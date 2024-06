House of Suntory annonce que l'actrice Elle Fanning sera la vedette de la campagne Come Alive with the Seasons de Roku Gin par la directrice de la création Sofia Coppola

Roku Gin est une articulation du concept japonais de shun, le moment où la nature est à son apogée en termes de dynamisme et de vitalité. Distillé au Japon avec un souci du détail méticuleux, Roku est le mélange parfait de saveurs fraîches et florales. Le profil aromatique du gin est obtenu en équilibrant six plantes japonaises avec huit plantes traditionnelles de gin. Les six plantes de Roku comprennent la fleur de Sakura, la feuille de Sakura, le thé de Sencha, le thé de Gyokuro, le poivre de Sansho et la pelure de Yuzu - chacun récolté à son apogée de saison. Un processus unique de distillation multiple fait ressortir le meilleur de chacun.

Avec son amie de longue date Elle Fanning comme muse, Sofia Coppola utilise sa direction créative magistrale pour capturer magnifiquement l'histoire de Roku Gin. La vignette de la campagne tisse harmonieusement entre la nature japonaise renommée, influencée par les six plantes distinctes de Roku, et ses traditions et spiritueux profondément enracinés, synonymes de House of Suntory ; ce contenu transcende la simple narration.

Cette vignette de campagne vise à servir un but plus important : encourager les téléspectateurs exigeants du monde entier à apprécier les saisons dynamiques et éphémères qui les entourent dans un monde numérique en constante évolution - la valeur partagée de la culture japonaise derrière des festivals saisonniers tels que Hanami et la création de Roku Gin. La vignette a été dévoilée hier lors de l'événement Roku Gin 'Come Alive with the Seasons' à New York et peut maintenant être consultée sur le site Web de The House of Suntory ici . Sofia Coppola et Elle Fanning ont été rejointes par d'éminents invités pour célébrer.

M. Fanning a déclaré : « C'est incroyable de s'associer à Roku Gin de The House of Suntory. Son engagement envers le savoir-faire, la nature et le souci du détail est la raison pour laquelle Roku Gin est une source d'inspiration. Et travailler aux côtés de mon amie Sofia pour présenter à nouveau le beau concept de shun à travers notre vignette de campagne Roku Gin 'Come Alive with the Seasons' a été particulièrement spécial pour moi. »

Le service recommandé est un Roku Gin & tonic, avec une partie de Roku Gin et trois parties d'eau tonique, garnie de gingembre fraîchement coupé et servie sur glace dans un verre highball.

Plus tôt cette année, The House of Suntory a lancé la collection du festival Gin ; la sortie en édition limitée de la collection Roku Gin Sakura Bloom Edition est la première édition de cette collection. Cette offre limitée honore la fleur de Sakura, dont la nature délicate et les fleurs fugaces captivent le Japon chaque printemps. Fabriquée à partir de fleurs Sakura fraîchement cueillies, la Roku Gin Sakura Bloom Edition est inspirée par Hanami. Au cours de ce célèbre festival du printemps, les Japonais se rassemblent dans les parcs pour profiter de la saison vibrante et brève de la floraison de Sakura. L'utilisation de Sakura donne un goût floral élégant avec des notes de salé, tandis que le design d'emballage en édition limitée donne vie à l'esprit du festival.

La House of Suntory a commencé par la création de sa distillerie Yamazaki en 1923, la plus ancienne distillerie de whisky de malt de l'histoire du Japon. Depuis sa création, The House of Suntory fabrique des spiritueux de classe mondiale, tout comme Roku Gin, et est connu pour Yamazaki®, Hibiki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Toki®, Ao World Whisky®, Legent® et Haku® Vodka. Après une campagne réussie du 100e anniversaire l'année dernière qui comprenait plusieurs lancements de whisky en édition limitée révolutionnaires, The House of Suntory se réjouit d'innover les spiritueux japonais pour les années à venir.

À propos de House of Suntory

Depuis 1923, Suntory est reconnu comme un pionnier du whisky japonais pour son House of Master Blenders et pour son art du mélange. Le fondateur Shinjiro Torii a construit la première distillerie de whisky de malt du Japon à Yamazaki, et l'héritage de Suntory s'est poursuivi avec le fils de Torii et le deuxième maître mélangeur de Suntory, Keizo Saji, qui a continué à créer des distilleries, dont la distillerie Hakushu. Alors que les générations de maîtres mélangeurs de Suntory se poursuivent, Suntory Whisky reste attaché au patrimoine et à l'innovation. House of Suntory a été nommé quatre fois Distiller of the Year au Concours international des spiritueux à Londres, au Royaume-Uni (2010, 2012, 2013, 2014). Les whiskies Suntory sont subtils, raffinés et complexes. Le portefeuille comprend Yamazaki®, Hibiki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Toki® et Ao®. Le portefeuille de House of Suntory propose également du gin japonais Roku et de la vodka japonaise Haku. Créés à partir d'ingrédients japonais par les maîtres artisans de The House of Suntory, Roku Gin et Haku Vodka représentent la nature et l'esprit du Japon. L'année dernière, Suntory Whisky a célébré cent ans d'innovation en matière de whisky, une étape importante non seulement pour l'histoire de la marque, mais aussi pour la culture des spiritueux japonais dans son ensemble. Pour marquer cet anniversaire, House of Suntory a lancé sa campagne du centenaire tout au long de 2023.

À propos de Suntory Global Spirits

En tant que leader mondial des spiritueux haut de gamme, Suntory Global Spirits inspire l'éclat de la vie, en créant des expériences riches pour les gens, en harmonie avec la nature. Known for its craftsmanship of premium whiskies, including Jim Beam® and Maker's Mark®; Japanese whiskies, including Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® and Toki™; and leading Scotch brands including Laphroaig® and Bowmore®, Suntory Global Spirits produit également des marques de premier plan telles que Tres Generaciones® et El Tesoro® tequila, Roku™ et Sipsmith®, et est un leader mondial des cocktails prêts à boire, avec des marques telles que -196 et On the Rocks™ Premium Cocktails. Entreprise mondiale comptant environ 6 000 employés dans près de 30 pays, Suntory Global Spirits est animée par ses valeurs fondamentales que sont « Growing for Good », « Yatte Minahare » et « Giving Back to Society ». La stratégie de durabilité Proof Positive de l'entreprise comprend des objectifs ambitieux et des investissements visant à favoriser un changement durable et à avoir un impact positif sur la planète, les consommateurs et les communautés. Suntory Global Spirits, dont le siège social est à New York, est une filiale de Suntory Holdings Limited du Japon. Pour plus d'informations, consultez www.suntoryglobalspirits.com et www.drinksmart.com .

Profitez-en de manière responsable.

Roku Gin*, 43 % Alc./Vol. ©2024 Beam Suntory Import Co., Chicago, Illinois. *Festival Collection, Sakura Bloom Edition

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2437036/NEW_SIZE_Roku_Gin_Elle_Fanning_Campaign_Image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2438619/Sofia_Coppola_Elle_Fanning_Roku_Gin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2437035/Roku_Gin_and_Tonic.jpg