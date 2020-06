Hyundai Mobis dynamise le marketing « distanciel » : salon technologique virtuel, promotion des produits en ligne et en temps réel et production de vidéos illustrant les technologies de base à l'ère post-COVID-19

« Hyundai Mobis se concentre sur trois types de marketing distanciel : le salon technologique virtuel ; la promotion des produits en ligne et en temps réel ; et la production de vidéos illustrant les technologies de base permettant de mener des activités différenciées de réception de commande ciblant des constructeurs automobiles mondiaux », a déclaré Lee Sung Hoon, le Chef de la Division Ventes de pièces détachées automobiles. « L'année dernière, Hyundai Mobis a reçu des commandes de composants de base d'une valeur de 1,75 milliard d'USD de constructeurs automobiles étrangers ; nous allons accélérer ce rythme à hauteur de 2,7 milliards d'USD grâce à un marketing distanciel reposant sur les dernières technologies. »

Compte tenu des contraintes relatives à la vente sur place et aux commandes reposant sur le relationnel en présentiel, l'entreprise souhaite ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. L'image de marque de Hyundai Mobis, bien placé pour devenir un leader technologique mondial dans les véhicules de demain, devrait se renforcer grâce aux technologies de marketing distanciel employé à titre préventif.

Hyundai Mobis prévoit de produire plus de contenu pour le salon technologique virtuel et de l'utiliser proactivement pour la vente et la réception de commandes, sachant que les événements tels que les salons de l'automobile et les expositions technologiques ne seront plus jamais comme avant la COVID-19.

Le contenu destiné au salon technologique virtuel concerne les technologies d'avenir, comme les capteurs de conduite autonome, l'électrification et la connectivité et les nouvelles technologies de base telles que le freinage, la direction, les phares et les airbags. L'entreprise créera du contenu de RV et le partagera avec les clients sous forme de liens durant un certain temps. Ce contenu en trois dimensions, très réaliste, aidera les clients à comprendre les technologies de façon encore plus efficace que s'ils les voyaient en vrai.

Hyundai Mobis assurera la promotion des produits en temps réel en utilisant la plateforme de diffusion en ligne. Les clients se connecteront au système vidéo lorsqu'ils le souhaitent, la présentation des données, la démonstration de produits et les questions-réponses se faisant en temps réel. En ces temps où les personnes peuvent difficilement se voir et se déplacer d'un point A à un point B en raison de la COVID-19, l'entreprise entend rester en liaison étroite avec les clients, en ligne et sans aucune contrainte d'espace-temps.

Pour ce faire, Hyundai Mobis prévoit d'installer un système de diffusion en temps réel et de démonstration de produits au sein du Centre technique. L'entreprise aura la capacité et l'infrastructure requises pour donner rapidement aux clients des informations sur les technologies, au moment où ils en ont besoin.

Jusqu'à présent, peu d'activités interentreprises (transactions interentreprises) se faisaient à distance pour promouvoir les produits et gagner des parts de marché. En général, les sociétés participaient à des salons ou des expositions technologiques professionnelles, ou visitaient les sites des clients pour promouvoir leurs technologies.

Hyundai Mobis réalisera en outre des vidéos professionnelles sur les principaux produits automobiles de demain et les utilisera aux fins de marketing. Plutôt que des vidéos de relations publiques axées sur les produits et l'image, le contenu mettra en scène des chercheurs chargés d'expliquer le contexte, la signification et les points forts du développement technologique. L'entreprise s'emploiera à fournir des informations plus détaillées à ses clients mondiaux grâce à des vidéos de présentation technique.

À cet égard, Hyundai Mobis a décidé d'utiliser pleinement la récemment rénovée M.Tech Gallery au sein du Centre technique de Yongin, à Gyeonggi, pour réaliser des vidéos sur les produits. Ses 66 nouvelles technologies de pointe destinées aux futurs véhicules y sont exposées. M.Vision S, la voiture concept de conduite urbaine autonome, qui a été exposée au CES nord-américain - le plus grand salon mondial de l'électronique grand public et des technologies de l'information -, se trouve à la M.Tech Gallery.

Contact

Hanbyul Kim, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1177585/Hyundai_Mobis_M_Tech_Gallery_in_R_D_Center.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

SOURCE Hyundai Mobis