Huawei ogłasza ekspansję płatności bezkontaktowych Curve Pay w urządzeniach HUAWEI WATCH

20 mar, 2026, 11:15 GMT

Bezpieczna funkcja płatności zbliżeniowych dostępna na coraz szerszej gamie smartwatchy HUAWEI WATCH dla klientów w całej Europie.

MADRYT, 20 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Pionier technologii użytkowej Huawei z dumą ogłasza integrację usługi Curve Pay w swoim portfolio urządzeń ubieralnych w Europie. Funkcja ta jest już łatwo dostępna w modelach HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH GT 5 oraz HUAWEI WATCH FIT 4.

Następuje to po wdrożeniu Curve Pay w niedawno wprowadzonym modelu HUAWEI WATCH GT Runner 2, wyposażonym w zaawansowaną technologię pozycjonowania GPS oraz inteligentny tryb maratoński, przeznaczony zarówno dla profesjonalnych, jak i amatorskich biegaczy.

Huawei expands its wearable ecosystem with Curve Pay, bringing secure and convenient tap-to-pay functionality to its latest smartwatches.
Huawei expands its wearable ecosystem with Curve Pay, bringing secure and convenient tap-to-pay functionality to its latest smartwatches.

Ponieważ płatności cyfrowe i zbliżeniowe stały się nieodłączną częścią codziennego życia europejskich konsumentów, Huawei z dumą odpowiada na te potrzeby. Jest to kluczowy element zaangażowania firmy w dalsze rozwijanie możliwości dokonywania płatności bez użycia telefonu, w dowolnym miejscu i czasie, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i wygody.

Wśród pozostałych funkcji, użytkownicy wymienionych modeli Huawei zyskują dostęp do szeregu kluczowych korzyści, takich jak:

  • bezpośrednia funkcja płatności zbliżeniowych dostępna w niezliczonych terminalach oraz dodatkowe opcje zarządzania kartami w aplikacji, w tym natychmiastowe blokowanie,
  • jedno środowisko Smart Wallet, umożliwiające konsolidację większości kart w jednym interfejsie,
  • bezpieczne wykrywanie zdjęcia zegarka z nadgarstka, które wymusza podanie kodu PIN.

„Integracja Curve Pay z naszym ekosystemem urządzeń ubieralnych to ważny krok w realizacji naszej misji tworzenia w pełni płynnego, cyfrowego stylu życia - powiedział Rong Tao, prezes działu European Device Busines firmy Huawei. - Dzięki tej funkcji w urządzeniach HUAWEI WATCH umożliwiamy użytkownikom wygodne i bezpieczne płatności zbliżeniowe bezpośrednio z poziomu nadgarstka, zapewniając im większą niezależność i swobodę".

Curve Pay jest obecnie dostępny na wybranych urządzeniach po pobraniu odpowiedniej aplikacji z HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play lub Galaxy Store, a następnie jej instalacji i sparowaniu z zegarkiem HUAWEI WATCH. Dostępność usługi ma zostać rozszerzona na kolejne produkty z portfolio.

HUAWEI AppGallery: https://appgallery.huawei.com/featured

Uzyskaj Curve Pay: https://www.curve.com

Urządzenia ubieralne Huawei: https://consumer.huawei.com/pl/wearables

Huawei Consumer BG

Produkty i usługi Huawei są dostępne w ponad 170 krajach i korzysta z nich jedna trzecia światowej populacji. Na całym świecie powstało czternaście centrów badawczo-rozwojowych, m.in. w Niemczech, Szwecji, Indiach i Chinach. Huawei Consumer BG jest jedną z trzech jednostek biznesowych Huawei i obejmuje smartfony, komputery PC i tablety, urządzenia ubieralne oraz usługi w chmurze i inne. Globalna sieć Huawei opiera się na ponad 30 latach doświadczenia w branży telekomunikacyjnej i koncentruje się na dostarczaniu konsumentom najnowszych osiągnięć technologicznych na całym świecie.

Curve Pay

Curve Pay to pionierski portfel cyfrowy, który pomaga oszczędzać pieniądze i ulepszać każdą dokonywaną płatność. Pozwala uniknąć ukrytych opłat za przewalutowanie i zmienić kartę po dokonaniu zakupu, a także pomaga zdobywać więcej nagród w ramach istniejących benefitów. W sercu usługi znajduje się portfel Curve Pay, który gromadzi wszystkie twoje karty w jednym bezpiecznym miejscu i automatyzuje zarządzanie finansami.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2935897/Huawei_CurvePay.jpg

Huawei announces expansion of Curve Pay contactless payments across HUAWEI WATCH devices

Huawei announces expansion of Curve Pay contactless payments across HUAWEI WATCH devices

Leading consumer technology pioneer Huawei is thrilled to announce the integration of Curve Pay across its wearables portfolio in Europe, now easily...
Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

