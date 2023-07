Geek+ réalise le premier système de tri robotique des colis pour HonKong Post

Une flotte de robots mobiles Geek+ opère désormais dans le centre postal central de Hongkong Post.

Une technologie flexible et innovante offre efficacité et précision dans le tri des colis pour assurer des services postaux fiables et efficaces.

HONG KONG, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Geek+ s'est associé à HongKong Post pour mettre en place son premier système de tri robotique des colis. En combinant les solutions de tri de Geek+ avec la feuille de route de développement de l'équipe de projet de Hongkong Post, cette nouvelle technologie promet de transformer et d'optimiser le processus de tri des colis pour améliorer l'efficacité de la gestion du courrier.

Geek+ et Hongkong Post collaborent pour révolutionner le transport du courrier Les robots de tri Geek+ transfèrent des colis dans des sacs postaux à différents points de livraison

Les robots Geek+ ont permis à Hongkong Post de simplifier le flux de travail et d'obtenir un processus de tri plus efficace et précis par rapport au processus de tri manuel traditionnel, qui est plus intensif en main-d'œuvre. La capacité de tri du système robotique peut atteindre jusqu'à 1 000 colis par heure, améliorant ainsi l'efficacité et maximisant la production.

"Nous sommes ravis de collaborer avec Hongkong Post sur ce projet novateur", a déclaré Billy Siu, directeur du développement des affaires de Hong Kong et de Taïwan chez Geek+. "Nos robots intelligents transforment l'industrie de la logistique, et nous sommes impatients de voir comment ils contribuent à rationaliser les opérations de tri des colis grâce à l'amélioration de l'efficacité et de la flexibilité."

"Le système robotique avec une technologie intelligente facilite le tri des colis pour les points de livraison individuels sur tout le territoire, permettant une exploitation postale plus efficace et flexible. Nous cherchons à exploiter les technologies robotiques pour répondre à la croissance des opportunités du commerce électronique", a déclaré Clare CHIU, directrice générale (Services de gestion) de Hongkong Post.

À propos de Geek+

Geek+ est un leader mondial des solutions robotiques pour la logistique. Nous développons des solutions de robots mobiles autonomes (AMR) pour réaliser une automatisation souple, fiable et très efficace pour les entrepôts et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Geek+ bénéficie de la confiance de plus de 700 leaders mondiaux de l'industrie et est reconnu comme le leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondée en 2015, Geek+ compte plus de 1500 employés et des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, à Hong Kong SAR et à Singapour.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://www.geekplus.com/

For inquiries in English, please contact:

Benjamin Nylin

Global PR & Communications Manager

[email protected]

Pour les demandes de renseignements autres qu'en anglais, veuillez contacter:

Marie Peterson

VP Marketing et Communication

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=WeiCXInaVAg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2160464/Geekplus.jpg

SOURCE Geek+