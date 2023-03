Hexaware se classe au deuxième rang sur le plan de la satisfaction globale des clients dans l'étude IT Sourcing Study 2023 de Whitelane Research pour le BeLux

BRUXELLES, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hexaware, fournisseur mondial de services et de solutions informatiques, a annoncé aujourd'hui avoir été classé en deuxième position sur le plan de la satisfaction globale des clients dans l'étude pour le BeLux IT Sourcing Study 2023 de Whitelane Research, une organisation indépendante de premier plan axée uniquement sur les études de sourcing informatique portant sur les tendances et la satisfaction à travers l'Europe. Considérée comme l'une des évaluations les plus complètes des activités d'externalisation, cette recherche évalue et classe les principaux fournisseurs de services informatiques et de cloud en fonction des indicateurs de performance clés et par segment.

L'étude, portant sur plus de 265 participants des organisations qui affichent les plus importantes dépenses informatiques dans le BeLux, a évalué 650 relations d'externalisation informatique uniques et plus de 1 000 relations d'externalisation cloud. 34 fournisseurs de services informatique et 12 fournisseurs de cloud ont été évalués et classés en fonction de l'opinion de leurs clients.

Hexaware se classe au 2e rang sur le plan de la satisfaction globale dans le BeLux, avec un score élevé de 84 %, démontrant l'engagement de l'entreprise à fournir des services de bonne qualité à ses clients. L'entreprise est arrivée en tête du classement sur le plan de la satisfaction dans le domaine informatique en matière de services d'application, une performance exceptionnelle. De plus, elle s'est assuré la 2e position pour la qualité de la prestation de services dans la dimension Prestation de services et s'est classée 3e pour la qualité de la gestion des comptes dans la dimension Relations. Hexaware est passé de la 10e à la 5e place dans la catégorie niveau de prix de la dimension Commerciale, ce qui souligne ses efforts pour offrir des prix compétitifs tout en maintenant la qualité de ses services. Les résultats de la recherche sont fondés uniquement sur les données des études de marché recueillies auprès des répondants.

Exprimant sa reconnaissance, Amrinder Singh, vice-président de l'entreprise pour les opérations des régions EMEA et APAC, a déclaré : « Cette reconnaissance témoigne des efforts déterminés de nos employés pour offrir des services et des solutions exceptionnels qui répondent aux attentes de nos clients et les dépassent. Nous remercions nos clients de la région BeLux pour leur confiance et leur soutien et nous restons déterminés à offrir des services de la plus haute qualité. Cela nous a incités à travailler davantage et à relever la barre dans l'industrie. »

Jef Loos, responsable de Research Europe chez Whitelane Research, a déclaré : « Hexaware a fait des progrès remarquables en obtenant des scores impressionnants dans divers segments, notamment les services d'application, la prestation de services, les niveaux de prix et la satisfaction des clients. L'étude BeLux met en évidence le niveau élevé de satisfaction des clients d'Hexaware à l'égard des services et solutions de l'entreprise. Nous les félicitons de leurs succès et nous sommes impatients de voir l'entreprise continuer à offrir des résultats exceptionnels à ses clients. »

Pour en savoir plus sur Whitelane et l'étude pour le BeLux, cliquez ici.

À propos d'Hexaware

Hexaware est une société mondiale de technologie et de services aux entreprises. Nos 28 600 Hexawariens sont guidés par notre but : créer des sourires grâce à des personnes et une technologie exceptionnelles. Avec 54 bureaux dans 19 pays, nous permettons aux entreprises de réaliser une transformation numérique à grande échelle et rapidement en travaillant en partenariat avec elles pour construire, moderniser, gérer et optimiser leurs paysages informatiques. Nous accordons la priorité à l'humain dans tout ce que nous faisons et nous cherchons à améliorer leur vie en collaborant avec nos intervenants pour bâtir un avenir meilleur et plus durable.

Pour en savoir plus sur Hexaware, rendez-vous sur https://www.hexaware.com.

