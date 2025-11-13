Hitachi Solutions remporte le titre de partenaire de l'année 2025 pour Microsoft Dynamics 365 Finance

LONDRES, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le prix du partenaire Microsoft de l'année 2025 pour Dynamics 365 Finance. La société a également été sélectionnée comme finaliste dans les catégories « Conception et modernisation d'applications d'IA », « Ventes et connaissance des clients pour Dynamics 365 », « Chaîne d'approvisionnement pour Dynamics 365 » et « Développement d'applications à programmation schématisée ». Hitachi Solutions a en outre remporté le titre de partenaire gouvernemental Microsoft de l'année 2025. L'entreprise a été distinguée parmi les meilleurs partenaires de Microsoft au niveau mondial pour avoir fait preuve d'excellence en matière d'innovation et de mise en œuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

« Nous sommes ravis d'avoir été nommés partenaire Microsoft de l'année pour Dynamics 365 Finance et de figurer parmi les finalistes dans les catégories "Conception et modernisation d'applications d'IA", "Ventes et connaissance des clients pour Dynamics 365", "Chaîne d'approvisionnement pour Dynamics 365" et "Développement d'applications à programmation schématisée" », a commenté Steven French, directeur général de Hitachi Solutions pour l'Europe. « Notre mission est de fournir des technologies et des services exceptionnels qui contribuent à la réussite de nos clients. Ces récompenses témoignent de la valeur ajoutée que nous créons en tirant parti de la technologie avancée de Microsoft afin d'obtenir des résultats commerciaux significatifs pour nos clients. »

Hitachi Solutions a obtenu le titre de partenaire de l'année pour Microsoft Dynamics 365 Finance pour avoir modernisé les opérations financières avec Dynamics 365, en proposant des déploiements rapides de progiciels de gestion intégré, une automatisation pilotée par l'IA et des informations en temps réel. Auprès de fabricants mondiaux comme Ansell ou dans le cadre du premier programme mondial de durabilité des déchets d'équipements électriques et électroniques chez The Royal Mint, nos solutions évolutives ont accéléré la transformation, généralisé l'adoption de Microsoft Cloud et produit un impact mesurable dans tous les secteurs, prouvant ainsi la puissance de la modernisation stratégique.

Les prix des partenaires Microsoft de l'année récompensent les partenaires de Microsoft pour l'excellence des applications, des services, des appareils et des innovations en matière d'IA qu'ils ont développés et fournis dans Microsoft Cloud au cours de l'année écoulée. Les prix ont été décernés dans différentes catégories, les lauréats ayant été choisis parmi plus de 4 600 nominations. La filiale Hitachi Solutions America a été distinguée pour ses solutions et services exceptionnels dans le cadre de Dynamics 365 Finance.

« Félicitations à tous les lauréats et finalistes des prix des partenaires Microsoft de l'année 2025, » a déclaré Nicole Dezen, directrice des partenariats et vice-présidente de Microsoft. « Cette année, nos partenaires ont tiré profit du pouvoir de transformation des plateformes d'informatique en nuage et d'IA de Microsoft afin de fournir des solutions transformatrices qui redéfinissent les limites de l'innovation. L'énergie et l'ingéniosité de notre écosystème continuent de nous inspirer. Les lauréats de 2025 illustrent ce qu'il est possible de faire lorsque technologie et vision s'unissent pour renforcer les capacités des clients dans le monde entier. »

Hitachi Solutions favorise la transformation durable des entreprises grâce à des solutions technologiques, d'assistance et de conseil sur mesure pour les organisations du monde entier. Nos compétences couvrent la transformation des finances, des ventes et des services, l'innovation dans le domaine de la programmation schématisée ainsi que l'utilisation stratégique de l'IA et des données au bénéfice de la perspicacité et de l'efficacité.

Entreprise centrée sur Microsoft, Hitachi Solutions exploite exclusivement les plateformes d'entreprise, d'informatique en nuage, d'IA et de données de l'écosystème Microsoft afin d'obtenir des résultats commerciaux probants pour ses clients. Basée à Tokyo, l'entreprise dispose d'équipes internationales en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Hitachi Solutions fait partie de Hitachi, Ltd., l'une des sociétés les plus importantes et les plus respectées à l'échelle mondiale. Les membres de cet extraordinaire réseau de plus de 600 entreprises travaillent de concert selon le principe « One Hitachi » pour partager leurs connaissances, leurs compétences et leur engagement commun en faveur de l'innovation et du progrès social.

Toutes leurs actions reposent sur un travail en étroite collaboration avec les clients pour favoriser la transformation, créer une valeur durable et honorer les valeurs de confiance qui définissent Hitachi.

