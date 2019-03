Glassdoor ouvre son 1er bureau Français, à Paris

Le nouveau bureau parisien est le troisième bureau européen de Glassdoor, soutenant ainsi la croissance mondiale du groupe.

PARIS, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- Glassdoor , le site d'emploi et de recrutement, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier bureau en France, représentant sa troisième implantation européenne. Le bureau est situé au cœur du huitième arrondissement, rue du Colisée. Le nouveau bureau accueillera dans un premier temps les commerciaux et les chargés de clientèle mettant en relation les employeurs français et les talents.

Glassdoor a lancé ses applications mobiles et son site web en France en 2014, et aujourd'hui Glassdoor est utilisé par des millions de personnes en France chaque mois. La plateforme permet de chercher des emplois et de postuler, tout en trouvant des informations sur les employeurs, les salaires et d'autres informations au sujet des entreprises.

Glassdoor offre aux employeurs une gamme de solutions de recrutement, comprenant la publication d'offres d'emploi, des offres d'emploi sponsorisées ainsi que des produits de marque employeur.

Glassdoor compte une clientèle d'employeurs diversifiée en France, y compris Orange , Airbus , Renault , Natixis , Schneider Electric , Sanofi-Aventis , Société Générale ou encore Capgemini. Les recherches montrent que les candidats utilisant Glassdoor sont davantage susceptibles d'être embauchés que les candidats utilisant d'autres sites d'emploi 1. Elles montrent aussi que les personnes embauchées utilisant Glassdoor sont plus susceptibles de rester chez leur employeur 2. Glassdoor compte des candidats informés et de qualité car ces derniers utilisent les informations sur les entreprises pour trouver et postuler à l'emploi qui leur correspond parfaitement.

"Alors que le taux de chômage en France est actuellement à son niveau le plus bas depuis dix ans, et que la réforme du code du travail tend à faciliter l'embauche, c'est le moment idéal pour Glassdoor de mettre ses équipes sur le terrain. Nous arrivons au bon moment pour faciliter la mise en relation des bons talents avec les bons employeurs", déclare John Lamphiere, Vice Président et Directeur général de Glassdoor EMEA. "Glassdoor connaît une demande croissante de la part des employeurs français cherchant à soutenir leurs efforts de recrutement. Maintenant que nous sommes présents en France, nous pouvons mieux répondre à leurs besoins en recrutement."

Lancé en 2008, Glassdoor présente les dernières offres d'emploi en ligne, ainsi que près de 47 millions d'évaluations et d'avis d'employés sur plus de 900 000 entreprises dans 190 pays, y compris en Europe.3 Glassdoor compte environ 64 millions d'utilisateurs uniques, en moyenne, sur ses plateformes en ligne et mobile chaque mois.4

Glassdoor opèrent 18 sites web localisés et applications mobiles. La société s'est récemment implantée à Singapour, à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande. Le siège social de Glassdoor, situé dans la région de la baie de San Francisco, emploie plus de 800 personnes dans le monde. Les autres bureaux européens de Glassdoor sont à Londres au Royaume-Uni et à Dublin en Irlande. Glassdoor possède également des bureaux à Mill Valley (Californie), San Francisco, Chicago et Canton (Ohio). Glassdoor embauche actuellement dans tous les bureaux.

1 Analyse des données de 12 millions de candidatures entre le 1/7/16/16 et le 31/12/17, fournie par le principal fournisseur de logiciel de gestion de talents Greenhouse comparant les ratios candidatures/embauches pour Glassdoor et d'autres sites de travail.

2 Glassdoor EMI Research, novembre 2017

3 Données internes Glassdoor, décembre 2018

4 Basé sur le mois recevant le plus de visiteurs uniques au 4ème trimestre 2018 sur Google Analytics

À propos de Glassdoor

Glassdoor propose toutes les dernières offres d'emploi, ainsi des millions d'avis et de conseils pour permettre aux gens de trouver facilement un emploi qui leur convient parfaitement. Ainsi, Glassdoor aide les employeurs à embaucher des candidats vraiment informés grâce à des solutions de recrutement efficaces comme les offres d'emploi et les produits de marque employeur. Lancé en 2008, Glassdoor a maintenant des revues et des aperçus pour plus de 900.000 entreprises situées dans plus de 190 pays. Pour plus d'informations, visitez glassdoor.com.

Glassdoor® est une marque déposée de Glassdoor, Inc.

