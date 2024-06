Het Huis van Suntory kondigt aan dat actrice Elle Fanning de hoofdrol speelt in Roku Gin's 'Come Alive with the Seasons'-campagnevignet door creatief directeur Sofia Coppola

Roku Gin is een uitdrukking van het Japanse concept shun, het moment waarop de natuur op haar hoogtepunt van levendigheid en vitaliteit is. Roku is gedistilleerd in Japan met nauwgezette aandacht voor detail, in een perfecte mix van frisse en bloemige smaken. Het smaakprofiel van de gin, , wordt bereikt door een evenwichtige combinatie van zes Japanse lantaardige ingrediënten met acht traditionele ginkruiden. De zes plantaardige ingrediënten in Roku zijn Sakura-bloem, Sakua-blad, Sencha-thee, Gyokuro-thee, Sansho-peper en Yuzu-schil - elk geoogst op het hoogtepunt van het seizoen. Een uniek meervoudig distillatieproces haalt het beste in elk naar boven.

Met haar oude vriendin Elle Fanning als muze gebruikt Sofia Coppola haar meesterlijke creatieve regie om het Roku Gin-verhaal prachtig vast te leggen. Het campagnevignet verweeft naadloos de beroemde Japanse natuur, beïnvloed door de zes verschillende botanische ingrediënten van Roku, met de diepgewortelde tradities en de sterke drankencultuur die synoniem is aan The House of Suntory; deze inhoud gaat verder dan louter vertellen van een verhaal.

Dit campagnevignet heeft een groter doel: kritische kijkers wereldwijd aanmoedigen om de levendige, vluchtige seizoenen rondom hen te waarderen in een snelle, digitale wereld - de gedeelde waarde in de Japanse cultuur achter seizoensfestivals zoals Hanami en de creatie van Roku Gin. Het vignet werd gisteren onthuld tijdens het Roku Gin 'Come Alive with the Seasons'-evenement in New York City en kan nu worden bekeken op The House of Suntory-website hier. Sofia Coppola en Elle Fanning vierden dit samen met een aantal voorname gasten.

Ellen Fanning: "Het is geweldig om samen te werken met The House of Suntory's Roku Gin. Hun toewijding aan vakmanschap, natuur en aandacht voor detail is de reden waarom Roku Gin inspirerend is. En opnieuw samenwerken met mijn vriendin Sofia om het prachtige concept van shun in de kijker te zetten via ons Roku Gin 'Come Alive with the Seasons'-campagnevignet was heel bijzonder voor mij."

De aanbevolen serve is een Roku Gin & tonic, met één deel Roku Gin en drie delen tonic, gegarneerd met vers gesneden gember en geserveerd met ijs in een longdrinkglas.

Eerder dit jaar debuteerde The House of Suntory's Roku Gin met de Festival Collection; de limited-edition release van de Roku Gin Sakura Bloom Edition is de eerste editie in deze collectie. Dit limited-edition aanbod eert de Sakura-bloem, wiens delicate aard en vluchtige bloesems Japan elk voorjaar betoveren. De Roku Gin Sakura Bloom Edition is geïnspireerd op Hanami en wordt gemaakt van vers geplukte Sakurabloesems. Tijdens dit beroemde lentefeest komen Japanse mensen samen in parken om te genieten van het levendige, maar korte Sakura bloesemseizoen. Het gebruik van Sakura zorgt voor een elegante bloemige smaak met een vleugje zout, terwijl het limited-edition verpakkingsontwerp de geest van het festival tot leven brengt.

Het Huis Suntory begon met de oprichting van de Yamazaki distilleerderij in 1923 - de oudste distilleerderij van malt whisky in de geschiedenis van Japan. Sinds de oprichting heeft The House of Suntory sterke dranken van wereldklasse gemaakt, evenals Roku Gin, staat bekend om Yamazaki®, Hibiki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Toki®, Ao World Whisky®, Legent® en Haku® Wodka. Na een succesvolle 100e verjaardagscampagne vorig jaar met verschillende baanbrekende whiskyreleases in beperkte oplage, kijkt The House of Suntory ernaar uit om de komende jaren Japanse sterke dranken te innoveren.

Over The House of Suntory

Sinds 1923 staat Suntory bekend als pionier op het gebied van Japanse whisky vanwege zijn House of Master Blenders en zijn Art of Blending. Oprichter Shinjiro Torii bouwde Japan's eerste malt whisky-distilleerderij in Yamazaki, en de Suntory erfenis werd voortgezet door Torii's zoon en Suntory's tweede meesterblender, Keizo Saji, die nog meer distilleerderijen oprichtte, waaronder de Hakushu Distilleerderij. Terwijl de generaties van Suntory's meesterblenders elkaar opvolgen, blijft Suntory Whisky streven naar traditite en innovatie. The House of Suntory is vier keer uitgeroepen tot Distiller of the Year op de International Spirits Challenge in Londen, UK (2010, 2012, 2013, 2014). De whisky's van Suntory zijn subtiel, verfijnd en complex. De portefeuille omvat Yamazaki®, Hibiki®, Hakushu®, Chita®, Kakubin®, Toki® en Ao®. De portfolio van House of Suntory biedt ook Roku Japanese Gin en Haku Japanese Vodka. Roku Gin en Haku Vodka, gemaakt van Japanse ingrediënten door de meesterkunstenaars van The House of Suntory, vertegenwoordigen de natuur en de geest van Japan. Vorig jaar vierde Suntory Whisky honderd jaar whisky-innovatie - een belangrijke mijlpaal, niet alleen voor de geschiedenis van het merk, maar ook voor de Japanse cultuur van gedistilleerde dranken als geheel. Om deze verjaardag te vieren, lanceerde The House of Suntory zijn honderdjarige campagne in 2023.

Over Suntory Global Spirits

Als wereldleider in premium gedistilleerde dranken inspireert Suntory Global Spirits de pracht van het leven door rijke ervaringen voor mensen te creëren, in harmonie met de natuur. Bekend om zijn vakmanschap van premium whisky's, waaronder Jim Beam® en Maker's Mark®; Japanse whisky's, waaronder Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® en Toki™; en toonaangevende Schotse merken, waaronder Laphroaig® en Bowmore®, produceert Suntory Global Spirits ook toonaangevende merken zoals Tres Generaciones® en El Tesoro® tequila, Roku™ en Sipsmith® gin, en is het bedrijf een wereldleider in Ready-To-Drink cocktails, met merken als -196 en On The Rocks™ Premium Cocktails. Suntory Global Spirits is een wereldwijd bedrijf met ongeveer 6.000 werknemers in bijna 30 landen met als kernwaarden Growing for Good, Yatte Minahare en Giving Back to Society. De Proof Positive-duurzaamheidsstrategie van het bedrijf omvat ambitieuze doelen en investeringen om duurzame verandering te stimuleren en een positieve impact te hebben op de planeet, consumenten en gemeenschappen. Suntory Global Spirits heeft zijn hoofdkantoor in New York City en is een dochteronderneming van het Japanse Suntory Holdings Limited. Ga voor meer informatie naar www.suntoryglobalspirits.com en www.drinksmart.com.

Verantwoord genieten.

Roku Gin*, 43% Alc./Vol. ©2024 Beam Suntory Import Co., Chicago, IL. *Festival Collection, Sakura Bloom Edition

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2437036/NEW_SIZE_Roku_Gin_Elle_Fanning_Campaign_Image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438619/Sofia_Coppola_Elle_Fanning_Roku_Gin.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2437035/Roku_Gin_and_Tonic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2437034/Roku_Gin_Logo.jpg