Hoymiles renforce le marché européen du solaire rechargeable et du stockage avec les micro-onduleurs HiFlow et HiFlow Pro

HANGZHOU, Chine, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur des années d'expertise dédiée au secteur européen de l'énergie plug-in/DIY, Hoymiles a annoncé que les toutes nouvelles séries de micro-onduleurs HiFlow et HiFlow Pro ont officiellement fait leur entrée sur le marché. Ils sont conçus pour maximiser le rendement énergétique et optimiser les performances dans des espaces d'installation limités, tels que les balcons, les jardins, les terrasses et les petits toits.

Hoymiles HiFlow and HiFlow Pro microinverters

Dès 2022, les micro-onduleurs Hoymiles ont été largement adoptés dans les balcons solaires qui sont devenus un scénario d'application important. Depuis lors, l'entreprise a consacré des efforts de R&D à ce secteur et a lancé son premier produit de stockage solaire sur balcon en 2023. Cet investissement continu a abouti à l'établissement officiel d'une ligne de produits Plug-in à la fin de 2025, complétant ainsi la matrice de produits de Hoymiles. Les séries HiFlow et HiFlow Pro représentent l'engagement de Hoymiles à affiner les opérations sur le marché résidentiel européen grâce à des solutions spécifiquement conçues pour répondre aux exigences uniques des installations solaires de balcon et des petites installations de bricolage.

Un duo sur mesure pour le solaire rechargeable et le stockage

Les séries HiFlow et HiFlow Pro sont spécialement conçues pour les bricoleurs. La simplicité du branchement et du fonctionnement signifie qu'aucun électricien ou câblage n'est nécessaire, tandis que l'excellente efficacité promet un rendement énergétique maximal.

Micro-onduleur HiFlow : Avec une puissance de sortie de 800 W, le micro-onduleur HiFlow est optimisé pour les systèmes photovoltaïques à orientation unique (par exemple, deux panneaux ayant la même orientation). Elle présente un rendement de pointe de 97 % et une large plage de tension de fonctionnement, garantissant des économies optimales et une production d'énergie accrue, même dans des conditions de faible luminosité.

Avec une puissance de sortie de 800 W, le micro-onduleur HiFlow est optimisé pour les systèmes photovoltaïques à orientation unique (par exemple, deux panneaux ayant la même orientation). Elle présente un rendement de pointe de 97 % et une large plage de tension de fonctionnement, garantissant des économies optimales et une production d'énergie accrue, même dans des conditions de faible luminosité. Micro-onduleur HiFlow Pro : Conçue pour des installations complexes et des orientations variées, la série HiFlow Pro va de 300 W à 2000 W et se décline en options 1-en-1, 2-en-1 et 4-en-1. Elle est dotée d'une efficacité MPPT de pointe (99,8 % statique / 99,5 % dynamique) et d'un ajustement dynamique de la puissance qui réaffecte automatiquement la puissance pour éviter tout gaspillage lorsque les sorties des panneaux diffèrent.

Les deux modèles permettent une installation en moins de 60 secondes grâce à une connectivité Bluetooth et Wi-Fi fluide. En outre, l'indice de protection IP67 garantit un fonctionnement robuste dans des conditions difficiles allant de -40℃ à +65℃.

Les micro-onduleurs sont désormais prêts en Europe, et différents modèles seront disponibles dans divers pays au fur et à mesure.

Bientôt disponible : Nouvelles innovations en matière de micro-stockage

Alors que le marché du solaire rechargeable arrive à maturité, Hoymiles s'apprête à dévoiler sa première solution de micro-stockage hybride en juin, suite au succès de ses deux premières générations de batteries domestiques rechargeables couplées au courant alternatif, MS-A2 et HiBattery 1920 AC. Ce nouveau produit est le résultat d'un investissement en R&D. Il est prêt à répondre à la demande croissante d'environnements plug-in et de scénarios résidentiels à petite échelle.

En complétant son écosystème de produits, Hoymiles continue à fournir aux ménages européens des solutions énergétiques professionnelles et spécialisées pour l'indépendance énergétique.

À propos de Hoymiles

Fondée en 2012, Hoymiles est un fournisseur mondial de solutions MLPE et de stockage d'énergie, spécialisé dans les onduleurs au niveau des modules et les systèmes de stockage. Avec la vision d'un avenir propre et durable, Hoymiles s'efforce d'être le chef de file de l'industrie de l'énergie intelligente grâce à une technologie à haut rendement, fiable et conviviale.

Pour en savoir plus :

https://www.hoymiles.com/hiflow.html

https://www.hoymiles.com/hiflowpro.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2949594/Hoymiles_HiFlow_and_HiFlow_Pro_microinverters.jpg