Huawei présente OceanProtect, une solution de protection des données nouvelle génération destinée aux entreprises

Huawei – classé parmi les leaders du Magic Quadrant 2021 pour le stockage primaire par Gartner, la principale société de recherche et de consulting au monde – a mis l'accent sur la protection des données dans son discours d'ouverture lors de l'événement. Alors que la demande mondiale de données augmente et se diversifie rapidement, le Directeur des ventes de solutions IT de Huawei Allemagne, Sascha Oehl, a souligné qu'une nouvelle infrastructure est nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises – zéro interruption de service, zéro perte de données et conservation à long terme des informations – malgré l'explosion des volumes de données.

OceanProtect est conçu comme un élément central de cette infrastructure : une solution complète de reprise après sinistre, de sauvegarde et d'archivage, couvrant tous les scénarios de données à plus grande échelle et avec de meilleures performances et une fiabilité supérieure aux générations précédentes.

Huawei a également profité de l'événement pour présenter OceanStor Pacific , le stockage décentralisé conçu pour les données de masse.

OceanProtect : Une protection complète pour des données diversifiées

La solution de protection des données OceanProtect offre un large éventail de cas d'utilisation tout au long du cycle de vie des données : la reprise complète des données sensibles en cas de catastrophe, la sauvegarde et la restauration rapides des informations transcontextuelles et l'archivage à chaud des données rarement consultées.

Il est disponible en deux systèmes distincts : Stockage de sauvegarde OceanProtect X8000 et X9000, pour les systèmes de sauvegarde centralisés, et l'équipement de sauvegarde OceanProtect A8000 , pour des backups tout-en-un intégrant logiciels, serveurs et stockage.

Conscient que les entreprises doivent sauvegarder davantage de données dans les mêmes délais, Huawei a optimisé OceanProtect pour un stockage efficace et une vitesse de sauvegarde élevée. Grâce à une architecture parallèle distribuée, il peut atteindre une bande passante de 155 To par heure – soit trois fois plus que la référence du marché, avec des taux de réduction des données allant jusqu'à 72:1.

De plus, avec son architecture de stockage unifiée, OceanProtect peut stocker des données dans le même format pour chaque cas d'utilisation, permettant une copie plus rapide entre systèmes et améliorant finalement l'efficacité de la configuration de 50 %.

Dans une solution unique, il permet aux entreprises en expansion rapide et axées sur les données de bénéficier d'une continuité de service garantie, d'une protection universelle et d'un accès instantané aux données.

« Nous assistons à une évolution rapide du stockage primaire, des disques durs mécaniques vers le stockage Flash », a déclaré Sascha Oehl. « Cependant, l'ensemble de l'infrastructure de stockage, en particulier la solution de protection, peine à répondre aux exigences liées à la croissance rapide des entreprises. Il faut accélérer les systèmes de sauvegarde. »

« La solution OceanProtect résout de nombreux problèmes : faible efficacité de sauvegarde des données, coût total de possession élevé et réutilisation difficile des données. Elle garantit une perte de données nulle et un fonctionnement efficace du service. »

Libérer la vraie valeur des données

Huawei a également présenté son système de stockage haute densité et hautes performances, OceanStor Pacific 9950 . Avec du matériel haute densité et un ratio CTA élevé, OceanStor Pacific peut augmenter l'utilisation de l'espace à 93 % tout en réduisant l'empreinte au sol de 40 % et le coût total d'acquisition (CTO) de 30 %.

OceanProtect et OceanStor Pacific sont tous deux construits sur le principe d'exploiter pleinement toute la valeur des données. Au fur et à mesure que le volume de données détenues par les entreprises se développe, elles chercheront à en tirer le meilleur parti, en les combinant dans des lacs de données qui peuvent alimenter de nouvelles utilisations et générer des retours pour l'entreprise.

La clé pour soutenir cette évolution est une plate-forme de données robuste qui fournit l'infrastructure nécessaire pour des services disponibles 24h/24 et 7j/7, plusieurs catégories de données et un accès rapide et flexible à grande échelle. C'est dans ce but que la nouvelle génération de produits de protection des données de Huawei a été conçue : assurer l'avenir de la protection des données, éliminer les problèmes tels que la faible efficacité de la sauvegarde et le coût total de possession élevé, tout en rendant les données plus facilement utilisables.

