tri de colis de grande taille, faisant ainsi progresser sa gamme déjà très étendue de robots de tri intelligents et élargissant les possibilités du tri automatisé.

Le S100C est une solution efficace, stable et abordable pour résoudre de nombreux scénarios logistiques complexes liés à l'augmentation de la vente en ligne et à la nécessité de disposer de systèmes capables de s'adapter à une grande variété de marchandises. Le robot peut prendre en charge le tri unitaire, le tri des colis et le transport des casiers. Il peut ainsi s'utiliser dans de nombreux scénarios industriels, des 3PL aux centres de distribution en passant par les installations de transbordement et les aéroports.

Équipé d'un châssis de contrôle rotatif indépendant et d'un système de détection d'obstacles, le S100C peut fonctionner dans des espaces étroits, ce qui permet d'économiser 30 % de la surface de tri. Grâce à ses courroies de commande à haute vitesse, le robot peut traiter deux articles en une seule fois ou livrer un article de grande taille à une vitesse de 2 m/s. Si un colis est placé trop près du bord de la courroie de contrôle, le robot ralentira et ajustera la position du colis pour que la précision et la sécurité soient optimales. En outre, la structure mécanique et les composants porteurs du S100C permettent de manipuler sans problème des colis de 100 kg ou plus, ce qui réduit les opérations demandant beaucoup de main-d'œuvre ainsi que les risques et coûts associés.

Kai Liu, co-fondateur, vice-président de la division Entrepôt Automatisé chez Geek+, a déclaré : « Chez Geek+, nous nous efforçons de développer des solutions de robotique qui ne demandent pas de choisir entre l'efficacité ou la sécurité. Avec le S100C, les entreprises pourront garantir un environnement de travail plus sûr, tout en répondant aux besoins de précision et de traitement plus efficace de volumes de commandes plus importants. Le robot est également un bon choix économique puisque le système sur lequel repose le S100C offre un déploiement facile et une extensibilité rapide des opérations. »

S'appuyant sur une technologie de robot mobile autonome piloté par IA, le système de tri équipant le S100C permet un déploiement rapide en moins de 2 semaines. La flexibilité du système fait baisser les coûts de mise en œuvre et les entreprises peuvent redimensionner rapidement leurs activités en ajustant le nombre de robots. De même, le robot peut être facilement intégré à l'infrastructure existante et collaborer avec d'autres robots pour réaliser des systèmes complets qui serviront aux opérations d'entrepôt automatisées. Enfin, le système est facilement personnalisable pour prendre en charge la technologie RFID ou la lecture de code-barres pour un tri plus efficace.

Aujourd'hui, les entreprises du monde entier recherchent des solutions pour gérer une demande fluctuante et un marché du travail tendu. Le S100C est l'étape la plus récente de la mission de Geek+, qui vise à fournir aux entreprises des solutions automatisées, personnalisées et sûres qui les aideront à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

