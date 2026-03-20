Huawei ogłasza ekspansję płatności bezkontaktowych Curve Pay w urządzeniach HUAWEI WATCH

Bezpieczna funkcja płatności zbliżeniowych dostępna na coraz szerszej gamie smartwatchy HUAWEI WATCH dla klientów w całej Europie.

MADRYT, 20 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Pionier technologii użytkowej Huawei z dumą ogłasza integrację usługi Curve Pay w swoim portfolio urządzeń ubieralnych w Europie. Funkcja ta jest już łatwo dostępna w modelach HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH GT 5 oraz HUAWEI WATCH FIT 4.

Następuje to po wdrożeniu Curve Pay w niedawno wprowadzonym modelu HUAWEI WATCH GT Runner 2, wyposażonym w zaawansowaną technologię pozycjonowania GPS oraz inteligentny tryb maratoński, przeznaczony zarówno dla profesjonalnych, jak i amatorskich biegaczy.

Huawei expands its wearable ecosystem with Curve Pay, bringing secure and convenient tap-to-pay functionality to its latest smartwatches.

Ponieważ płatności cyfrowe i zbliżeniowe stały się nieodłączną częścią codziennego życia europejskich konsumentów, Huawei z dumą odpowiada na te potrzeby. Jest to kluczowy element zaangażowania firmy w dalsze rozwijanie możliwości dokonywania płatności bez użycia telefonu, w dowolnym miejscu i czasie, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i wygody.

Wśród pozostałych funkcji, użytkownicy wymienionych modeli Huawei zyskują dostęp do szeregu kluczowych korzyści, takich jak:

bezpośrednia funkcja płatności zbliżeniowych dostępna w niezliczonych terminalach oraz dodatkowe opcje zarządzania kartami w aplikacji, w tym natychmiastowe blokowanie,

jedno środowisko Smart Wallet, umożliwiające konsolidację większości kart w jednym interfejsie,

bezpieczne wykrywanie zdjęcia zegarka z nadgarstka, które wymusza podanie kodu PIN.

„Integracja Curve Pay z naszym ekosystemem urządzeń ubieralnych to ważny krok w realizacji naszej misji tworzenia w pełni płynnego, cyfrowego stylu życia - powiedział Rong Tao, prezes działu European Device Busines firmy Huawei. - Dzięki tej funkcji w urządzeniach HUAWEI WATCH umożliwiamy użytkownikom wygodne i bezpieczne płatności zbliżeniowe bezpośrednio z poziomu nadgarstka, zapewniając im większą niezależność i swobodę".

Curve Pay jest obecnie dostępny na wybranych urządzeniach po pobraniu odpowiedniej aplikacji z HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play lub Galaxy Store, a następnie jej instalacji i sparowaniu z zegarkiem HUAWEI WATCH. Dostępność usługi ma zostać rozszerzona na kolejne produkty z portfolio.

Huawei Consumer BG

Produkty i usługi Huawei są dostępne w ponad 170 krajach i korzysta z nich jedna trzecia światowej populacji. Na całym świecie powstało czternaście centrów badawczo-rozwojowych, m.in. w Niemczech, Szwecji, Indiach i Chinach. Huawei Consumer BG jest jedną z trzech jednostek biznesowych Huawei i obejmuje smartfony, komputery PC i tablety, urządzenia ubieralne oraz usługi w chmurze i inne. Globalna sieć Huawei opiera się na ponad 30 latach doświadczenia w branży telekomunikacyjnej i koncentruje się na dostarczaniu konsumentom najnowszych osiągnięć technologicznych na całym świecie.

Curve Pay

Curve Pay to pionierski portfel cyfrowy, który pomaga oszczędzać pieniądze i ulepszać każdą dokonywaną płatność. Pozwala uniknąć ukrytych opłat za przewalutowanie i zmienić kartę po dokonaniu zakupu, a także pomaga zdobywać więcej nagród w ramach istniejących benefitów. W sercu usługi znajduje się portfel Curve Pay, który gromadzi wszystkie twoje karty w jednym bezpiecznym miejscu i automatyzuje zarządzanie finansami.

