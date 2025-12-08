Saisissez cette offre : DJI ROMO à près de 40 % de réduction pour Noël

Ce robot aspirateur tout-en-un hérite de la technologie de pointe des drones DJI pour offrir une détection d'obstacles au millimètre et des performances de nettoyage sensationnelles

SHENZHEN, Chine, Le 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras créatives, annonce aujourd'hui des offres de Noël à durée limitée pour son premier robot aspirateur tout-en-un, ROMO. Ces promotions se dérouleront du lundi 8 décembre au dimanche 21 décembre 2025 et seront accessibles aux clients sur la Boutique DJI officielle ainsi que sur Amazon.

Offres de Noël à durée limitée

Doté de la technologie de détection d'obstacles au millimètre issue des drones phares de DJI, ROMO offre une expérience de nettoyage supérieure. L'association de capteurs avancés, d'algorithmes intelligents et d'une aspiration ultra-puissante assure une couverture optimale aussi bien sur les sols durs que sur les tapis, alliant puissance et simplicité. De plus, son système intelligent d'auto-nettoyage s'occupe automatiquement de l'entretien pendant 200 jours, libérant l'utilisateur pour profiter d'une maison propre avec un minimum d'effort.

ROMO est actuellement disponible en trois modèles avec des remises spéciales pour Noël sur la Boutique DJI :

DJI ROMO S : De 1 299 € à 799 € (38 % de réduction)

DJI ROMO A : De 1 599 € à 1 349 € (16 % de réduction)

DJI ROMO P : De 1 899 € à 1 499 € (21 % de réduction)

Pour en savoir plus sur les offres de Noël de DJI ROMO, rendez-vous sur store.dji.com ou sur Amazon .

Politique de service après-vente

L'achat de l'Extended Protection Plan offre une garantie supplémentaire d'un an après la fin de la période de garantie officielle du produit. Les pièces couvertes comprennent le robot et la station de base. Pour la liste complète des détails, veuillez consulter : https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Pour en savoir plus sur ROMO : https://www.romo.tech/

