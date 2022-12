Guo Guangchang olha para os 30 anos da Fosun e revela a direção de desenvolvimento futuro da Fosun

HONG KONG, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Às 22h30 do dia 15 de dezembro, hora em Beijing, o Lanvin Group, um grupo global de moda de luxo da Fosun, foi listado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) com o código de ações "LANV". No mesmo dia, o Club Med, uma marca da Fosun Tourism, inaugurou o resort Kiroro Peak em Hokkaido, no Japão. Este é o quinto resort inaugurado pelo Club Med neste ano.

Os analistasnalistas de mercado acreditam que a Fosun está a tomar a iniciativa de fazer ajustamentos estratégicos face às constantes mudanças no macroambiente externo. Em 15 de dezembro, a Fosun realizou um carnaval dos funcionários globais para celebrar seu 30º aniversário. Neste evento interno da empresa, Guo Guangchang reviu alguns momentos marcantes desde a fundação da Fosun em 1992, e revelou a direção de desenvolvimento futuro da Fosun: ancorar o posicionamento de "grupo da indústria de consumo familiar" com foco nas necessidades globais de consumo familiar, focar estrategicamente no negócio principal, ao mesmo tempo aumentar os dois principais motores de crescimento da globalização e inovação.

Em seu discurso proferido em 15 de dezembro, Guo Guangchang lembrou o momento em que concluiu a aquisição do Club Med em 2015. "A aquisição bem-sucedida do Club Med é, na verdade, um marco importante na globalização da Fosun. É a nossa primeira marca com significado global." Ele disse: "Hoje, acredito quea importância do Club Med e da Fosun Tourism, está muito além do resort próprio e que representa um novo estilo de vida familiar,."

Com oito anos de operação profunda pela Fosun, o Club Med alcançou um desenvolvimento notável no mercado global, especialmente na China e na região da Ásia-Pacífico, com clientes espalhados em mais de 35 países e regiões, e criou com sucesso produtos populares na China como o Club Med Joyview. Nos três primeiros trimestres de 2022, sob o impacto repetido da pandemia, o faturamento do Club Med ainda atingiu 9,135 bilhões de yuans, um aumento de 145,7% em relação ao ano anterior. Na alta temporada de viagens de inverno, desde o Natal deste ano até fevereiro de 2023, as reservas de resorts no exterior aumentaram significativamente em comparação com o mesmo período do ano anterior. Muitos quartos do resort foram reservados durante o Ano Novo. Ao mesmo tempo, com o ajustamentodas políticas de prevenção e controle de pandemia na China, os nove resorts do Club Med doméstico também tiveram um aumento significativo de reservas e consultas.

O Club Med é apenas um dos muitos projetos globais que a Fosun tem operado com sucesso. Hoje, a Fosun tem uma presença industrial profunda em mais de 30 países e regiões, com mais de 100.000 funcionários em todo o mundo. "Como uma empresa privada fundada em Shanghai e desenvolvida na China, tenho orgulho de dizer que temos uma das melhores capacidades de globalização. Especialmente no momento que a globalização enfrenta muitos desafios, as capacidades de globalização da Fosun estão especialmente louváveis para o país e a Fosun própria", disse Guo Guangchang.

Guo Guangchang também enfatizou a importância da inovação em seu discurso. Dos relatórios intercalares e relatórios anuais anteriores divulgados pela Fosun International, também podemos testemunhar a ênfase na inovação. Em 2021, o investimento da Fosun em inovação científica e tecnológica chegou a 8,9 bilhões de yuans; no primeiro semestre de 2022, apesar da pressão sobre o desempenho geral, o investimento em inovação científica e tecnológica ainda foi de 4,6 bilhões de yuans, aumento anual de 21%.

As capacidades de inovação científica e tecnológica acumuladas durante um longo período de tempo continuam a dar frutos. Por exemplo, no campo da grande saúde, no primeiro semestre deste ano, os produtos novos e sub-novos como Hanlikang, Hanquyou e Hansizhuang contribuíram para mais de 25% da receita da Fosun Pharma. Desde julho deste ano, a Azvudina, primeiro medicamento por via oral da China para Covid-19, desenvolvida em conjunto pela Fosun Pharma e pela Real Biotech, tem sido amplamente utilizada na prevenção e controle da pandemia em vários lugares. Recentemente, a Fosun Pharma também cooperou com várias plataformas médicas na Internet para tornar acessível a Azvudina em vários canais e atender ainda mais às necessidades de tratamento domiciliar de pacientes infectados com oCovid-19.

A vacina de mRNA COMIRNATY® desenvolvida em conjunto pela Fosun e pela BioNTech da Alemanha também obteve progressos contínuos. A vacina bivalente COMIRNATY®, que pode cobrir completamente a varianteOmicron, está a ser lançada em Hong Kong e Macau desde 1 de dezembro. Recentemente, Macau também ofereceu a vacina COMIRNATY® para turistas da parte continental da China às suas próprias custas.

"A razão pela qual a BioNTech da Alemanha escolheu a Fosun como parceiro é porque eles reconhecem as capacidades de P&D e a profundidade da globalização da Fosun Pharma. A globalização e a inovação são capacidades muito importantes da Fosun e também são os principais motores de crescimento aos quais continuaremos a aderir. " disse Guo Guangchang.

Nos últimos anos, o posicionamento da Fosun tem se concentrado continuamente em "um grupo global da indústria de consumo familiar impulsionado pela inovação" e reforçou presença em saúde, felicidade, riqueza e outros setores industriais. O último discurso de Guo Guangchang também confirmou este ponto: "Com nossos esforços, as famílias do mundo podem desfrutar de uma vida melhor e mais feliz. Esperamos sinceramente que mais pessoas possam ter vidas mais saudáveis, felizes e ricas até os 121 anos de idade".

O foco estratégico da Fosun na indústria de consumo familiar tornou particularmente importante a operação profunda da indústria. Nos últimos anos, sob o cultivo intensivo da Fosun, as marcas internacionais como Club Med, Lanvin e Wolford, bem como as marcas antigas consagradas pelo tempo, como Laomiao e Songhelou mostraram uma nova vitalidade.

Tomamos como exemplo Lanvin, a marca de luxo mais antiga da França. No primeiro semestre de 2022, a marca registrou um crescimento anual de 117% nas vendas globais, uma das empresas que cresceu mais rápida no setor. Lanvin Group, sua controladora operacional, registrou uma receita de 202 milhões de euro, representando um aumento anual de 73%. Depois de listar na Bolsa de Valores de Nova Iorque desta vez, o Lanvin Group iniciará uma nova rodada de desenvolvimento.

Perante o futuro, Guo Guangchang disse: "Mais oportunidades estão à nossa espera. Precisamos aperfeiçoar nossos produtos, serviços e experiências dos usuários. Esperamos que o mundo seja melhor por causa da Fosun."

