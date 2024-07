GLEIF et WaveBL font passer la confiance et la transparence dans le transport maritime commercial à un niveau supérieur avec la mise en œuvre du LEI et du vLEI sur les plateformes de connaissements électroniques

WaveBL est une plateforme leader basée sur la blockchain pour la numérisation des documents commerciaux électroniques. Son réseau mondial en pleine expansion est conçu pour faciliter la transmission rapide, efficace et rentable des eBL dans le monde entier. En introduisant l'identifiant d'entité légale (LEI - Legal Entity Identifier) avec son équivalent numérique, le LEI vérifiable (vLEI), WaveBL vise à obtenir et à utiliser des données d'identité numérique précises et vérifiées des expéditeurs, des destinataires et d'autres entités légales engagées dans le mouvement des marchandises à travers le monde.

Noam Rosenfeld, PDG de WaveBL, commente : « L'intégration des LEI dans notre plateforme représente une étape monumentale vers la mise en place d'un environnement commercial numérique transparent. En garantissant l'exactitude des identités numériques, nous renforçons la confiance et la transparence au sein de notre réseau et posons les jalons d'une interopérabilité mondiale. Toutefois, la vérification automatique des références numériques est une condition préalable à cet égard. Actuellement, WaveBL gère les processus de vérification au niveau de la plateforme. Alors que WaveBL est à la recherche d'une norme mondialement acceptée, nous avons constaté que l'introduction des vLEI pourrait radicalement rationaliser ce processus en fournissant une solution automatisée et universellement acceptée pour vérifier les identités numériques des entreprises dans le monde entier ».

Alexandre Kech, PDG de GLEIF, commente : « En introduisant les LEI et les vLEI dans sa plateforme, WaveBL devrait améliorer la rapidité, la précision et la fiabilité de la vérification de l'identité numérique, favorisant ainsi une plus grande interopérabilité et une plus grande sécurité dans le commerce mondial. En intégrant le LEI dans les systèmes numériques de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises ne se contentent pas d'accroître leur efficacité et de réduire les coûts administratifs, elles dotent également leur secteur des outils nécessaires pour lutter contre la fraude et d'autres formes de criminalité financière. J'applaudis les efforts de WaveBL et me réjouis de voir notre collaboration se poursuivre alors que l'écosystème de vLEI continue à prendre de l'ampleur dans le monde entier ».

À propos de la fondation Global Legal Entity Identifier (GLEIF)

Créée en 2014 par le Conseil de stabilité financière, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), située à Bâle, en Suisse, supervise la mise en œuvre du Legal Entity Identifier (LEI) et de son équivalent numérique, le LEI vérifiable (vLEI). Le GLEIF gère un réseau mondial qui fournit des services de confiance et des données ouvertes pour l'identification des entités juridiques dans le monde entier, en offrant un accès en ligne gratuit à la base de données LEI mondiale sous une licence de données ouvertes. Dirigé par le Comité de surveillance réglementaire, le GLEIF promeut la diversité, l'inclusion et l'excellence opérationnelle avec un personnel représentant plus de 20 nations.

Pour plus d'informations, consultez le site web du GLEIF à l'adresse suivante : https://www.gleif.org/en.

À propos de Wave BL

Wave BL est la première plateforme de numérisation des documents commerciaux électroniques, offrant une solution innovante pour l'industrie du commerce mondial. En mettant l'accent sur la précision, la sécurité et l'interopérabilité, WaveBL transforme la manière dont les entreprises gèrent la documentation commerciale.

Pour plus d'informations, visitez le site web de WaveBL à l'adresse suivante : www.wavebl.com.

Liens pertinents

https://www.gleif.org/en

www.wavebl.com

Contacts avec les médias :

James Kemp

[email protected]

Ilan Weiss

vice-président exécutif chargé du marketing, WaveBL

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2093948/WaveBL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2457192/GLEIF.jpg