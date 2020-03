Hyundai Mobis fait une percée sur le marché mondial des « technologies de sécurité » avec le premier airbag pour toit au monde

- L'airbag empêche les passagers d'être éjectés du toit ouvrant et de se blesser lors d'un accident où le véhicule fait des tonneaux

- Les résultats de l'évaluation de l'airbag pour toit de voiture ont été partagés lors des séminaires techniques organisés par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) - Agence fédérale des États-Unis chargée de la sécurité routière - et la SAE (Société américaine des ingénieurs automobiles)

SÉOUL, Corée du Nord, 26 mars 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a déclaré le 26 mars qu'elle s'attache actuellement à améliorer la fiabilité de nouveaux dispositifs de sécurité tels que l'airbag pour toit de voiture et qu'elle prévoyait de tirer parti de sa technologie distinctive pour s'attaquer au marché mondial.

L'airbag pour toit de Hyundai Mobis se déploie sous le côté extérieur du véhicule en cas de tonneau et couvre ainsi l'intégralité du toit en seulement 0,08 seconde, ce qui protège et empêche tous les passagers d'être éjectés du toit ouvrant.

Depuis qu'elle a démarré la production en série de ses premiers airbags en 2002, Hyundai Mobis n'a cessé d'intégrer des technologies de pointe d'airbags. Récemment, l'entreprise a développé des technologies convergentes en matière de sécurité à grande échelle.

Parallèlement à cela, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a procédé à une évaluation de la sécurité de l'airbag pour toit de Hyundai Mobis.

En janvier dernier, la NHTSA a fait une présentation sur la « position de la recherche de la NHTSA sur l'atténuation des éjections du toit », à l'occasion de la rencontre gouvernement / industrie SAE 2020 organisée par la Society of Automotive Engineers (SAE) et elle a divulgué les résultats de l'évaluation de l'airbag pour toit de Hyundai Mobis.

La NHTSA est une agence gouvernementale américaine qui a pour mission de sauver des vies, d'éviter les blessures et de réduire les coûts économiques dus aux accidents de la route, par le biais de l'éducation, de la recherche et de l'application des normes de sécurité et des règles.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le 7e plus grand équipementier automobile. Fondée en 1977 et basée à Séoul, en Corée du Sud, Hyundai Mobis est appelée à devenir un partenaire technologique à long terme pour les véhicules et les personnes.

L'entreprise excelle dans le domaine des capteurs, de la fusion de capteurs dans les contrôleurs et des capacités de conception de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Ayant internalisé toutes les technologies de base des pièces automobiles, Hyundai Mobis dispose de plusieurs groupes de produits dans les systèmes ADAS (aide à la conduite) basés sur ses technologies de pointe qui conjuguent les capteurs avec ces technologies. Parmi ses produits, on trouve également des modules de base (châssis, habitacle et avant), des freins, des suspensions, des airbags, des feux et de l'électronique automobile.

Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes et fabrique dans plus de 30 régions réparties dans 10 pays, dont la Corée du Sud, la Chine, l'Allemagne, l'Inde et les États-Unis. En plus de son siège de R & D situé en Corée du Sud, Mobis dispose de quatre centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

