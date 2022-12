Guo Guangchang revient sur les 30 ans de Fosun et révèle l'orientation future de son développement

HONG KONG, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Lanvin Group, le groupe mondial de mode et de luxe détenu par Fosun, a sonné la cloche de la bourse de New York sous le ticker "LANV". Dans le même jour, le Club Med, qui fait partie du Fosun Travel & Culture a ouvert son resort Kiroro Peak à Hokkaido. Il s'agit du cinquième nouveau resort ouvert par le Club Med cette année.

Les analystes du marché estiment que Fosun est en train de prendre l'initiative pour apporter des ajustements stratégiques face à l'évolution du macro-environnement externe. Le 15 décembre, Fosun a organisé le carnaval auquel participent tous ses employés à l'échelle mondiale à l'occasion de son 30e anniversaire. Lors de cet événement interne, Guo Guangchang a rappelé plusieurs moments depuis la création de Fosun en 1992, qui ont révélé l'orientation de ce dernier à l'avenir : maintenir fermement son ancrage en tant que " groupe industriel de consommation familiale ", se concentrer sur les besoins de consommation familiale à l'échelle mondiale, se recentrer de manière plus stratégique sur son activité principale et renforcer ses deux moteurs de croissance fondamentaux que sont la mondialisation et l'innovation.

Dans son discours du 15 décembre, Guo Guangchang a évoqué le moment où l'acquisition du Club Med a été finalisée en 2015. "L'acquisition réussie du Club Med a en fait été une étape importante dans la mondialisation de Fosun, car c'était notre première marque d'importance mondiale." Il a déclaré : "Aujourd'hui encore, je suis convaincu que la signification du Club Med et de Fosun Travel va bien au-delà des resorts de vacances eux-même ; il représente une nouvelle façon de vivre en famille."

Fosun ayant opéré dans le secteur de manière approfondie depuis près de huit ans, le Club Med a connu une croissance remarquable sur le marché mondial, notamment en Chine et dans la région Asie-Pacifique, en accueillant des clients en provenance de plus de 35 pays et régions, et a créé avec succès des produits phares comme le Club Med Joyview en Chine. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, malgré la récurrence de la situation épidémique, le chiffre d'affaires du Club Med a atteint 9,135 milliards de yuans, soit une envolée de plus de 45.7 % sur un an. Et la période de pic des vacances d'hiver, allant de Noël à février 2023, a connu une augmentation significative des réservations dans les centres de villégiature à l'étranger par rapport à la même période de l'année dernière et les chembres dans plusieurs resorts sont toutes réservées pour le Nouvel An chinois. Dans le même temps, les neuf stations du Club Med en Chine ont également enregistré une augmentation significative des réservations et des demandes de renseignements, en raison de l'ajustement des politiques en matière de prévention et de contrôle épidémiques dans le pays.

Le Club Med n'est qu'un des nombreux projets mondiaux réussis pilotés par Fosun. Aujourd'hui, Fosun s'est profondément implanté dans plus de 30 pays et régions et compte plus de 100 000 employés à travers le monde. "En tant que société privée fondée à Shanghai et développée en Chine, je suis fier de dire que nous comptons parmi les meilleures en termes de capacités de mondialisation. À l'heure où cette dernière est confrontée à de nombreux défis, la capacité mondiale de Fosun s'avère particulièrement précieuse et pour le pays et pour Fosun lui-même." a déclaré Guo Guangchang.

Dans son discours, Guo Guangchang a également souligné l'importance de l'innovation. L'accent mis sur l'innovation est également visible dans les rapports intermédiaires et annuels successifs de Fosun International : en 2021, Fosun a investi 8,9 milliards de RMB dans le domaine de la science et de l'innovation ; au premier semestre 2022, en dépit de la pression exercée sur les performances globales, l'investissement en science et innovation a tout de même atteint 4,6 milliards de RMB, soit une hausse de 21 % en glissement annuel.

Les capacités scientifiques et d'innovation accumulées au fil des ans ont également continué à porter leurs fruits. Par exemple, dans le domaine de la santé, les produits nouveaux et récents tels que Hanlikang, Hanquyu et Hansizhuang ont contribué à plus de 25 % des recettes de Fosun Pharma au premier semestre de cette année. Depuis juillet de cette année, l'azivudine, le premier nouveau médicament oral contre le Covid-19 en Chine, mis au point par Fosun Pharma en collaboration avec Genuine Biotech, est largement utilisé dans la prévention et le contrôle des épidémies dans diverses régions. Récemment, Fosun Pharma a aussi approché un certain nombre de plates-formes médicales sur Internet pour collaborer avec elles afin de rendre l'Azivudine accessible par de multiples canaux et répondre ainsi à la demande de traitement à domicile des patients atteints de Covid-19.

Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne le vaccin à ARNm contre la COVID-19 développé par Fosun en collaboration avec la société allemande BioNTech. Le comirnaty bivalent, qui offre une couverture complète de la souche variante du virus Omicron, est disponible à Hong Kong et Macao depuis le 1er décembre. Et récemment, Macao a aussi ouvert la vaccination de comirnaty bivalent aux visiteurs du continent à leurs propres frais.

"Si BioNTech a choisi de s'associer à Fosun, c'est parce qu'elle reconnaît les capacités en matière de R&D et la profondeur de la mondialisation de Fosun Pharma. La mondialisation et l'innovation sont des compétences très importantes pour Fosun et constituent des moteurs de croissance essentiels que nous continuerons certainement à soutenir." a déclaré Guo Guangchang.

Ces dernières années, Fosun ne cesse de se positionner comme un "groupe mondial de l'industrie de la consommation familiale axé sur l'innovation" et a intensifié ses efforts dans les secteurs de la santé, du bonheur et de la prospérité. C'est ce que confirme la dernière déclaration de Guo Guangchang : " Offrons aux familles du monde entier une vie meilleure et plus heureuse grâce à nos efforts, et nous espérons vraiment que de plus en plus de personnes vivront une vie plus saine, plus heureuse et plus prospère jusqu'à l'âge de 121 ans. "

La concentration stratégique de Fosun sur la consommation domestique a rendu particulièrement importante l'exploitation de ce secteur en profondeur. Ces dernières années, grâce à un travail intensif et soigné de la part de Fosun, des marques internationales telles que Club Med, Lanvin et Wolford, ainsi que des enseignes bien établies comme Laomiao, Songhelou, retrouvent un nouveau souffle de vie.

La plus ancienne marque de luxe française Lanvin, par exemple, a enregistré une croissance de 117 % sur un an de ses ventes mondiales au premier semestre 2022, et Lanvin Group, sa société mère opérationnelle, a réalisé un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros, en hausse de 73 % sur un an, ce qui en fait l'une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le secteur mondial du luxe. Avec cette inscription à la Bourse de New York, Lanvin Group est en passe de connaître un nouveau cycle de croissance.

En ce qui concerne l'avenir, Guo Guangchang a déclaré : "De nouvelles opportunités nous attendent. Nous devons apporter un soin extrême à nos produits, à nos services et à l'expérience utilisateur. J'espère que le monde sera meilleur grâce à Fosun."

