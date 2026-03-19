Huawei annonce l'extension des paiements sans contact avec Curve Pay aux appareils HUAWEI WATCH

Fonctionnalité de paiement sans contact sécurisé désormais disponible sur une gamme croissante de montres connectées HUAWEI WATCH pour les clients européens

MADRID, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Marque pionnière majeure de la technologie grand public, Huawei se réjouit d'annoncer l'intégration parfaite de Curve Pay dans son portefeuille d'objets connectés en Europe : HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT 5 et HUAWEI WATCH FIT 4.

Huawei expands its wearable ecosystem with Curve Pay, bringing secure and convenient tap-to-pay functionality to its latest smartwatches.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité de l'intégration de Curve Pay dans la HUAWEI WATCH GT Runner 2 récemment lancée par la marque, qui est munie d'une technologie avancée de positionnement et de suivi GPS ainsi que d'un mode marathon intelligent destiné aux coureurs professionnels et amateurs.

Les paiements numériques et sans contact font désormais pleinement partie de la vie quotidienne des consommateurs européens, et Huawei peut s'enorgueillir d'apporter des réponses innovantes à leurs besoins. Il s'agit d'un élément essentiel de l'engagement de l'entreprise : rendre les paiements mobiles sans téléphone toujours plus accessibles pour les utilisateurs quotidiens, sans compromettre la sécurité ou la commodité.

Entre autres caractéristiques, les clients qui utilisent l'un des modèles Huawei susmentionnés peuvent désormais accéder à toute une série d'avantages clés, tels que :

Fonctionnalité de paiement direct sans contact disponible sur de très nombreux terminaux avec d'autres fonctions de gestion de carte dans l'application, notamment la désactivation instantanée

Un seul portefeuille connecté, permettant aux consommateurs de regrouper la plupart des cartes principales en une seule interface

Capacité de détection du fonctionnement hors poignet pour la sécurité, qui déclenche la demande d'un code d'accès en cas de retrait de l'appareil

« L'intégration de Curve Pay dans notre écosystème d'objets connectés marque une étape importante dans notre mission visant à créer une vie numérique véritablement transparente », a déclaré Rong Tao, président de la division des appareils de Huawei en Europe. « En ajoutant cette nouvelle technologie aux appareils HUAWEI WATCH, nous mettons à la disposition de nos clients une fonctionnalité de paiement sans contact sécurisé et pratique, directement à leur poignet pour leur donner une plus grande indépendance et leur laisser une plus grande liberté de mouvement. »

Curve Pay est actuellement disponible pour certains appareils. Il suffit de télécharger l'application Curve Pay depuis HUAWEI AppGallery, l'App Store, Google Play ou le Galaxy Store, puis de l'installer et de l'associer à un appareil HUAWEI WATCH. La disponibilité devrait s'étendre à d'autres produits de la gamme.

En savoir plus

HUAWEI AppGallery : https://appgallery.huawei.com/featured

Obtenir Curve Pay : https://www.curve.com

Objets connectés Huawei : https://consumer.huawei.com/fr/wearables

À propos de Huawei Consumer BG

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de R & D ont été établis dans des pays du monde entier, dont l'Allemagne, la Suède, l'Inde ou la Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois unités commerciales de Huawei, qui couvre notamment les smartphones, les ordinateurs et les tablettes, les objets connectés ou les services en nuage. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, le réseau mondial de Huawei s'attache à rendre les dernières avancées technologiques accessibles aux consommateurs du monde entier.

À propos de Curve Pay

Curve Pay est un portefeuille numérique pionnier qui vous aide à économiser de l'argent et valorise chacun de vos paiements. Évitant les frais cachés de conversion de devises, il vous permet de changer de carte après l'achat et d'obtenir des récompenses en plus de vos avantages existants. Au cœur de cette expérience se trouve le portefeuille Curve Pay, qui rassemble toutes vos cartes en un seul endroit sécurisé et met vos finances en pilote automatique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2935897/Huawei_CurvePay.jpg