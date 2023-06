GIN MARE™ ANNONCE QUE LE RESTAURANT ALCHEMIST A REMPORTÉ LE PRIX ART OF THE HOSPITALITY LORS DES WORLD'S 50 BEST RESTAURANT AWARDS À VALENCE

VALENCE, Espagne, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Gin Mare, le gin ultra-premium et partenaire officiel de la cérémonie The World's 50 Best Restaurants, à Valence, a nommé Alchemist, à Copenhague, lauréat du prix Art of Hospitality. Le prix a été décerné à Alchemist pour avoir redéfini l'hospitalité grâce à son expérience gastronomique multisensorielle.

CÉLÉBRER L'ART DE L'HOSPITALITÉ

L'expérience gastronomique d'Alchemist est divisée en plusieurs « actes » qui font découvrir aux convives différents lieux, styles et exemples d'artisanat extraordinaire. C'est la concrétisation du rêve du chef cuisinier et maître d'œuvre Rasmus Munk d'une expérience gastronomique holistique.

Alchemist s'inspire d'éléments du monde de la gastronomie, du théâtre et de l'art, ainsi que de la science et de la technologie, pour emmener les clients dans un voyage sans précédent dans un restaurant.

Le prix Art of Hospitality récompense un restaurant qui a su offrir une expérience culinaire hors du commun, dans un cadre où les clients se sentent accueillis et connectés à l'espace, du concept du menu au service. L'approche holistique d'Alchemist prend en compte chaque élément de l'expérience culinaire, offrant aux clients une expérience multisensorielle sans précédent.

Alchemist succède à Atomix (New York) qui a reçu le prix Art of Hospitality 2022.

Lykke Metzger, directrice générale d'Alchemist, déclare : « Recevoir ce prix est un immense honneur, et ce sera un regain d'énergie pour tous les membres de ma formidable équipe. Ma vision de notre approche de la salle est celle d'un « service invisible ». Nous sommes tous égaux sur le plancher, personne ne se démarque, et chaque petit détail que nous faisons dans le service soutient la structure théâtrale et la narration qui porte nos invités à travers cette expérience de 5 à 6 heures ».

Pour fêter les prix de cette année, Gin Mare a présenté un menu exclusif, créé en collaboration avec des chefs et des barmen primés dans le cadre d'une expérience pop-up de deux jours : Villa Mare. Le menu comprenait des cocktails Gin Mare spécialement conçus, inspirés par les notes botaniques caractéristiques de Gin Mare.

Alex Aves, directeur mondial de la marque Gin Mare, déclare : « Gin Mare est fondé sur le partage de la nourriture, des boissons et de l'hospitalité. Nous nous engageons à récompenser les restaurants qui font preuve d'excellence et partagent notre passion pour donner vie à l'art de l'hospitalité, ce qu'Alchemist a démontré grâce à son expérience gastronomique unique et hautement conceptuelle ».

William Drew, directeur du contenu, The World's 50 Best Restaurants 2023, déclare : « Nous avons été ravis de faire équipe avec Gin Mare en tant que partenaire officiel pour le gin et sponsor du prix Art of Hospitality lors de la cérémonie The World's 50 Best Restaurants 2023, afin d'offrir aux participants une expérience exaltante en matière de nourriture et de boissons méditerranéennes et de récompenser le meilleur de l'hospitalité. Félicitations à Alchemist. »

