HERALBONY lance un appel à candidatures ouvert jusqu'au 15 mars auprès des artistes handicapés pour son nouveau prix international d'art « HERALBONY Art Prize »

- Quatre experts de la culture et des arts, dont Christian Berst, fondateur d'une galerie à Paris, seront membres du jury -

MORIOKA, Japon, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- HERALBONY Co., Ltd., une société expérimentale de protection sociale basée au Japon, est ravie d'annoncer l'appel à candidatures pour son tout nouveau « HERALBONY Art Prize », un prix artistique international qui vise à élever la carrière des artistes handicapés à un niveau supérieur et à magnifier leurs expressions artistiques à l'échelle internationale. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 15 mars sur le site Web : https://artprize.heralbony.jp/en/

Image principale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202401316008/_prw_PI1fl_DdZgRC0s.jpg

Vidéo de promotion : https://www.youtube.com/@heralbony

Voici un commentaire des organisateurs, Takaya Matsuda et Fumito Matsuda, coprésidents d'HERALBONY.

Organisateurs : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202401316008/_prw_PI3fl_QdU5CEfO.jpg

« Nous envisageons un avenir dans lequel le « HERALBONY Art Prize » deviendra aussi majestueux qu'un mouvement social. Il trouve son essence dans la recherche d'une harmonie entre la vie et l'art, à l'instar du mouvement Arts and Crafts qui a vu le jour en Angleterre dans les années 1880. Nous sommes soutenus par diverses entreprises et institutions publiques. Cependant, ce prix remet en question l'économie capitaliste conventionnelle centrée sur les personnes valides et propose une nouvelle normalité. La créativité de ces artistes de différents pays comblera le monde et nos cœurs d'enthousiasme et d'enrichissement. Faites rayonner votre couleur. »

Candidats éligibles

- Artistes handicapés qui souhaitent poursuivre une carrière artistique à l'échelle internationale

- Ouvert à tous les artistes professionnels et amateurs, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur nationalité

Date limite d'inscription

- 23 h 59 (JST), 15 mars 2024

Méthode d'évaluation

- Premier tour : Évaluation photographique

- Deuxième tour : Évaluation physique

Critères d'évaluation

- Une perspective unique et une créativité artistique

- Originalité susceptible d'introduire de nouveaux points de vue et de provoquer des changements sociétaux

- Un esprit de liberté qui incarne la diversité

Prix et récompenses

- Grand prix (1 personne) : 3 000 000 de yens japonais

- Prix d'entreprise (plusieurs émis par des sociétés commanditaires, pour 1 personne à chaque fois)

Membres du jury : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108001/202401316008/_prw_PI4fl_kJwzZXd5.jpg

- Christian Berst, Fondateur de la galerie christian berst art brut (France)

- Hiromi Kurosawa, conservatrice en chef du Musée d'art contemporain du 21e siècle de Kanazawa / conseillère auprès d'HERALBONY Co., Ltd.

- Katsuhiko Hibino, artiste, président de l'Université des arts de Tokyo

- Emina Morioka, directrice de LVMH Métiers d'Art Japan

À propos d'HERALBONY Co., Ltd. : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202401316008-O1-z5202PAc.pdf