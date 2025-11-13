Hitachi Solutions remporte le prix « 2025 Microsoft Government Partner of the Year » de Microsoft

LONDRES, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix Government 2025 Microsoft Partner of the Year. La société a également été sélectionnée comme finaliste pour les catégories « Build and Modernize AI Apps », « Dynamics 365 Sales and Customer Insights », « Dynamics 365 Supply Chain » et « Low Code Application Development ». En outre, Hitachi Solutions a remporté le titre de « 2025 Microsoft Partner of the Year for Finance ». L'entreprise a été récompensée, parmi les meilleurs partenaires de Microsoft au niveau mondial, pour avoir fait preuve d'excellence en matière d'innovation et de mise en œuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

Hitachi Solutions Microsoft Government Partner of the Year 2025

« Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus comme le partenaire gouvernemental de l'année 2025 de Microsoft », a déclaré Steven French, directeur général européen d'Hitachi Solutions. « Ce prix souligne la collaboration étroite et fiable que nous entretenons avec les services gouvernementaux au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde entier. Il reflète le dévouement de nos équipes à aider les organisations du secteur public à relever des défis complexes, à moderniser leurs prestations et à réaliser des transformations significatives. En travaillant aux côtés de Microsoft, notre engagement pour stimuler l'innovation, la résilience et l'impact dans le paysage gouvernemental mondial n'a jamais été aussi fort. »

Les collaborations actuelles d'Hitachi Solutions comprennent des programmes de transformation avec les administrations suivantes : Department of Health and Social Care (DHSC), soutenant la prise de décision basée sur les données et l'efficacité opérationnelle ; Environment Agency, pour une meilleure gestion environnementale grâce à des solutions modernes en nuage ; Warwickshire County Council, autonomisant les services locaux grâce à un parcours de transformation numérique centré sur le citoyen. Ces partenariats illustrent l'engagement continu d'Hitachi Solutions à fournir une innovation tangible, durable et évolutive dans le secteur public.

Les Microsoft Partner of the Year Awards récompensent les partenaires de Microsoft ayant développé et fourni des applications, des services, des appareils et des innovations en matière d'IA dans le cloud de Microsoft au cours de l'année écoulée. Les prix ont été décernés dans différentes catégories, les lauréats ayant été choisis parmi plus de 4 600 nominations dans plus de 100 pays. Hitachi Solutions a été récompensée pour la fourniture de solutions et de services exceptionnels dans le secteur public.

« Félicitations à tous les lauréats et finalistes des 2025 Microsoft Partner of the Year Awards », a déclaré Nicole Dezen, responsable des partenariats et vice-présidente de Microsoft. « Cette année, nos partenaires ont exploité le pouvoir de transformation des plateformes Cloud et IA de Microsoft afin de fournir des solutions transformatrices qui redéfinissent les limites de l'innovation. L'énergie et l'ingéniosité de notre écosystème continuent de nous inspirer. Les 2025 lauréats illustrent ce qu'il est possible de faire lorsque la technologie et la vision s'unissent pour renforcer les capacités des clients dans le monde entier. »

À propos de Hitachi Solutions

Hitachi Solutions favorise la transformation durable des entreprises grâce à des solutions technologiques, de conseil et de consultation sur mesure pour les organisations du monde entier. Notre expertise couvre la transformation des finances, des ventes et des services, l'innovation low-code et l'utilisation stratégique de l'IA et des données pour favoriser la perspicacité et l'efficacité.

En tant qu'organisation Microsoft-first, Hitachi Solutions se consacre exclusivement à l'écosystème Microsoft, en tirant parti de leurs plateformes d'entreprise, de cloud, d'IA et de données pour obtenir des résultats commerciaux significatifs pour nos clients. Basées à Tokyo, nos équipes internationales sont présentes en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Hitachi Solutions fait partie de Hitachi, Ltd, l'une des organisations les plus importantes et les plus respectées au monde. En tant que membre de cet extraordinaire réseau de plus de 600 entreprises, nous travaillons ensemble en tant que « One Hitachi », partageant nos connaissances, notre expertise et notre engagement commun en faveur de l'innovation et du progrès social.

Dans tout ce que nous faisons, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour favoriser la transformation, créer une valeur durable et honorer les valeurs de confiance qui définissent Hitachi.

