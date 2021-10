A Huawei revela o OceanProtect, uma nova geração de soluções de proteção de dados de nível empresarial

A Huawei – classificada como líder de armazenamento primário no Magic Quadrant de 2021 pela Gartner, a empresa líder mundial em investigação e consultoria – colocou o foco na proteção de dados no seu principal discurso no evento. Com as exigências mundiais de dados a crescerem e a diversificarem-se rapidamente, o diretor de vendas de IT Solutions da Huawei Germany, Sascha Oehl, enfatizou que precisamos de uma nova infraestrutura para satisfazer as necessidades das empresas – interrupção de serviço zero, perda de dados zero e retenção de informações a longo prazo – à medida que a sua utilização de dados se expande para o nível exabyte.

O OceanProtect foi concebido para ser uma parte central desta infraestrutura: uma solução abrangente para recuperação, cópias de segurança e arquivamento, abrangendo todos os cenários de dados numa escala maior e com melhor desempenho e fiabilidade do que as gerações anteriores.

A Huawei também utilizou o evento para mostrar o OceanStor Pacific, o armazenamento distribuído concebido para dados em massa.

OceanProtect: proteção abrangente para dados diversificados

A solução de proteção de dados OceanProtect oferece um variedade de casos de utilização durante o ciclo de vida dos dados: recuperação total de dados quentes em caso de desastre, cópia de segurança rápida e restauro de dados quentes, e arquivamento quente de dados frios.

Está disponível como dois sistemas separados: os armazenamentos de cópias de segurança OceanProtect X8000 e X9000 para sistemas de cópias de segurança centralizados, e o dispositivo de cópias de segurança OceanProtect A8000 para cópias de segurança tudo-em-um e que incorpora software, servidores e armazenamento.

Reconhecendo que as empresas precisam de fazer cópias de segurança de mais dados nos mesmos prazos, a Huawei otimizou o OceanProtect para proporcionar um armazenamento eficiente e uma velocidade elevada para cópias de segurança. Utilizando uma arquitetura paralela distribuída, pode atingir uma largura de banda de 155 TB por hora – três vezes superior à referência do setor – com proporções de redução de dados de até 72:1.

Além disso, com a sua arquitetura de armazenamento unificada, o OceanProtect pode armazenar dados no mesmo formato para cada caso de utilização, permitindo uma cópia mais rápida entre sistemas e, em última instância, melhorando a eficiência da configuração em 50%.

Numa única solução, permite que empresas em rápida expansão e impulsionadas por dados desfrutem de continuidade de serviço garantida, proteção universal e acesso instantâneo a dados.

"Estamos a assistir a uma rápida mudança no armazenamento primário – de discos rígidos mecânicos a unidades flash", disse Sascha Oehl. "No entanto, toda a infraestrutura de armazenamento, especialmente a solução de proteção, não satisfaz as exigências resultantes do rápido crescimento do negócio. Precisamos de acelerar os nossos sistemas de cópias de segurança."

"A solução OceanProtect resolve problemas como baixa eficiência da cópia de segurança de dados, elevado TCO e difícil reutilização de dados. Garante zero perda de dados e uma operação de serviço eficiente."

Desbloquear o verdadeiro valor dos dados

A Huawei também apresentou o seu sistema de armazenamento de alta densidade e alto desempenho, o OceanStor Pacific 9950. Com hardware de alta densidade e CE de alta proporção, o OceanStor Pacific pode aumentar a utilização do espaço para 93%, ao mesmo tempo que reduz a pegada em 40% e o TCO em 30%.

O OceanProtect e o OceanStor Pacific baseiam-se no princípio de proporcionar mais valor a partir dos dados. À medida que a propriedade de dados das empresas aumenta, estas procurarão tirar mais proveito da mesma, combinando-a em lagos de dados que podem alimentar novas inovações e gerar retornos para o negócio.

A chave para oferecer suporte a isto é uma plataforma de dados robusta que oferece a infraestrutura necessária para serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, várias categorias de dados e acesso rápido e flexível em grande escala. Foi para isso que a nova geração de produtos de proteção de dados da Huawei foi concebida: proteção de dados orientada para o futuro, eliminando problemas como baixa eficiência das cópias de segurança e elevado TCO, e tornar os dados mais facilmente utilizáveis.

Para obter mais informações sobre os produtos de armazenamento da Huawei, visite: https://e.huawei.com/uk/products/storage

