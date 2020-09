В Пекине вышла в свет книга "Hainan: Jade Cliffs to Ocean Paradise" (на английском языке), рассказывающая о провинции Хайнань

На презентации книги присутствовали заместитель директора внешнеэкономического бюро отдела распространения информации и пропаганды Коммунистической партии Китая Чжао Хайюнь (Zhao Haiyun), директор Департамента туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань Сан Йин (Sun Ying), директор и главный управляющий компании China Publishing and Media Co., Ltd. Ли Янь (Li Yan) и секретарь партийного комитета, исполнительный директор издательской компании Commercial Press Гу Цин (Gu Qing), которые совместно представили новую книгу "Hainan: Jade Cliffs to Ocean Paradise", объявили о ее официальном выходе в свет и порекомендовали ее читателям всего мира.

Окно в порт свободной торговли Хайнань

В своей речи г-жа Сан Йин поблагодарила авторов книги "Hainan: Jade Cliffs to Ocean Paradise" и редакционную коллегию издательства за их упорную работу, благодаря которой она наилучшим образом раскрывает читателю процесс культурной и туристической интеграции в Хайнане. Она упомянула о ярких достопримечательностях культурного туризма в Хайнане, рассказах о строительстве порта свободной торговли и значении острова в древней истории Морского шелкового пути. Г-жа Сан Йин выразила надежду на то, что эта книга станет своеобразным окном с видом на остров и выразителем интересов его жителей, а также поможет большему числу зарубежных друзей открыть для себя много интересного о Хайнане и Китае.

Г-н Гу Цин в своей речи сказал, что после прочтения этой книги многие люди узнают, что Хайнань также является райским местом с неограниченным потенциалом и может многое предложить туристам со всего мира.

Чжао Хайюнь выразил полную поддержку сотрудничеству между авторитетными китайскими издательскими компаниями и местными культурными и туристическими организациями в деле популяризации островной культуры. Рассказ об истории Хайнаня в некотором смысле является рассказом об экономической реформе в Китае, его общественном строе и целеустремленном китайском народе.

Красота Хайнаня с глобальной точки зрения

Известно, что слова "Jade Cliffs" в англоязычном названии книги "Hainan: Jade Cliffs to Ocean Paradise" перекликаются с древним названием Хайнаня ― "qiong ya", а выражение "Ocean Paradise" («океанский рай») посылает сигнал о том, что Хайнань является идеальным местом для тропического отдыха. Эта книга, входящая в серию "Contemporary China" («Современный Китай»), опубликованную в журнале "The World of Chinese", является очередным произведением, знакомящим зарубежных читателей с культурой Хайнаня и рассказывающим об истории Китая.

Выступившая на презентации книги вице-президент издательства "The World of Chinese" Чу Дандан (Chu Dandan) рассказала о ее наиболее интересных моментах и представила собравшимся отснятый с дронов видеоматериал о поездке редакционной группы в Хайнань. Одна из авторов книги, Хэтти Лю (Hatty Liu) из Канады зачитала свою главу о "laoba cha" (в переводе — «Папин чай»).

В отличие от других путеводителей, рассказывающих только о тех местах, которые можно посетить с целью развлечься или подкрепиться, эта книга посвящена тому, что более всего интересует зарубежных туристов, а именно истории Хайнаня в семи ракурсах, и отвечает на вопрос о том, почему вам нужно посетить Хайнань. Глава 1, "Nature" («Природа») рассказывает о находящихся на острове вулкане, тропическом лесе, реках и охраняемых животных. Глава 2, "Island Paradise" («Островной рай») знакомит читателя с великолепным морским побережьем и различными видами спорта и развлечений на острове. В главе 3, "History" («История») рассказывается о местной творческой интеллигенции, Морском шелковом пути, валютных рынках, истории и современной жизни Хайнаня. Глава 4, "Culture" («Культура»), в которой представлены этнические группы ли и мяо, традиции и культура рыбаков, церемония благословения в храме Наньшань и другие культурные аспекты острова, приглашает туристов отправиться в путешествие, которое даст им возможность поразмышлять о себе и расширять свои горизонты. В главе 5, "Food and Drink" («Еда и напитки») вы найдете информацию о местной кухне, деликатесах, которые стоит попробовать, алкогольных напитках и фруктах, предлагаемых в Хайнане. В главе 6, "Resort" («Отдых») представлены элитные гостиницы Хайнаня, а также рассказывается о местных праздниках и возможностях для занятий спортом на открытом воздухе. В главе 7, "Hainan Today" («Хайнань сегодня») описываются строительство порта свободной торговли, возможности оздоровительного туризма и высокотехнологичное будущее, а также обрисовываются новые перспективы всестороннего освоения территории Хайнаня.

В книге содержится раздел "Chinese You Need" («Что нужно знать по-китайски»), где элементы обучения китайскому языку органично вписываются в рассказ о туристических достопримечательностях и культуре. В нем представлены четыре китайских иероглифа: «море», «небо», «веселье» и «путешествие» — которые в сжатой форме выражают квинтэссенцию чувств, испытываемых туристами при посещении Хайнаня, объясняется происхождение китайских иероглифов, демонстрируется их красота и рассказывается о том, как использовать китайские фразы во время поездок в Китай.

В приложении книги приводится список имеющихся в Хайнане живописных мест уровня А с их названиями и адресами согласно административно-территориальному делению. Внутри суперобложки изображена начерченная от руки карта достопримечательностей всего острова с изображением наиболее интересных мест, описанных в книге. Туристы могут снять ее с книги и внимательно ознакомиться с картой, чтобы найти интересующие их достопримечательности.

Серия "Contemporary China", опубликованная в журнале "The World of Chinese" и включающая в себя книгу "Hainan: Jade Cliffs to Ocean Paradise", была издана одновременно в цифровой и печатной формах и распространена среди читателей более чем 60 стран мира. Эта серия включена в коллекции более 400 библиотек, 500 институтов Конфуция и классов Конфуция, а также многих международных читательских платформ и библиотечных баз данных.

