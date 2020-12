Huawei annonce une étude de cas démontrant comment l'intelligence artificielle permet de gagner du temps et de sauver des vies

En réponse à la pandémie actuelle de COVID-19, YITU Healthcare, une entreprise leader dans le secteur de l'imagerie, fournit un système d'évaluation automatique des scanners thoraciques pour la maladie. Contrairement au processus d'évaluation manuel traditionnel qui prend généralement deux à trois heures, le système automatique peut analyser et classer la gravité de la pneumonie en trois secondes. Il peut automatiquement comparer les dossiers historiques et actuels d'un patient et est très cohérent avec le diagnostic des médecins.

Pour le dépistage du cancer du poumon, YITU Healthcare propose le système d'imagerie 4D intelligent care.ai® pour les scanners thoraciques. Il s'accompagne de directives cliniques fondées sur des données probantes et faisant autorité, comme un vaste volume de données de formation basées sur des données concrètes. Il ne se contente pas de détecter des lésions, mais suggère également son score de malignité et évalue sa progression.

Un système similaire, qui prend en charge plusieurs normes, est appliqué pour l'évaluation de l'âge osseux des enfants, où un diagnostic peut être établi en quelques secondes. Il est maintenant couramment utilisé pour l'évaluation de l'âge osseux des enfants dans un délai condensé : moins de cinq minutes pour la radiographie, l'évaluation et le rapport.

La série Atlas de Huawei représente une puissante plate-forme de calcul AI

Toutes ces solutions nécessitent une énorme puissance de calcul pour fournir une analyse précise et opportune. Cela est rendu possible grâce à la série Atlas de Huawei, qui prend en charge un large éventail de scénarios médicaux qui exigent généralement une énorme puissance de calcul pour obtenir les meilleurs résultats.

La série Atlas couvre les paramètres des appareils, des périphériques et de l'informatique en cloud. Le cœur de la solution de santé intelligente pour YITU est la carte d'inférence IA Atlas 300I et le serveur d'inférence IA Atlas 800. Cette solution fournit la puissance de calcul nécessaire à l'analyse des images et de la vidéo, ce qui permet de réduire l'analyse par tomodensitométrie à deux minutes seulement, avec une précision de plus de 98 %. La carte Atlas 300I dispose d'une puissance de calcul supérieure d'environ 33 %, avec deux fois plus de canaux vidéo en Full HD que certains produits disponibles sur le marché.

Le serveur Atlas 800 est équipé de deux processeurs Kunpeng 920, de 32 emplacements DD4 DIMM supportant jusqu'à 2 933 MT/s et de huit cartes Atlas 300I, soit un maximum de 640 canaux pour l'analyse vidéo intelligente. Il s'agit d'un serveur puissant qui fonctionne au mieux pour l'inférence en temps réel qui exige une grande efficacité avec une faible consommation d'énergie. Associé au moteur de prétraitement de la vision numérique (DVPP) de l'Atlas 300I, le serveur Atlas 800 est remarquablement performant pour le codage/décodage et l'inférence en temps réel allant jusqu'à 512 flux vidéo.

L'utilisation innovante des ressources (puissance de calcul jusqu'à 512 TOPS à l'INT8) permet non seulement un diagnostic beaucoup plus rapide, mais aussi un gain de précision considérable grâce à l'amélioration de la précision de reconnaissance. Il est très flexible et fonctionne parfaitement bien avec les cartes FlexIO et les iNIC standards avec une capacité de stockage énorme, ce qui rend le système fiable et sûr.

« Les soins de santé sont une fois de plus sous les feux de la rampe, compte tenu de la situation mondiale actuelle. La science médicale s'est sans aucun doute améliorée rapidement, prolongeant l'espérance de vie dans le monde entier. L'automatisation est l'une des percées technologiques les plus cruciales dans le secteur, l'intelligence artificielle (IA) s'avérant être un outil puissant pour le succès médical », a déclaré Tony Xu, président de Huawei Ascend Computing Business.

L'IA stimule la croissance de l'imagerie médicale

Il existe un mythe courant dans le domaine des soins de santé selon lequel de nombreuses personnes s'attendent à ce que les robots prennent le relais des médecins et des infirmières, rendant ainsi les gens obsolètes. Les patients pourraient faire confiance aux machines, plutôt qu'aux médecins, pour prendre des décisions difficiles. Cependant, l'IA ne remplace pas les médecins. Elle les aide plutôt à améliorer la précision et l'efficacité du diagnostic. L'IA fait son travail en accédant à des ensembles de données substantiels d'informations susceptibles de sauver des vies, telles que les méthodes de traitement et leurs résultats, et d'autres données comme les taux de survie, etc.

Par conséquent, l'intégration de l'IA dans les flux de travail cliniques permet de rationaliser les procédures médicales pour les médecins. L'analyse de l'imagerie médicale est un domaine clé qui nécessite une mise à niveau avec le soutien de l'IA. L'imagerie médicale primaire représente un énorme potentiel de croissance en raison de sa demande croissante. Avec l'aide de l'IA, les services d'imagerie reçoivent un coup de pouce significatif pour résoudre les écarts entre l'offre et la demande des services médicaux actuels.

Dans certains pays, jusqu'à deux tiers des hôpitaux primaires ne desservent que vingt pour cent des patients nécessitant un diagnostic et un traitement, tandis qu'un petit pourcentage d'établissements médicaux de niveau inférieur est celui où plus d'un tiers des patients sollicitent des services médicaux. Cette inadéquation des ressources représente une autre tendance : l'IA renforce les soins médicaux primaires, ce qui réduit encore le déséquilibre entre l'offre et la demande des services médicaux existants. Avec la pénurie de plus en plus alarmante de radiologues dans les institutions médicales primaires, cette évolution arrive à point nommé.

Une autre observation en matière d'imagerie médicale est le mariage entre le matériel et le logiciel. En termes simples, un algorithme d'IA fonctionne avec le matériel pour augmenter la densité de l'intelligence et réduire le coût de construction du système. En attendant, la demande en informatique continuera d'augmenter pour répondre aux exigences de l'IA dans divers scénarios de la nouvelle ère numérique. Pour que l'IA fonctionne efficacement, il faut que les logiciels et le matériel fonctionnent ensemble : ils vont de pair.

Ainsi, grâce à la puissance de l'IA, l'application de l'imagerie est portée à un autre niveau, où les radiologues jouent un rôle plus important dans le processus de décision clinique. Les systèmes de diagnostic intelligents sont désormais utilisés pour les examens thoraciques, les mammographies, ainsi que pour la croissance et le développement des enfants, ce qui permet aux radiologues de participer davantage à la formulation de conseils dès réception des résultats.

