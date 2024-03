Le Tour de France de la transformation numérique : Huawei part à la rencontre des entreprises françaises jusqu'au 18 avril

MONTPELLIER, France, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Pour la quatrième année consécutive, Huawei entame un tour de France pour présenter aux organisations – clients et partenaires - ses dernières innovations en matière de transformation numérique. Le Huawei Enterprise Roadshow 2024, qui se présente comme un centre technologique itinérant, a débuté son périple cette semaine avec un arrêt à Marseille et visitera 9 villes-étapes jusqu'au 18 avril.

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024

Cette année, les visiteurs auront l'opportunité de découvrir les dernières technologies et solutions de Huawei au service de la modernisation des industries : CloudCampus 10 Gbps haute-qualité, réseaux de datacenters ultra-fiables, virtualisation de datacenters (DCS), ou encore équipements OceanProtect.

Le hub mobile de Huawei dispose de 100 mètres carrés d'espace d'exposition et permettra aux partenaires et aux professionnels de l'industrie de découvrir et mettre à l'épreuve de leurs besoins métiers les technologies de Huawei. Suite au succès de l'édition précédent, Huawei entend également faire de son événement un espace de discussions et de partage de bonnes pratiques, centré sur les problématiques sectorielles et des scénarios métiers des entreprises de tous les secteurs : secteur public, éducation, santé, MSP, transports, industrie, commerce, etc.

« La nouvelle édition du Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024 témoigne de notre engagement indéfectible en faveur de l'innovation et de l'excellence technologique », a déclaré Li Han, Directeur de la division Enterprise de Huawei France. « Cette tournée est une occasion unique de faire découvrir à nos clients et partenaire les dernières innovations de Huawei, et surtout, de promouvoir un écosystème collaboratif et ouvert, bénéfique à toutes les organisations. »

Après sa première étape dans la ville de Marseille, Huawei poursuivra son parcours à travers Montpellier (21 mars), Toulouse (26 mars), Bordeaux (28 mars), Paris (4 avril), Lyon (9 avril), Rennes (12 avril), Lille (16 avril), et enfin Strasbourg (18 avril).

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'appareils intelligents.

Nous nous sommes fixés comme mission de rendre le numérique accessible à chaque personne, foyer et organisation afin de créer un monde intelligent et entièrement connecté.

