36e édition du Forum des métiers de Grenoble INP – Pagora

L'entreprise présente ses programmes de stage pour les étudiants et les jeunes diplômés dans le but d'attirer les talents dans le seul établissement de formation spécifique sur le papier en Europe

Hinojosa investit plus de 39 700 heures de formation à travers plus de 795 actions de formation par an

VALENCIA, Spain, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Hinojosa Packaging Group participe à la 36e édition du Forum des métiers de Grenoble INP – Pagora, le seul établissement de formation spécifique sur le papier en Europe, et confirme son engagement envers la recherche, le recrutement et la promotion des jeunes talents. Depuis plus de 30 ans, le Forum réunit les étudiants de l'établissement et les entreprises du secteur du papier et de l'emballage.

Hinojosa cherche à attirer les jeunes talents dans le secteur du papier

La singularité de Grenoble INP – Pagora fait du Forum une occasion unique d'attirer les talents. Cette rencontre offre ainsi à ses étudiants et jeunes diplômés l'opportunité d'explorer les programmes de stage et les offres d'emploi dans les usines d'Hinojosa Paper à Varennes (France) et Sarrià de Ter (Espagne). Les différentes initiatives présentées par le groupe sont axées sur le développement durable, l'innovation et l'amélioration de la productivité, des aspects qui suscitent un grand intérêt chez les étudiants qui se forment dans le domaine du papier et de l'emballage.

Au cours de l'événement, l'entreprise a également partagé avec les étudiants son engagement envers les objectifs de développement durable et son but de contribuer au bien-être commun à travers le développement de solutions d'emballage durables. Hinojosa Packaging Group continue de renforcer sa présence sur le marché français, d'attirer de jeunes talents dans le secteur et de faire, à travers sa participation à l'événement, un grand pas vers sa stratégie d'expansion et de consolidation dans le pays.

Un axe prioritaire de la stratégie d'Hinojosa

L'attraction et la formation de talents constituent une ligne stratégique d'Hinojosa Packaging Group dans chacun des pays où le groupe opère. Les résultats reflètent cet engagement : l'entreprise investit plus de 39 700 heures de formation avec près de 800 activités de formation afin d'offrir une expérience professionnelle de grande valeur.

Parmi les activités de formation proposées chaque année par l'entreprise, on distingue notamment le Campus Metatop, qui vise à promouvoir les talents d'un point de vue technique, ainsi que le programme de formation Hi Talent, qui stimule l'esprit d'équipe et le networking. Parallèlement à ces initiatives, Hinojosa participe aussi à des rencontres comme celle-ci dans le but de permettre aux étudiants de commencer leur expérience professionnelle dans une entreprise leader du secteur.

À propos d'Hinojosa Packaging Group

Hinojosa est une entreprise leader de la conception et de la fabrication de solutions d'emballage durables. Son modèle repose sur les principes de l'économie circulaire depuis plus de 75 ans.

Grâce à l'innovation continue, à l'orientation client et à la recherche de l'excellence, le groupe a connu une croissance constante ainsi qu'un grand essor au cours des dernières années en misant sur l'internationalisation. Il compte aujourd'hui 2 500 employés dans 19 sites de production en Espagne, au Portugal, et en France, alliant ainsi la force d'un groupe mondial à la proximité géographique. L'entreprise a clôturé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros, soit 27 % de plus qu'en 2021.

L'activité et l'engagement d'Hinojosa consistent à générer un impact positif là où elle opère, afin d'améliorer le bien-être commun. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fabriquer le meilleur emballage, mais également de prendre soin de tout ce qui l'entoure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281810/Hinojosa_Packaging_Group.jpg