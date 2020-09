Hainan : Jade Cliffs to Ocean Paradise (Édition anglaise) lancé Beijing, raconte l'histoire de Hainan

A la dédicace du livre, Zhao Haiyun, Directeur adjoint du Bureau import et export du Département de publicité du parti communiste chinois, Sun Ying, Directeur du Département provincial de tourisme, culture, média et sports de Hainan, Li Yan, Directeur général de China Publishing and Media Co., Ltd., et Gu Qing, Secrétaire du comité du parti et Directeur général de la presse commerciale ont conjointement dévoilé le nouveau livre qui annonçait le lancement officiel de Hainan ; Jade Cliffs to Ocean Paradise et ont recommandé le livre aux lecteurs dans le monde.

Une fenêtre sur le port de libre-échange de Hainan

Dans son discours, Sun Ying a remercié les auteurs et l'équipe éditoriale de Hainan : Jade Cliffs to Ocean Paradise, pour leur travail ardu, et a estimé que le livre est la meilleure interprétation de l'intégration culturelle et du tourisme de Hainan. Elle a présenté les ressources culturelles du tourisme colorées de Hainan, les histoires associées à la construction du port de libre-échange et le sens de l'île pour l'ancienne Route de la Soie maritime. Sun Ying a affirmé qu'elle espère que le livre sera une fenêtre sur l'île, portera la voix des habitants de l'île et permettra à plus d'étrangers d'en savoir plus sur Hainan et la Chine.

Gu Qing a affirmé dans son discours qu'après avoir lu le libre, plusieurs personnes trouveront que Hainan est également un paradis au potentiel illimité qui a beaucoup à offrir aux touristes dans le monde.

Zhao Haiyun a exprimé son soutien total à la coopération entre les entreprises de publication chinoise et les organisations culturelles et touristiques locales dans la promotion de la culture de l'île. Raconter l'histoire de Hainan, c'est en quelque sorte raconter les histoires de la réforme économique de la Chine, la gouvernance de l'État et des Chinois dans la poursuite de leurs rêves.

Une perspective internationale sur la beauté de Hainan

L'on apprend que dans le titre en anglais du livre, Hainan : Jade Cliffs to Ocean Paradise, « Jade Cliffs » est inspiré par l'ancien nom de Hainan « qiong ya » tandis que l'expression « Ocean Paradise » signifie que Hainan est une parfaite escapade tropicale. Le livre est un autre chef d'œuvre de la série du World of Chinese Magazine's Contemporary China qui présente la culture de Hainan et raconte l'histoire de la Chine aux lecteurs étrangers.

A la dédicace du livre, Chu Dandan, vice-président du World of Chinese a présenté les grandes lignes et partagé une vidéo prise avec des drones sur l'aventure de l'équipe à Hainan. L'un des auteurs du livre, Hatty Liu du Canada, a lu son chapitre sur laoba cha ou « Daddy Tea ».

Contrairement à d'autres guides de voyage qui n'écrivent que sur des lieux recommandés, ce livre se concentre sur ce qui intéresse le plus les touristes, raconte l'histoire de Hainan sous différents angles et explique pourquoi Hainan est digne d'être visité. Le chapitre 1 « Nature » présente le vocal, la forêt, les rivières et les animaux protégés de l'ile ; le chapitre 2 « Island Paradise » présente le magnifique littoral et l'hôte des sports et des d'activités autour de l'île ; le chapitre 3 « History » raconte les histoire sur les littératures locales, la route de la Soie maritime, les échanges extérieurs qui montrent l'histoire et la réalité de Hainan ; le chapitre 4 « Culture » présente les groupes ethniques Li et Miao, les traditions et la culture des pêcheurs, la cérémonie de bénédiction Nanshan et d'autres aspects culturels de l'île et invite les touristes à entreprendre une aventure qui leur donnera l'opportunité de réfléchir par eux-mêmes et d'élargir leurs horizons ; le chapitre 5 "Food and Drink" propose un guide sur la cuisine, les délices incontournables, les boissons de fête et les fruits à Hainan ; le chapitre 6 "Resort" présente les hôtels haut de gamme, les festivals et les sports de plein air de Hainan ; le chapitre 7 « Hainan Today » présente la construction du port de libre-échange, le tourisme de santé et l'avenir de la technologie et dépeint le nouveau paysage de l'ouverture globale de Hainan.

Le livre contient une section « Chinese You Need » qui intègre l'enseignement de la langue dans l'introduction du tourisme et de la culture. Il sélectionne quatre caractères chinois Mer, Ciel, Loisir et Voyage qui condensent l'essence des expériences touristiques à Hainan, explique l'origine des caractères chinois, souligne leur beauté et montre comment utiliser des expressions chinoises lors des voyages en Chine.

L'annexe du livre comprend une liste des sites touristiques de niveau A à Hainan, et énumère les noms et adresses des sites touristiques de l'île par division administrative. À l'intérieur de la jaquette du livre se trouve une carte touristique de l'île entière, dessinée à la main, qui montre les principales attractions décrites dans le livre. Les touristes peuvent la lire attentivement pour trouver les attractions qui les intéressent.

Le World of Chinese Magazine's Contemporary China Series, y compris Hainan : Jade Cliffs to Ocean Paradise a été publié simultanément sous forme numérique et imprimée, et distribué dans plus de 60 pays. Plus de 400 bibliothèques, 500 Instituts Confucius et salles de classe Confucius, ainsi que de nombreuses plateformes de lecture grand public internationales et bases de données de bibliothèques ont inclus cette série dans leurs collections.

