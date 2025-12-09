Hyundai Mobis dévoilera plus de 30 nouvelles technologies au CES 2026, dans le but de renforcer les partenariats avec les équipementiers mondiaux.

Hyundai Mobis participera au CES 2026 le mois prochain... en organisant un stand privé, sur invitation seulement, pour se concentrer sur les nouvelles opportunités commerciales.

À mettre en valeur : Solution intégrée de cockpit M.VICS 7.0, solution intégrée de châssis X-by-Wire, écrans nouvelle génération, etc.

« L'affichage holographique sur le pare-brise » remporte le prix de l'innovation du CES, soulignant les prouesses techniques de Mobis en matière d'affichage.

SEOUL, Corée du Sud, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre, Hyundai Mobis a annoncé qu'elle présentera plus de 30 technologies de convergence de la mobilité au CES 2026, qui se tiendra à Las Vegas du 6 au 9 janvier.

Pour le CES 2026, l'entreprise gérera son stand comme une exposition privée exclusivement réservée aux clients sur invitation. Bien qu'il soit toujours utile de faire participer les visiteurs ordinaires, Mobis a décidé de faire du CES un lieu spécialement consacré aux opportunités d'affaires significatives en invitant des clients clés de toute l'Amérique du Nord.

Hyundai Mobis will showcase its latest mobility technologies to global customers at CES 2026. Shown here is the M.VICS 7.0 cockpit integrated solution, featuring the CES Innovation Award–winning Holographic Windshield Display.

Sous le thème « Layer of Progress » (Une couche de progrès), Hyundai Mobis entend mettre la lumière sur la façon dont ses technologies se connectent et évoluent ensemble. L'entreprise mettra en avant certaines innovations dans ses domaines de prédilection, notamment l'électronique, l'électrification et la sécurité du châssis, spécialement conçues pour les clients du monde entier. Des cadres supérieurs exerçant chez plusieurs grands constructeurs automobiles mondiaux, notamment des responsables des achats et de la technologie, ont déjà confirmé leur visite, ce qui témoigne d'un vif intérêt pour la nouvelle gamme.

Pour approfondir les discussions, Hyundai Mobis a choisi comme espace d'exposition une salle de réunion prévue à cet effet au troisième étage du West Hall du Las Vegas Convention Center. Cette configuration permet aux cadres en visite de rester plus longtemps, d'explorer les technologies en détail et de discuter de collaborations potentielles dans un contexte précis.

Les points forts sont la nouvelle solution intégrée au cockpit M.VICS 7.0 et la technologie de contrôle électronique X-by-Wire.

M.VICS, la plateforme de cockpit intégré de Mobis, rassemble ses technologies d'infodivertissement avancées, désormais actualisées avec la mise à jour 7.0. Parmi les principales caractéristiques, citons l'affichage holographique sur le pare-brise qui projette les informations de conduite directement sur la vitre, un grand écran de 18,1 pouces extensible verticalement et une interface de console centrale repensée qui allie esthétique et commandes intuitives.

La solution intégrée X-by-Wire devrait également attirer l'attention. X-by-Wire permet un contrôle électronique de la direction et du freinage sans connexions mécaniques. En intégrant les deux fonctions dans un seul contrôleur, le solution permet d'optimiser la dynamique de conduite. Le système comprend également une double sécurité intégrée : en cas de problème de direction, le système de freinage peut gérer le véhicule en toute sécurité.

En outre, Hyundai Mobis présentera une série de technologies nouvelle génération dans les domaines de l'électronique, de l'électrification et des systèmes de châssis, notamment un affichage tête haute en réalité augmentée (AR-HUD), des solutions d'affichage à faible consommation d'énergie et des systèmes d'entraînement VE rentables et performants, donnant ainsi aux clients un aperçu complet de ses innovations en matière de mobilité.

« L'affichage holographique sur le pare-brise » remporte le prix de l'innovation CES 2026, mettant en avant le leadership technique de Hyundai Mobis.

L'affichage holographique sur le pare-brise (HWD) présenté dans M.VICS 7.0 a reçu le mois dernier le prix de l'innovation CES 2026 décerné par la Consumer Technology Association (CTA), renforçant ainsi la compétitivité mondiale de Hyundai Mobis dans le domaine de la technologie d'affichage. Chaque année, avant l'exposition, le CTA récompense les technologies les plus remarquables dans différents secteurs. Mobis ayant reçu le prix dans la catégorie « Mobilité avancée » pour son excellence en matière d'ingénierie.

L'affichage holographique sur le pare-brise est une technologie d'affichage nouvelle génération que Hyundai Mobis développe en collaboration avec le spécialiste allemand de l'optique Zeiss. Il s'agit du premier système au monde à utiliser un film holographique pour transformer l'ensemble du pare-brise en une surface d'affichage ultra-large.

Grâce à cette technologie, les conducteurs n'ont plus besoin de regarder le tableau de bord ou d'autres commandes. Les principales informations relatives à la conduite apparaissent directement sur le pare-brise, améliorant ainsi la sécurité et la commodité. Le passager peut afficher des contenus distincts (des vidéos ou des jeux, par exemple) que le conducteur ne peut pas voir. Cela lui permet de vivre de sa propre expérience d'infodivertissement sans distraire le conducteur.

Hyundai Mobis développe actuellement la technologie HWD en collaboration avec de grands clients internationaux, afin d'affiner et de perfectionner le système. L'entreprise a pour objectif de commencer la production en série en 2029 et de positionner l'affichage holographique sur le pare-brise comme l'une de ses principales offres stratégiques.

À l'avenir, Hyundai Mobis prévoit de continuer à développer son carnet de commandes mondial. Par le biais du CES, d'expositions internationales et de tournées de présentation, l'entreprise intensifiera ses efforts promotionnels sur les marchés clés d'Amérique du Nord et d'Europe. Ces activités s'inscrivent dans son objectif de porter à 40 % d'ici 2033 la part des ventes mondiales des équipementiers dans son activité principale de fabrication de composants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2840383/mobis_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg