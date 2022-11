Huawei - L'innovation intelligente favorise la croissance des revenus des services de lignes privées optiques.

BANGKOK, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 8e forum sur le très haut débit (UBBF 2022) s'est tenu à Bangkok, en Thaïlande, du 24 au 28 octobre 2022. Huawei a présenté de multiples technologies de pointe des réseaux de transport optique et démontré des concepts de services innovants et des pratiques techniques pour les opérateurs mondiaux.

À mesure que les services numériques mondiaux se développent, les services de lignes privées optiques sont couramment utilisés dans divers secteurs et scénarios. Les lignes privées optiques dotées d'une large bande passante, d'une faible latence et d'une grande fiabilité ont progressivement créé une tendance et sont devenues un besoin courant dans les environnements commerciaux.

Bien que le développement des services de lignes privées varie d'une région à l'autre, la manière de monétiser les lignes privées OTN a toujours été une préoccupation majeure des opérateurs mondiaux. C'est pourquoi Huawei dote iMaster NCE de capacités innovantes afin d'améliorer l'intelligence des réseaux optiques et de permettre la monétisation des services de lignes privées.

En tant que noyau technique du système de réseau OTN, Huawei iMaster NCE fournit un soutien complet du cycle de vie des services pour la monétisation des lignes privées des opérateurs. Il assure non seulement le provisionnement des services de base et les fonctions de surveillance des alarmes, mais prend également en charge les ventes par le biais des NBI ACTN, ce qui permet aux opérateurs d'améliorer leur efficacité et d'augmenter leurs revenus.

Dans la phase d'expansion des ventes de lignes privées, les opérateurs peuvent rapidement demander la latence minimale des lignes privées en se basant sur la carte de latence d'iMaster NCE, afin de s'assurer que les exigences des clients en matière de latence et de bande passante sont entièrement satisfaites et d'améliorer l'efficacité de l'adaptation du service. Par ailleurs, grâce aux fonctions de visualisation en ligne et de recommandation automatique de la disponibilité des lignes privées, les opérateurs peuvent filtrer avec précision les lignes privées à haute fiabilité qui répondent aux exigences supplémentaires des clients.

Au cours de la phase de fourniture de services, StellarGo, une technologie innovante, permet de satisfaire les exigences des clients en matière d'accords sur les niveaux de service (SLA) et d'améliorer l'efficacité de la fourniture de lignes privées OTN. Elle forme un modèle de calcul et de recommandation de trajectoire basé sur l'expérience d'experts et sur un volume important de données, qui peut mettre en œuvre une sélection intelligente de trajectoire multifactorielle et multipolitique au lieu de la sélection de trajectoire monofactorielle et monopolitique utilisée jusqu'à présent. En outre, elle fournit des recommandations personnalisées basées sur les exigences SLA des clients. Il a été vérifié que le taux de réussite du calcul de la trajectoire atteint 99 % et que l'efficacité de la fourniture de services est améliorée de 70 %. Grâce à de meilleurs algorithmes de recommandation, les clients peuvent obtenir des services de ligne privée de meilleure qualité.

Dans la phase d'exploitation et de gestion des services, la capacité d'assurance SLA des lignes privées permet aux opérateurs de surveiller les indicateurs clés de performance des services en temps réel afin d'identifier et d'éviter rapidement les risques liés aux SLA. En outre, l'engagement de Huawei en matière de fiabilité contribue également à la monétisation des lignes privées des clients. En activant ASON au niveau de la couche réseau, ainsi que la gestion intelligente des incidents et la prévision des pannes au niveau de la couche NMS, les opérateurs peuvent rapidement identifier les origines des pannes, les localiser et fournir en permanence des services réseau hautement fiables et sans pannes.

Les experts de Huawei affirment que l'amélioration des capacités d'automatisation et d'intelligence sera une étape essentielle pour la réussite commerciale des opérateurs. Huawei pense que grâce à la collaboration et à l'exploration continue, la connexion premium des réseaux optiques profitera à diverses industries et deviendra une pierre angulaire du développement de l'ère numérique.

SOURCE Huawei