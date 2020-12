Grand succès pour la deuxième édition du salon professionnel international de l'industrie et de la culture du cerf-volant à Weifang, en Chine

Le centre de service complet de l'exposition a expliqué que cet événement, placé sous le thème « partage, gains mutuels, innovation et amélioration », visait à favoriser le développement de l'industrie du cerf-volant, à promouvoir le sport du vol de cerf-volant et à perpétuer la culture qui l'entoure. Il entendait aussi favoriser la création d'un marché de négociation standard efficace ainsi que d'une plateforme d'exposition et de négociation centralisée pour les fabricants et les distributeurs de cerfs-volants.

L'exposition, qui s'étendait sur 9 000 mètres carrés, était divisée en cinq sections : produits et accessoires, produits créatifs, produits du patrimoine culturel immatériel, expositions culturelles et produits pour sports d'extérieur. Il s'agit du plus grand salon professionnel de cerf-volant à avoir été organisé l'échelle mondiale.

Les personnages plus vrais que nature de l'Opéra de Pékin, la pieuvre géante de cent mètres de long, le ptérosaure à trois têtes haut comme trois étages ou encore la peinture colorée du Nouvel An chinois (Nianhua) montrant un bébé assis sur un poisson : tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer la culture du cerf-volant et pour offrir un lieu de rencontre aux exposants et aux acheteurs du secteur, de Chine comme de l'étranger. L'événement, auquel ont participé 91 exposants et 100 acheteurs venant de Chine, a généré un chiffre d'affaires de 120 millions de yuans.

En raison de la COVID-19, l'organisation avait également prévu un programme dans le cloud qui a permis aux exposants de présenter leurs produits en ligne toute la journée.

À l'heure actuelle, près de 300 entreprises de cerf-volant employant 80 000 employés au total et représentant plus de 2 milliards de dollars sont basées à Weifang. Parmi ces entreprises, 39 exportent leurs produits dans plus de 40 régions et pays différents. Cette année, on a pu voir les cerfs-volants de Weifang à l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) ainsi qu'à la Foire internationale du voyage de Chine 2020.

