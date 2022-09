Hyundai Mobis annonce un plan d'expansion en Amérique du Nord pour la mobilité du futur

A présenté sa stratégie d'expansion sur le marché nord-américain avec ses technologies à forte valeur ajoutée lors de la conférence de presse du NAIAS 2022.

Planification de l'expansion des sites de production dans le monde entier, y compris une nouvelle usine de composants de VE pour un approvisionnement rapide des constructeurs automobiles nord-américains.

L'objectif est d'atteindre un TCAC d'environ 30 à 40 % sur le marché nord-américain d'ici à 2030 grâce aux futures technologies de mobilité.

DETROIT, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330), le sixième plus grand fournisseur automobile mondial, a présenté aujourd'hui sa stratégie d'expansion sur le marché nord-américain lors d'une conférence de presse au North American International Auto Show (NAIAS). Selon Axel Maschka, vice-président exécutif et responsable de Hyundai Mobis Global OE Sales, les deux mots-clés de la stratégie de croissance de l'entreprise sont « Plant Expansion » (expansion des usines) et « Value Expansion » (expansion de la valeur).

Hyundai Mobis prévoit d'abord d'étendre ses installations de production dans le monde entier afin de fournir rapidement et en temps voulu les constructeurs automobiles mondiaux. Lors de la conférence de presse, Maschka a déclaré que « Hyundai Mobis construira davantage de sites dédiés aux VE ici dans la région, et nous investirons dans les composants de VE, et les assemblages de systèmes de batteries pour permettre une production locale rapide et optimisée sur le plan environnemental. » Actuellement, Hyundai Mobis exploite 44 bases de production, avec des installations nord-américaines situées en Alabama, en Géorgie, en Ohio et dans le Michigan.

L'Amérique du Nord, qui est à la tête du mouvement en faveur des véhicules électriques pour atteindre la neutralité carbone et la mobilité écologique, fait partie intégrante du plan d'expansion de la production d'électrification de l'entreprise. Alors que le marché des VE continue de croître, disposer d'une forte capacité de production sera essentiel pour remporter des commandes. Un nouveau site de production, combiné à plus de dix ans d'expertise dans la production de composants d'électrification de haute qualité, permettra à Hyundai Mobis de connaître une croissance continue sur le marché.

Hyundai Mobis a également révélé son plan d'expansion de valeur visant à augmenter ses commandes de vente sur le marché nord-américain grâce à ses technologies à valeur ajoutée, optimisées spécifiquement pour les véhicules électriques et autonomes. La société a présenté certaines de ses futures technologies de mobilité, notamment le module de plateforme de châssis complet électrique (eCCPM) et le HUD RA de nouvelle génération. « Hyundai Mobis dispose d'un large éventail d'innovations dans son portefeuille, et est prêt pour l'avenir de la mobilité. Notre vision est d'apporter l'avenir au présent et de le rendre plus précieux », a déclaré Maschka.

En particulier, Hyundai Mobis a souligné le succès de la production en série de composants clés de l'électrification, notamment le système de batterie pour la plateforme e-GMP utilisée dans les véhicules électriques de Hyundai et Kia, et le module PE, et a montré sa confiance dans le changement de paradigme des plateformes de véhicules électriques. Ensemble, les produits à valeur ajoutée, notamment le module e-GMP, la plateforme d'électrification, le HUD RA et les grilles d'éclairage, attirent l'attention des clients en Amérique du Nord pour leur polyvalence et leur innovation.

Au cours de la présentation, Hyundai Mobis a annoncé son objectif de conduire un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36 % sur le marché nord-américain jusqu'en 2030. Hyundai Mobis a fait état d'une croissance régulière du volume total des commandes au cours des dernières années, avec 660 millions de dollars US en 2020, 1,4 milliard de dollars US en 2021 et 1,7 milliard de dollars US au premier semestre 2022.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles, dont le siège est à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web à l'adresse http://www.mobis.co.kr/

