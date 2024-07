Hyundai Mobis dévoile les premiers airbags innovants au monde pour les véhicules spécialement conçus

- ①L'airbag rideau monté sur la porte se déploie en 0,03 secondes... Gonflage vertical de bas en haut le long d'un mécanisme à fil

- ②L'airbag passager autoportant absorbe les impacts sans toucher le pare-brise... En utilisant uniquement le support de la partie inférieure de l'airbag

- De nouvelles technologies prennent en compte les divers designs intérieurs des PBV... Les airbags développés répondent aux normes de sécurité mondiales, garantissant leur évolutivité

SEOUL, Corée du Sud, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) présente les premiers airbags au monde spécialement conçus pour les véhicules spécialement conçus (PBV) Ces technologies de sécurité prennent en compte les caractéristiques uniques des PBV, qui ont généralement un intérieur spacieux et des options de design polyvalentes. Avec la commercialisation prévue des services de flotte basés sur les PBV, la demande de technologies de sécurité pour les passagers dans ce secteur devrait augmenter.

Le 18 juillet, Hyundai Mobis a annoncé le développement du premier « airbag rideau monté sur la porte » au monde qui se déploie de bas en haut et de l'« airbag passager autoportant », qui absorbe les impacts uniquement grâce au support de la partie inférieure de l'airbag.

Ces deux technologies visent à empêcher l'éjection des passagers et à réduire considérablement les blessures lors de collisions ou de renversements. Elles répondent également aux normes de sécurité strictes sur les marchés avancés tels que l'Amérique du Nord.

Airbag rideau innovant avec déploiement vertical le long des fils, révolutionnant les lieux d'installation

L'airbag monté sur la porte rompt avec la notion conventionnelle des airbags rideaux qui se déploient généralement de haut en bas, car il se gonfle verticalement de bas en haut en 0,03 secondes lors d'un accident.

Hyundai Mobis est le premier à appliquer un mécanisme de fil aux airbags rideaux. Le coussin se déploie le long des fils installés de chaque côté de l'airbag, empêchant les passagers d'être éjectés par la fenêtre. Ce design respecte la norme de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) en matière de mitigation de l'éjection (FMVSS 226), assurant une sécurité renforcée.

Les PBV utilisent souvent des portes coulissantes pour l'accès des passagers arrière, ce qui peut limiter l'espace disponible pour l'installation des airbags en raison de la structure de la porte située au plafond. Dans de tels cas, l'airbag monté sur la porte s'avère efficace.

Lee Kyu-Sang, chef du groupe R&D du système de sécurité chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Nous avons développé l'airbag rideau avec un nouveau concept en pensant au marché des PBV axé sur le transport urbain. Étant donné que les PBV RoboRide mettent l'accent sur l'ouverture avec des fenêtres latérales plus grandes, nous prévoyons un besoin croissant de dispositifs de sécurité avancés pour les passagers. »

Airbag autoportant qui absorbe les impacts sans support du pare-brise, offrant une évolutivité future

Compte tenu de la distance au pare-brise, l'airbag autoportant est conçu pour les PBV avec des intérieurs spacieux. Cette technologie protège les passagers des sièges avant en absorbant les impacts uniquement grâce au support de la partie inférieure de l'airbag.

Les berlines ou les SUV utilisent un pare-brise incliné à environ 30 degrés pour soutenir le coussin gonflé. En revanche, les PBV peuvent avoir une distance considérable jusqu'au pare-brise, qui pourrait être presque vertical. L'airbag autoportant surmonte ces défis structurels.

Hyundai Mobis a intégré une technologie qui sécurise le coussin de l'airbag près du tableau de bord avant, garantissant une protection stable des passagers même sans contact avec le pare-brise. Ce design respecte les normes de sécurité élevées définies par le New Car Assessment Program (NCAP) nord-américain.

De plus, Hyundai Mobis se concentre sur l'évolutivité des airbags pour les PBV. Ils prévoient de développer et d'introduire une variété d'airbags adaptés à des designs intérieurs divers, répondant aux besoins des clients avec des dispositions de sièges flexibles et des orientations des passagers.

