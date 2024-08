Hyundai Mobis accélère le développement de matériaux recyclables durables et de substituts innovants aux matières premières rares

- La société se concentre sur trois domaines stratégiques pour les matériaux de base de prochaine génération : matériaux durables, matériaux innovants pour la mobilité et matériaux numériques

- Améliorer la compétitivité de l'électrification et des composants électroniques tout en respectant les réglementations environnementales mondiales

- Renforcer la compétitivité indépendante dans le domaine des matériaux, des composants et des équipements grâce à des succès continus en matière de R&D et à l'acquisition de talents grâce à l'IA

SÉOUL, Corée du Sud, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) accélère le développement de nouveaux matériaux pour la mobilité future, en franchissant diverses étapes en matière de recherche et de développement. Cette approche proactive permet à l'entreprise de répondre efficacement au durcissement attendu des réglementations environnementales mondiales aux alentours de 2030. Hyundai Mobis renforce son avantage concurrentiel dans le domaine de la mobilité future grâce à des technologies de matériaux à haute performance et à haut rendement. Elle fait preuve d'adaptabilité en réponse aux différends commerciaux et à la dynamique géopolitique dans le secteur des matières premières.

Afin de renforcer ses capacités fondamentales dans le domaine des matériaux pour les composants automobiles essentiels, Hyundai Mobis a annoncé trois domaines stratégiques pour le développement des matériaux le 27 : des matériaux durables qui peuvent répondre aux réglementations environnementales mondiales, des matériaux innovants qui conduiront à des progrès en matière de mobilité, et des matériaux numériques rendus possibles par des méthodes de vérification virtuelle.

La stratégie de développement des matériaux de Hyundai Mobis s'aligne sur l'importance croissante accordée ces dernières années à la garantie d'une compétitivité indépendante en matière de matériaux, de composants et d'équipements (MCE). L'entreprise a déjà mis en place une chaîne d'approvisionnement stable pendant la pandémie et continue d'obtenir des résultats indépendants en matière de R&D pour le développement de nouveaux matériaux.

Développer des matériaux durables pour répondre aux réglementations environnementales mondiales : Recyclage des plastiques et création de matériaux biosourcés

Hyundai Mobis s'engage à développer des matériaux durables qui répondent aux réglementations environnementales mondiales. Ces matériaux durables impliquent le recyclage des ressources ou l'utilisation de matériaux biosourcés.

Les matériaux recyclés sont principalement utilisés dans les composants en plastique. Hyundai Mobis produit des matériaux régénérés en récupérant les pièces recyclables des déchets ménagers ou des véhicules en fin de vie, en les transformant et en y ajoutant des additifs.

Grâce à cette approche, Hyundai Mobis a réussi à mettre au point une housse de protection pour le bras inférieur du soubassement d'un véhicule. Bien qu'il contienne 50 % de plastique recyclé, le produit conserve les mêmes propriétés physiques que les matériaux conventionnels. L'Union européenne s'oriente actuellement vers une législation qui imposera l'utilisation de 25 % de matériaux recyclés dans les plastiques des nouvelles voitures à partir de 2030. Hyundai Mobis a dépassé cette norme de six ans en atteignant une teneur en matériaux deux fois supérieure au seuil requis.

En outre, Hyundai Mobis développe plus de 30 types de nouveaux matériaux qui peuvent être appliqués aux composants qui utilisent beaucoup de plastique, tels que les modules du cockpit, les lampes et les airbags. Dans le secteur des produits biologiques respectueux de l'environnement, l'entreprise se concentre également sur le développement de matériaux qui utilisent le bois pour réduire les émissions de dioxyde de carbone tout en améliorant la résistance aux intempéries (propriétés qui empêchent la décoloration ou la décomposition sous l'effet de la chaleur ou de la lumière UV).

Développement de matériaux innovants qui réduisent l'utilisation de métaux rares et améliorent les performances : Accélérer le développement de solutions sans nickel

Hyundai Mobis fait évoluer son portefeuille vers des produits à haute valeur ajoutée centrés sur l'électrification et les composants électroniques. Elle accélère le développement de nouveaux matériaux qui utilisent moins de métaux rares comme le nickel tout en améliorant les performances.

Récemment, Hyundai Mobis a mis au point un nouveau matériau qui réduit l'utilisation du nickel métal coûteux dans les inducteurs, un élément clé de la conversion de l'énergie pour les véhicules électriques. Les inducteurs sont généralement fabriqués à partir de poudres métalliques mélangées à du nickel. Hyundai Mobis a réussi à réduire la teneur en nickel de 50 % à 30 %. Alors que le prix du nickel a été multiplié par six au cours de la dernière décennie, ce nouveau matériau permet de minimiser la volatilité du prix des matières premières tout en garantissant les propriétés électromagnétiques.

En outre, Hyundai Mobis a entrepris d'évaluer un nouveau matériau totalement exempt de nickel, le premier du genre au niveau mondial. L'entreprise se concentre également sur le développement de nouveaux matériaux pour améliorer la compétitivité dans tous les domaines de l'électrification et des composants électroniques, y compris la technologie de refroidissement des batteries à charge rapide, les matériaux de blindage électromagnétique et les technologies de revêtement de surface pour les capteurs de conduite autonome.

Transition des technologies des matériaux automobiles vers le numérique : Renforcement avec plus de 100 professionnels de la R&D en science des matériaux

Hyundai Mobis investit également beaucoup dans la technologie des matériaux numériques, en intégrant les technologies de l'information dans les domaines traditionnels des matériaux. L'entreprise améliore l'alignement en simulant et en prédisant virtuellement les diverses caractéristiques des matériaux nécessaires aux composants automobiles.

En outre, l'intelligence artificielle est utilisée pour explorer de nouveaux matériaux. En quantifiant les données existantes, Hyundai Mobis détermine automatiquement les propriétés des matériaux, ce qui pourrait conduire à des changements révolutionnaires dans le développement des matériaux grâce à une plateforme d'information basée sur la technologie des matériaux.

Notamment, Hyundai Mobis, en tant qu'équipementier automobile, dispose de plus de 100 professionnels de la recherche et du développement dans le domaine de la science des matériaux, ce qui lui permet de renforcer ses capacités en matière de développement de nouveaux matériaux. L'entreprise recrute activement des experts dans différents domaines pour développer la recherche et le développement dans le domaine des matériaux numériques.

Contact avec les médias

Choon Kee Hwang : [email protected]

Myong Sun Song : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg