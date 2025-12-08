Hyundai Mobis établit un centre de R&D supplémentaire à Bengaluru, en Inde

Après la création d'un centre de R&D intégré à Hyderabad au début de l'année, l'entreprise développe un centre de recherche et de développement autonome dans la ville de Bengaluru, centrée sur les technologies de l'information.

Acquisition de nouveaux talents locaux de haut niveau dans le domaine des logiciels pour renforcer le rôle de son centre de R&D en Inde... Ouverture d'une succursale spécialisée pour diversifier les opérations de R&D...

Bengaluru accueille de nombreux clients indiens... La succursale développera des composants de base adaptés aux clients internationaux, notamment des systèmes d'infodivertissement.

SEOUL, Corée du Sud, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a annoncé le 8 décembre qu'elle avait créé un service de recherche spécialisé dans les logiciels à Bengaluru, le centre informatique de l'Inde. L'entreprise prévoit d'exploiter ce site en tant que succursale de recherche spécialisé dans les logiciels, parallèlement à son centre de R&D intégré d'Hyderabad, établi au début de l'année, poursuivant ainsi une double stratégie de R&D en fonction des caractéristiques régionales.

Située dans le sud-ouest de l'Inde, Bengaluru est la capitale administrative de l'État du Karnataka et abrite un écosystème logiciel florissant composé d'entreprises informatiques mondiales, de startups et d'instituts de recherche. Hyundai Mobis aurait choisi Bengaluru, connue pour son excellent environnement de développement de logiciels, après avoir étudié la possibilité de créer d'autres bases dans toute l'Inde pour répondre à la demande croissante de R&D en matière de logiciels.

L'établissement de cette base de recherche spécialisée et adaptée aux caractéristiques régionales vise également à attirer les meilleurs talents. Les langues, les cultures et les viviers de talents de l'Inde varient considérablement d'une région à l'autre et sont fortement influencés par les industries locales. Les constructeurs et les équipementiers automobiles internationaux ont également tendance à ouvrir des succursales dans les principales villes indiennes.

Hyundai Mobis a également tenu compte de la concentration de nombreux clients indiens à Bengaluru. En ouvrant une succursale dans ce pays, l'entreprise espère renforcer sa compétitivité en matière de commandes mondiales en mettant en place un système permettant de répondre rapidement aux demandes des clients locaux.

Hyundai Mobis prévoit de faire de la nouvelle succursale de Bengaluru un centre spécialisé dans les logiciels d'infodivertissement. Le marché automobile indien passe actuellement des voitures compactes aux modèles de taille moyenne à grande. L'adoption de composants électroniques à forte valeur ajoutée (les systèmes d'aide à la conduite (ADAS), par exemple) étant en augmentation, la demande en talents dans le domaine des logiciels s'est également accrue de manière significative.

La nouvelle succursale permet également à Hyundai Mobis d'assouplir sa stratégie locale en matière de R&D. Le centre de R&D intégré existant à Hyderabad continuera de fonctionner en tant que siège local de R&D, avec pour mission d'établir des stratégies logicielles, de collaborer avec les centres de recherche internationaux et de développer des applications. La succursale de Bengaluru s'occupera de domaines étroitement liés au matériel, tels que les cadres qui constituent la base de la mise en œuvre de fonctionnalités logicielles. En élargissant la portée du développement de logiciels dans ces deux centres, l'entreprise a établi une plateforme de développement capable de satisfaire aux exigences des clients locaux et internationaux.

Hyundai Mobis renforce sa compétitivité mondiale en exploitant des installations clés (notamment des usines et des centres de recherche) dans toute l'Inde. L'entreprise produit des modules et des composants de base dans ses deux centres de production de Chennai et d'Anantapur, tandis que son centre de pièces détachées de Gurugram assure un approvisionnement stable pour le service après-vente. Outre la nouvelle succursale de Bengaluru, le centre de recherche intégré d'Hyderabad mène des activités de R&D centrées sur les logiciels, tandis que Delhi et Chennai accueillent respectivement le centre d'approvisionnement et le centre de qualité.

Parallèlement, Hyundai Mobis diversifie son portefeuille de commandes auprès de clients internationaux en Inde, tout en s'efforçant d'augmenter ses prises de commandes. Elle s'est fixé un objectif ambitieux : multiplier par six environ la valeur des commandes des clients indiens d'ici à 2028 par rapport à 2025.

