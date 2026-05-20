Guide des cadeaux pour la fête des Mères : une façon plus intelligente d'offrir plus de temps libre à maman, avec DJI ROMO à partir de 799 EUR

SHENZHEN, China, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- La fête des Mères est l'occasion d'offrir un cadeau utile, qui continue de faire plaisir bien après que les fleurs se sont fanées. Un robot aspirateur peut faire exactement cela : alléger l'une des tâches ménagères les plus répétitives, aider à garder les sols propres jour après jour et offrir aux mamans plus de temps pour se détendre, sortir ou simplement profiter d'un quotidien plus calme à la maison. Pour les consommateurs français à la recherche d'un cadeau pratique et utile au quotidien, DJI ROMO se distingue en mai grâce à sa technologie de nettoyage avancée et à des offres promotionnelles disponibles chez les principaux distributeurs.

Mother's Day Gift Guide: A Smarter Way to Give Mum More Free Time, with DJI ROMO from EUR 799

Pourquoi DJI ROMO mérite votre attention

Détection d'obstacles au millimètre : ROMO intègre un système avancé de détection d'obstacles doté de doubles capteurs de vision fisheye et de LiDAR à état solide grand angle à double émetteur. Il peut ainsi reconnaître et éviter des objets du quotidien aussi petits que des câbles de recharge de 2 mm ou même des cartes à jouer, évitant aux mamans de devoir se pencher pour débarrasser le sol avant chaque nettoyage.

Auto-nettoyage intelligent avec jusqu'à 200 jours de fonctionnement sans entretien : le plateau de lavage de la station de base est conçu pour empêcher l'accumulation de saletés et faciliter le nettoyage. Grâce à quatre jets d'eau haute pression et à une large sortie d'évacuation de 16 mm, les tampons de serpillière sont lavés en profondeur et les débris éliminés efficacement, offrant jusqu'à 200 jours de fonctionnement sans entretien et permettant davantage de temps pour le quotidien.

Jusqu'à 25 000 Pa d'aspiration puissante : grâce à un moteur haute performance et à une conception optimisée du flux d'air, ROMO offre jusqu'à 25 000 Pa d'aspiration puissante sur les sols durs et les tapis, ce qui permet aux mamans de moins dépendre des retouches de nettoyage et de profiter d'une maison toujours plus propre avec moins d'efforts.

Réduction du bruit conçue pour ne pas déranger : grâce à une chambre de réduction du bruit intégrée à ROMO et à un système de suppression du bruit à trois niveaux dans la station de base, capable de filtrer jusqu'à 80 % du bruit pendant la collecte de poussière, le nettoyage reste discret et perturbe moins les moments de repos, les conversations ou le rythme du quotidien.

Informations promotionnelles

Boutique DJI France (prix actuels jusqu'au 31 mai)

ROMO P : 1 069 EUR, au lieu de 1 399 EUR (24 % de réduction)

ROMO A : 949 EUR, au lieu de 1 249 EUR (24 % de réduction)

ROMO S : 799 EUR, au lieu de 949 EUR (15,8 % de réduction)

Amazon France (tarifs actuels jusqu'au 31 mai)

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Partenaires de vente au détail français (tarifs actuels jusqu'au 31 mai)

Boulanger : ROMO P à 1 069 EUR (24 % de réduction), ROMO A à 1 249 EUR, ROMO S à 799 EUR (16 % de réduction).

Darty : ROMO P à 1 069 EUR (24 % de réduction), ROMO A à 1 249 EUR, ROMO S à 799 EUR (16 % de réduction).

Fnac : ROMO P à 1 069 EUR (24 % de réduction), ROMO A à 1 249 EUR, ROMO S à 799 EUR (16 % de réduction).

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