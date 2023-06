GIN MARE™ KONDIGT ALCHEMIST AAN ALS WINNAAR VAN DE ART OF HOSPITALITY AWARD OP THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANT AWARDS IN VALENCIA

VALENCIA, 22 juni 2023 /PRNewswire/ -- Gin Mare, de ultrapremiumgin en officiële ginpartner van The World's 50 Best Restaurants heeft Alchemist in Kopenhagen uitgeroepen tot winnaar van de Art of Hospitality Award. De prijs werd uitgereikt aan Alchemist voor het herdefiniëren van gastvrijheid met zijn multi-zintuiglijke dineerervaring.

VIERING VAN DE KUNST VAN GASTVRIJHEID

Gin Mare Announces Alchemist as Winner of Art of Hospitality Award at The Worlds 50 Best Restaurants

De Alchemist-dineerervaring is opgedeeld in verschillende 'bedrijven' die de gasten langs verschillende locaties, kunststijlen en voorbeelden van buitengewoon vakmanschap leiden. Het is de verwezenlijking van chef-kok en meesterbrein Rasmus Munk van een holistische dineerervaring.

Alchemist put uit elementen uit de wereld van gastronomie, theater en kunst, maar ook uit wetenschap en technologie om gasten mee te nemen op een reis die ze nog nooit eerder in een restaurant hebben meegemaakt.

De Art of Hospitality Award geeft een speciale erkenning aan een restaurant dat een buitengewone culinaire ervaring levert waar gasten zich welkom en verbonden met de ruimte voelen - van het menuconcept tot de bediening. De holistische benadering van Alchemist houdt rekening met elk element van de dineerervaring en biedt gasten een ongeëvenaarde multi-zintuiglijke ervaring.

Alchemist neemt de nummer 1-plek over van Atomix in New York, dat de Art of Hospitality Award 2022 ontving.

Lykke Metzger, General Manager bij Alchemist zegt: "Het is een enorme eer om deze prijs te ontvangen en het zal een energieboost zijn voor alle leden van mijn geweldige team bij Alchemist. Mijn visie voor onze benadering in de zaal is 'onzichtbare bediening'. We zijn allemaal gelijk op de werkvloer, niemand valt op, en elk klein detail dat we doen in de service ondersteunt de dramatische structuur en het vertellen van verhalen die onze gasten door de 5 à 6 uur durende ervaring leiden."

Om te proosten op de prijzen van dit jaar presenteerde Gin Mare een exclusief menu, gecreëerd in samenwerking met bekroonde chef-koks en barmannen en -vrouwen tijdens een tweedaagse pop-upervaring - Villa Mare. Op het menu stonden speciaal ontworpen Gin Mare-cocktails, geïnspireerd op de kenmerkende kruiden en planten van Gin Mare.

Alex Aves, Global Brand Director bij Gin Mare zegt: "Gin Mare is gebouwd op het delen van eten, drinken en gastvrije gastvrijheid. We zijn toegewijd aan het erkennen van restaurants die uitmuntendheid leveren en onze passie delen om de kunst van gastvrijheid tot leven te brengen, wat Alchemist heeft laten zien door zijn unieke en uiterst conceptuele dineerervaring.

Aldus William Drew, Director of Content, The World's 50 Best Restaurants 2023: "Het was geweldig om samen te werken met Gin Mare als de officiële ginpartner en sponsor van de Art of Hospitality Award op The World's Best 50 Restaurants 2023 om een spannende mediterrane eet- en drinkervaring te bieden aan de aanwezigen en om het beste in gastvrijheid te erkennen. Proficiat aan Alchemist."

OVER GIN MARE

De naam Gin Mare is afgeleid van de Latijnse term voor de Middellandse Zee, 'onze zee' – Mare Nostrum – en belichaamt een mediterrane levensstijl die is gebaseerd op het delen van eten, drinken en gastvrije gastvrijheid. Met een unieke mix van kruiden en planten die essentieel zijn voor de mediterrane gastronomie, waaronder basilicum, rozemarijn, tijm en Arbequina-olijven, past Gin Mare perfect bij gerechten.

OVER THE WORLD'S BEST 50 BEST RESTAURANTS

Sinds 2002 weerspiegelt The World's 50 Best Restaurants de diversiteit van 's werelds culinaire landschap. De jaarlijkse lijst van 's werelds meest prestigieuze restaurants biedt een momentopname van enkele van de beste bestemmingen voor unieke culinaire ervaringen en is daarnaast een barometer voor en een pionier op het gebied van wereldwijde gastronomische trends. De 50 Best-familie omvat ook de 50 beste restaurants van Latijns-Amerika, de 50 beste restaurants van Azië, de 50 beste restaurants van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de 50 beste hotels ter wereld, de 50 beste bars ter wereld, de 50 beste bars van Azië, de 50 beste bars van Noord-Amerika, 50 Best Discovery en de #50BestTalks-serie, die allemaal eigendom zijn van en gerund worden door William Reed. 50 Best heeft tot doel gemeenschappen in de horecasector samen te brengen om samenwerking, inclusiviteit, diversiteit en ontdekking te bevorderen en positieve verandering te stimuleren.

