Hyundai Mobis fournit un affichage tête haute de 12 pouces pour le pare-brise du modèle Genesis de Hyundai, qui fait son entrée sur le marché pour la première fois

- Fourniture de l'affichage tête haute (HUD en anglais) 12 pouces au SUV Genesis GV80 de Hyundai

- Assurance de pouvoir utiliser la technologie de production en série pour les quatre principaux systèmes d'infodivertissement (HUD / Full D-Cluster / SVM / AVNT)

- Accélération du développement de la technologie HUD de nouvelle génération, dotée d'un écran de 25 pouces ou plus grand et de la réalité augmentée

- Développement de plusieurs solutions, notamment une plate-forme intégrée d'infodivertissement, optimisée pour la conduite autonome et la mobilité intelligente

SÉOUL, Corée du Sud, 2 mars 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) a fait son entrée sur le marché de l'affichage tête haute (Head-up display, soit HUD) pour pare-brise, avec un système de pointe utilisé pour permettre au conducteur de visualiser facilement les données de conduite afin de conduire de façon plus sûre et plus pratique. Le HUD est un système qui affiche les données sur le pare-brise devant le siège du conducteur. Le produit HUD de l'entreprise a d'abord été équipé sur le modèle de SUV Genesis GV80 récemment sorti.

« Le HUD pour pare-brise de 12 pouces, qui est notre premier produit d'affichage tête haute, présente une variété de données connectées au GPS sur un écran plus grand que les produits existants, notamment les itinéraires de conduite, les informations sur les panneaux de signalisation et les informations d'aide à la conduite », a déclaré Carsten Weiss, directeur du centre de développement du système d'info-divertissement embarqué Mobis. « Par le biais de l'activation du système avancé d'aide à la conduite (ADAS), le HUD présente également des données sur la circulation des voitures qui vous entourent ».

Grâce à ces capacités, le HUD de 12 pouces pour pare-brise de Mobis aide grandement le conducteur à éviter les distractions qui peuvent disperser son attention ou entraver ses capacités cognitives, comme le contrôle du GPS et l'utilisation d'un smartphone.

L'entreprise a également achevé le développement sophistiqué de la technologie HUD avec réalité augmentée (AR), optimisée pour l'environnement de conduite autonome et elle se prépare actuellement pour développer sa production en série.

En lançant la production en série du HUD, l'entreprise s'est assurée de pouvoir utiliser la technologie de production en série pour les quatre principales technologies d'infodivertissement (affichage tête haute - HUD -, cluster entièrement numérique - Full D-Cluster -, écran de visualisation du périmètre - SVM -, système audio, vidéo, navigation et télématique - AVNT).

Pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché de l'infodivertissement, l'entreprise prévoit d'exploiter activement ces quatre technologies de base. Elle développe par exemple actuellement une plate-forme de système d'infodivertissement intégré qui regroupe les contrôleurs spécifiques au système dans un seul contrôleur.

Pour le moment, l'entreprise dispose d'une ligne complète de HUD pour pare-brise. Elle peut fournir une gamme complète de produits d'affichage tête haute allant des modèles généraux (10 pouces ou moins) aux modèles haut de gamme (12 pouces ou plus). Grâce à cette compétitivité si pointue et à sa gamme de produits, elle est devenue un nouvel acteur de poids sur le marché où le HUD évolue, en passant d'un simple système de confort à un système de sécurité.

Parallèlement à cela, Mobis encourage également le développement du système HUD aidé de la réalité augmentée (AR HUD), qui est considéré comme l'un des éléments essentiels de l'ère de la conduite autonome. L'AR HUD est une technologie qui affiche des données virtuelles en 3D sur la route réelle. Cette technologie occupe une place prépondérante en tant que technologie HUD de nouvelle génération capable de réduire considérablement le risque d'accident en affichant la position ou la distance précise du véhicule et en fournissant efficacement des informations sur les situations environnantes en temps réel.

Ayant développé une technologie HUD basée sur un hologramme en 2017, Mobis prévoit de commencer sa production en série dans le courant de cette année. Elle travaille également au développement d'une nouvelle technologie AR HUD, qui comprend un hologramme numérique, une nanostructure et un contrôle électronique.

Mobis prévoit d'encourager le développement de plusieurs solutions de connectivité qui associent la plate-forme d'infodivertissement intégrée avec des technologies de communication, de confort et de sécurité pour devenir une entreprise de pointe dans le domaine des technologies automobiles de l'avenir.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le 7e plus grand équipementier automobile. Fondée en 1977 et basée à Séoul, en Corée du Sud, Mobis est appelée à devenir un partenaire technologique à long terme pour les véhicules et les personnes.

L'entreprise excelle dans le domaine des . Ayant internalisé toutes les technologies de base des pièces automobiles, Hyundai Mobis dispose de plusieurs groupes de produits dans les systèmes ADAS (aide à la conduite) basés sur ses technologies de pointe qui conjuguent les capteurs avec ces technologies. Parmi ses produits, on trouve également des modules de base (châssis, habitacle et avant), des freins, des suspensions, des airbags, des feux et de l'électronique automobile.

Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes et fabrique dans plus de 30 régions réparties dans 10 pays, dont la Corée du Sud, la Chine, l'Allemagne, l'Inde et les États-Unis. En plus de son siège de R & D situé en Corée du Sud, Mobis dispose de quatre centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

Contact :

Hanbyul Kim

Relations publiques de Hyundai Mobis

[email protected]

SOURCE Hyundai Mobis