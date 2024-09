Gold et Fractal EMS annoncent un partenariat pour un système américain de gestion des batteries

ANAHEIM, Californie, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Fractal EMS Inc. (« Fractal »), un fournisseur de premier plan de commandes solaires et de stockage avancées, annonce un partenariat révolutionnaire avec Gold Electronic Equipment Inc. (« Gold »), une société technologie de premier plan spécialisée dans la R&D, la technologie d'équilibrage actif et la fabrication du système de gestion des batteries (BMS). Une cérémonie de signature et une célébration ont eu lieu le 9 septembre lors de la conférence sur l'énergie propre RE+ à Anaheim, en Californie. Le nouveau partenariat fournira un BMS américain cybersécurisé aux clients du monde entier (« Fractal BMS »).

Pictured Mr. Daniel Crotzer, CEO of Fractal EMS Inc. (left) and Mr. Jian Hong Xu, CEO of Gold Electronic Equipment Inc. (right).

Le Fractal BMS offre une architecture BMS à 3 niveaux (module, rack et système). La conception du Fractal BMS a été finalisée, avec une puce, un circuit imprimé et une cybersécurité d'origine américaine, ce qui garantit la conformité avec les politiques américaines en matière d'approvisionnement et de protection des infrastructures critiques. Le Fractal BMS a l'option de fournir un équilibrage actif des cellules pour maximiser la capacité utile et la durée de vie de chaque cellule de la batterie.

« Les autres entreprises proposant un BMS américain n'ont pas abordé les problèmes de cybersécurité du BMS. Certaines entreprises accordent une licence à un BMS étranger ou ne fournissent qu'un dispositif de niveau supérieur, ce qui ne permet pas de remédier aux menaces et aux vulnérabilités en matière de cybersécurité. Nous sommes ravis de collaborer avec Gold pour mettre sur le marché ce BMS américain de pointe. Ce partenariat souligne notre engagement en faveur de l'innovation, de la sécurité et du soutien à la technologie américaine », déclare Daniel Crotzer, CEO, Fractal EMS.

Le Fractal BMS devrait être testé par UL fin octobre 2024 et vise à devenir la référence absolue pour les déploiements BESS afin d'atténuer les risques associés aux entités étrangères préoccupantes (FEOC) et aux vulnérabilités cybernétiques connues dans les dispositifs programmables. Le BMS américain sera mis à la disposition des fabricants de batteries du monde entier pour offrir une solution fiable et sûre répondant aux besoins de gestion des batteries.

