Hoymiles versterkt de Europese plug-and-play zonne-energie- en opslagmarkt met HiFlow- en HiFlow Pro-micro-omvormers

HANGZHOU, China, 4 april 2026 /PRNewswire/ -- Voortbouwend op jarenlange, gerichte expertise in de Europese plug-and-play- en zelfinstallatie-energiesector heeft Hoymiles aangekondigd dat de gloednieuwe micro-omvormers uit de HiFlow- en HiFlow Pro-reeks officieel op de markt zijn gebracht. Ze zijn ontworpen om de energieproductie te maximaliseren en de prestaties te optimaliseren binnen beperkte installatieruimtes, zoals balkons, tuinen, terrassen en kleine daken.

Al in 2022 werden micro-omvormers van Hoymiles op grote schaal toegepast in zonne-energiesystemen voor balkons. Deze ontwikkelden zich tot een belangrijk toepassingsgebied. Sindsdien heeft het bedrijf gericht geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling binnen deze sector en in 2023 zijn eerste energieopslagproduct voor zonne-energiesystemen voor balkons gelanceerd. Deze voortdurende investeringen leidden eind 2025 tot de officiële oprichting van een plug-and-play-productlijn, waarmee de productportfolio van Hoymiles werd vervolledigd. De HiFlow- en HiFlow Pro-reeks weerspiegelt de inzet van Hoymiles voor een verfijnde aanpak binnen de Europese residentiële markt, met oplossingen die specifiek zijn ontwikkeld voor de unieke eisen van zonne-energiesystemen voor balkons en kleinschalige, zelf te installeren systemen.

Een op maat gemaakt duo voor plug-and-play zonne-energie en energieopslag

De HiFlow- en HiFlow Pro-reeks is speciaal ontworpen voor gebruikers die zelf installaties uitvoeren. Dankzij het eenvoudige plug-and-playconcept is geen elektricien of bekabeling nodig, terwijl de hoge efficiëntie zorgt voor een maximale energieproductie.

Met een uitgangsvermogen van 800 W is de HiFlow-micro-omvormer geoptimaliseerd voor PV-systemen met één oriëntatie (bijv. twee panelen met dezelfde oriëntatie). Hij beschikt over een piekrendement van 97% en een breed werkspanningsbereik, wat zorgt voor optimale besparingen en een hogere energieproductie, zelfs bij weinig licht. HiFlow Pro-micro-omvormer: De HiFlow Pro-reeks is ontworpen voor complexere installaties en variërende opstellingen. Deze reeks varieert van 300 W tot 2000 W en is beschikbaar in 1-in-1-, 2-in-1- en 4-in-1-configuraties. De reeks beschikt over toonaangevende MPPT-efficiëntie (99,8% statisch / 99,5% dynamisch) en dynamische vermogensaanpassing, waarmee het vermogen automatisch wordt herverdeeld om energieverlies te voorkomen wanneer de productie van de panelen varieert.

Beide modellen maken een installatie in minder dan 60 seconden mogelijk via naadloze Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit. Bovendien garandeert de IP67-beschermingsgraad een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden bij temperaturen van -40 °C tot +65 °C.

De micro-omvormers zijn nu beschikbaar in Europa, waarbij verschillende modellen gefaseerd in diverse landen op de markt worden gebracht.

Binnenkort: Nieuwe innovaties in micro-opslag

Nu de plug-and-play zonnemarkt zich verder ontwikkelt, staat Hoymiles op het punt om in juni zijn eerste hybride micro-opslagoplossing te introduceren, voortbouwend op het succes van zijn eerste twee generaties op wisselstroom gekoppelde plug-and-play thuisbatterijen: MS-A2 en HiBattery 1920 AC. Het nieuwe product is het resultaat van gerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling en is klaar om te voldoen aan de groeiende vraag binnen plug-and-play-toepassingen en kleinschalige residentiële toepassingen.

Door zijn productecosysteem verder uit te bouwen, blijft Hoymiles Europese huishoudens voorzien van professionele, gespecialiseerde energieoplossingen voor meer energieonafhankelijkheid.

Over Hoymiles

Hoymiles is opgericht in 2012 en is een wereldwijde leverancier van MLPE- en energieopslagoplossingen, gespecialiseerd in modulegebaseerde omvormers en opslagsystemen. Met een visie op een schone en duurzame toekomst streeft Hoymiles ernaar de slimme-energiesector te leiden met efficiënte, betrouwbare en gebruiksvriendelijke technologie.

Meer informatie op

https://www.hoymiles.com/hiflow.html

https://www.hoymiles.com/hiflowpro.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949594/Hoymiles_HiFlow_and_HiFlow_Pro_microinverters.jpg